search
Vineri, 8 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Noul președinte al Poloniei: ascensiunea lui Karol Nawrocki

0
0
Publicat:

În discursul de învestire, președintele instalat la Varșovia, Nawrocki, a clarificat agenda sa politică: vrea să îngreuneze activitatea guvernului condus de Donald Tusk și să readucă partidul PiS la putere.

Karol Nawrocki ține discursul de învestitură ca proaspăt președinte, la 6 august 2025
Karol Nawrocki ține discursul de învestitură ca proaspăt președinte, la 6 august 2025

Karol Nawrocki a cunoscut o ascensiune rapidă și spectaculoasă. Când istoricul din Gdańsk a fost desemnat, în noiembrie anul trecut, candidat la președinție din partea partidului Lege și Justiție (PiS), chiar și alegătorii dreptei conservatoare au fost surprinși. ”Cine este?”, se întrebau atunci mass-media. La prima sa apariție publică în calitate de candidat, și-a citit discursul de pe foaie, cu o voce nesigură.

Pe urmele lui Trump: ”Polonia pe primul loc”

Nouă luni mai târziu, acest nou-venit pe scena politică, în vârstă de 42 de ani, este șeful statului polonez. La turul doi al alegerilor, desfășurat pe 1 iunie 2025, a obținut 10,6 milioane de voturi – un rezultat record. După depunerea jurământului (miercuri, 6 august 2025), Nawrocki s-a adresat liber, cu încredere și o retorică impecabilă, Adunării Naționale, reunită la Varșovia.

Potrivit presei, tânărul și dinamicul președinte ar putea deveni în viitor liderul întregii tabere de dreapta, în stare chiar să-i conteste autoritatea actualului șef în vârstă de 76 de ani al PiS, Jaroslaw Kaczyński.

Nawrocki s-a prezentat în campania electorală ca apropiat de popor – și se pare că i-a folosit
Nawrocki s-a prezentat în campania electorală ca apropiat de popor – și se pare că i-a folosit


Cu sloganul ”Polonia pe primul loc”, Karol Nawrocki își imită modelul politic, președintele american Donald Trump. Asemenea acestuia, se prezintă drept ”vocea națiunii” și vrea să protejeze oamenii simpli de elitele rele, în special de guvernul liberal-conservator condus de Donald Tusk. ”Trăiesc ca voi, sunt unul dintre voi”, repeta mereu, în timpul mitingurilor electorale, adresându-se în special locuitorilor din mediul rural și din micile orașe.

Băiatul dur, plecat dintr-un cartier muncitoresc

Ca om simplu, apropiat de popor, Nawrocki a convins mai ales alegătorii care au beneficiat insuficient sau mai deloc de pe urma boomului economic din ultimele decenii. Asta și pentru că vine el însuși dintr-un mediu modest. A crescut într-un cartier muncitoresc sărac din portul Gdańsk, locul în care s-a născut rezistența anticomunistă sindicală poloneză. A studiat istoria după absolvirea liceului și a muncit, printre altele, ca bodyguard pentru a-și putea plăti studiile. A fost membru al unui club de box și a obținut câteva succese ca junior.

În campania electorală, Nawrocki s-a prezentat drept un tip dur: a făcut antrenamente de forță în public și a purtat un tricou cu inscripția ”Noul Rocky”, aluzie la eroul de film amercian interpretat de Sylvester Stallone, un boxer provenit din medii modeste care își învinge adversarii și ajunge celebru. În acest registru se încadrează și faptul că a recunoscut că a participat la conflicte violente între huliganii unor echipe rivale de fotbal.

După terminarea studiilor, istoricul a lucrat la Institutul Memoriei Naționale (IPN), instituție ale cărei atribuții sunt similare cu cele ale autorității care gestionează arhivele Stasi în Germania și cu ale CNSAS în România. Teza sa de doctorat a fost dedicată opoziției anticomuniste din nord-estul Poloniei.

Istoric cu misiuni speciale

Deși era un cercetător fără afiliere politică, Nawrocki nu a ascuns niciodată opiniile sale de dreapta conservatoare, uneori chiar naționaliste. Probabil din acest motiv, în 2017 a primit din partea PiS oferta de a ”alinia ideologic” Muzeul Celui de-al Doilea Război Mondial din Gdańsk. Conservatorii lui Kaczyński, ajunși la putere în 2015, criticaseră conceptul expozițional pentru că punea accent pe suferința populației civile din toate țările Europei și nu exclusiv pe martiriul polonez.

Printr-un „Marș pentru Polonia”, susținătorii lui Nawrocki i-au făcut campanie
Printr-un „Marș pentru Polonia”, susținătorii lui Nawrocki i-au făcut campanie


Nawrocki și-a îndeplinit misiunea: a concediat angajații neascultători și a modificat accentele și orientarea ideologică în favoarea eroismului polonez. După această probă de loialitate trecută cu succes, a urmat un nou pas în cariera sa, patru ani mai târziu: Nawrocki a fost ales director al Institutului Memoriei Naționale (IPN), transformând instituția științifică într-un instrument al politicii istorice promovate de guvernul de dreapta conservator.

Trecutul dubios îl ajunge din urmă

În campania electorală, trecutul dubios al lui Nawrocki a ieșit la iveală. Jurnaliștii au descoperit că ar fi obținut în mod abuziv un apartament social de la un bătrân bolnav de alcoolism. De asemenea, ar fi avut legături cu persoane din lumea interlopă din Gdańsk și din scena neonazistă. În perioada în care lucra ca bodyguard într-un hotel de lux din stațiunea baltică Sopot ar fi colaborat cu personaje din zona ”lumii de noapte”.

Nawrocki a negat toate acuzațiile și a dat în judecată presa. Până în prezent, acuzațiile nu i-au adus prejudicii politice - nu există nicio hotărâre judecătorească, iar procesele civile pot dura mult în Polonia.

Nawrocki mizează pe confruntare

Ca mulți alți populiști de dreapta din Europa, Nawrocki a folosit în campania sa lozinci eurosceptice și naționaliste. Se opune categoric Pactului Ecologic European (”Green Deal”), celui privind migrația și adoptării monedei euro în Polonia, respingând totodată extinderea competențelor Uniunii Europene. În timpul campaniei a anunțat că va continua demersurile pentru obținerea de despăgubiri de război din partea Germaniei.

Nawrocki, împreună cu soția sa Marta, la vot pe 1 iunie 2025, în Varșovia
Nawrocki, împreună cu soția sa Marta, la vot pe 1 iunie 2025, în Varșovia


Tată a doi copii (soția sa, inspector fiscal, a adus în căsnicie un băiat dintr-o relație anterioară, considerat al treilea copil), Nawrocki spune că își dorește o ”Polonie normală”. În viziunea sa, în această Polonie nu e loc pentru căsătoria între persoane de același sex, educație sexuală în școli sau liberalizarea avortului.

Mass-media au subliniat tonul confruntațional al discursului de învestire și prevestesc o ciocnire iminentă cu guvernul de centru-stânga condus de Donald Tusk. ”Nawrocki a renunțat rapid la rolul de tată blând al națiunii”, a comentat, a doua zi după învestire, redactorul-șef al cotidianului Rzeczpospolita, Bogusław Chrabota.

Revista săptămânală de orientare de centru-stânga Polityka l-a numit pe noul președinte ”un radical de extremă dreapta”. Politologul și istoricul Antoni Dudek îl descria, încă din noiembrie, imediat după nominalizare, drept ”unul dintre cei mai periculoși oameni din politica poloneză”. Nawrocki, spunea Dudek, îi amintește de ”un buldozer care înlătură orice obstacol din cale” - și cam știe ce spune: în calitate de membru în Consiliul Institutului pentru Memoria Națională, l-a urmărit pe Nawrocki îndeaproape de-a lungul mai multor ani.

Jacek Lepiarz - DW

Opinii

Mai multe de la Deutsche Welle

FAZ: "Transnistria la capătul puterilor"
Opinii
Comisia de la Veneția: Georgescu nu poate fi scos din joc?
Opinii
Davos - absența României din lume
Opinii

Top articole

Partenerii noștri

image
Răsturnare de situație. Donald Trump pune o condiție pentru summitul cu Vladimir Putin (New York Post)
digi24.ro
image
Un "balaur dobrogean" de peste un metru, găsit într-o locuință din 2 Mai. Jandarmii au intervenit de urgență
stirileprotv.ro
image
Avertismentul lui Mihai Voropchievici: Aceste 2 zodii riscă să divorțeze în august 2025
gandul.ro
image
HOROSCOP 7 august. Leii primesc propuneri interesante, Balanțele trebuie să fie sincere și ferme
mediafax.ro
image
O grădină zoologică din Europa le cere oamenilor să-și doneze animalele de companie pentru a hrăni prădătorii din captivitate
fanatik.ro
image
Rețeta unui faliment de miliarde la Complexul Energetic Hunedoara: numiri politice, salarii gigantice, bonusuri inventate, „multe organizații sindicale”
libertatea.ro
image
O decizie luată de Trump l-a făcut pe Putin să se dezlănțuie asupra Ucrainei. „E clar că s-a simțit încurajat”
digi24.ro
image
Așa arată noua casă de 600.000 de euro cumpărată de Simona Halep într-un complex exclusivist!
gsp.ro
image
”Cea mai frumoasă femeie din lume” a divorțat după 4 ani și și-a anunțat în premieră decizia radicală: ”Niciodată!”
digisport.ro
image
Rusia revine în forță în țările din fosta Uniune Sovietică: începe un amplu plan de recuperare a influenței, după plecarea americanilor
stiripesurse.ro
image
O femeie a fost plătită de firma la care lucra timp de 20 de ani fără să facă nimic. Nemulțumită, a dat compania în judecată
antena3.ro
image
Turistă din Anglia, revoltată după ce a ajuns într-o staţiune a litoralului românesc. "Este o ruşine"
observatornews.ro
image
Meteorologii Accuweather, avertisment pentru bucureșteni: Nu ieșiți din case în aceste 3 zile
cancan.ro
image
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
prosport.ro
image
Vestea tristă a zilei! Nina Iliescu a cedat chiar înainte de înmormântarea fostului preşedinte. Era de aşteptat, spun...
playtech.ro
image
Ce s-a ales de fiica secretă a lui Vladimir Putin. Luiza a fugit din Rusia și face acuzații șocante despre tatăl ei: ”Bărbatul care a luat milioane de vieți și mi-a distrus-o pe a mea”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
S-a aflat! Câți bani tocmai s-au plătit pentru Andrei Rațiu
digisport.ro
image
Guvernul promite concedieri, dar angajează pe bandă rulantă: numărul bugetarilor este în plină creștere
stiripesurse.ro
image
Reguli noi pentru pensiile private. Beneficiarii nu vor mai putea să retragă toată pensia deodată
kanald.ro
image
Bărbatul care a pierdut 350 milioane dolari în bitcoini aruncați din greșeală de fosta iubită la gunoi renunță după 12 ani de...
playtech.ro
image
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
wowbiz.ro
image
E cutremur! Avem DOCUMENTUL cu măsurile de austeritate din pachetul II. Concedieri masive, tăieri de salarii, e grav!
romaniatv.net
image
Guvernul umblă din nou la pensiile românilor. Noi condiții pentru pensionari
mediaflux.ro
image
„Dimineața concuram, iar după-amiaza aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
gsp.ro
image
Un băiețel de șapte ani a dispărut de acasă. A bătut la ușă după 10 ani. Părinții au încremenit când l-au văzut
actualitate.net
image
Cum și-a spălat Ion Iliescu păcatele față de România înainte să moară
actualitate.net
image
Rețeta care a ținut-o în viață pe Regina Elisabeta până la 96 de ani. Ce consuma la prânz: „Mânca pentru a trăi, nu trăia pentru a mânca”
click.ro
image
Două zodii vor plânge de fericire. Reușesc să scape de probleme grave și începe să se întrezărească luminița de la capătul tunelului și pentru ele
click.ro
image
Ciorbă de legume ca la Mănăstirea Putna. Chiar și în timpul Postului Adormirii Maicii Domnului mâncarea poate avea un gust de neuitat.
click.ro
felix mihaela radulescu instagram jpg
Mihaela Rădulescu, primul mesaj după ce și-a înmormântat iubirea vieții: ”Țintește către acest tip de iubire”. Emoționant!
okmagazine.ro
Tyra Banks foto Profimedia jpg
Superba Tyra Banks recunoaște că are „o dependență erotică dezgustătoare”
clickpentrufemei.ro
Totul despre amanţii Elenei Ceauşescu! Legătura dintre ea şi Ion Iliescu jpeg
Totul despre amanţii Elenei Ceauşescu! Legătura dintre ea şi Ion Iliescu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Gheorghe Turda, picanterii de la chefurile lui Ion Iliescu: „Îi plăceau piesele mai lente.” Care fost președinte nu chefuia însă cu artiștii? „Era distant”
image
Rețeta care a ținut-o în viață pe Regina Elisabeta până la 96 de ani. Ce consuma la prânz: „Mânca pentru a trăi, nu trăia pentru a mânca”

OK! Magazine

image
Adevărul despre exorcismul efectuat la reședința regală a Reginei Elisabeta a II-a. Suverana a participat la ritual

Click! Pentru femei

image
Ce-a făcut Brad Pitt chiar în ziua în care mama lui a murit. E surprinzător!

Click! Sănătate

image
Alimente care nu trebuie reîncălzite la microunde