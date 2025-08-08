Noul președinte al Poloniei: ascensiunea lui Karol Nawrocki

În discursul de învestire, președintele instalat la Varșovia, Nawrocki, a clarificat agenda sa politică: vrea să îngreuneze activitatea guvernului condus de Donald Tusk și să readucă partidul PiS la putere.

Karol Nawrocki a cunoscut o ascensiune rapidă și spectaculoasă. Când istoricul din Gdańsk a fost desemnat, în noiembrie anul trecut, candidat la președinție din partea partidului Lege și Justiție (PiS), chiar și alegătorii dreptei conservatoare au fost surprinși. ”Cine este?”, se întrebau atunci mass-media. La prima sa apariție publică în calitate de candidat, și-a citit discursul de pe foaie, cu o voce nesigură.

Pe urmele lui Trump: ”Polonia pe primul loc”

Nouă luni mai târziu, acest nou-venit pe scena politică, în vârstă de 42 de ani, este șeful statului polonez. La turul doi al alegerilor, desfășurat pe 1 iunie 2025, a obținut 10,6 milioane de voturi – un rezultat record. După depunerea jurământului (miercuri, 6 august 2025), Nawrocki s-a adresat liber, cu încredere și o retorică impecabilă, Adunării Naționale, reunită la Varșovia.

Potrivit presei, tânărul și dinamicul președinte ar putea deveni în viitor liderul întregii tabere de dreapta, în stare chiar să-i conteste autoritatea actualului șef în vârstă de 76 de ani al PiS, Jaroslaw Kaczyński.





Cu sloganul ”Polonia pe primul loc”, Karol Nawrocki își imită modelul politic, președintele american Donald Trump. Asemenea acestuia, se prezintă drept ”vocea națiunii” și vrea să protejeze oamenii simpli de elitele rele, în special de guvernul liberal-conservator condus de Donald Tusk. ”Trăiesc ca voi, sunt unul dintre voi”, repeta mereu, în timpul mitingurilor electorale, adresându-se în special locuitorilor din mediul rural și din micile orașe.

Băiatul dur, plecat dintr-un cartier muncitoresc

Ca om simplu, apropiat de popor, Nawrocki a convins mai ales alegătorii care au beneficiat insuficient sau mai deloc de pe urma boomului economic din ultimele decenii. Asta și pentru că vine el însuși dintr-un mediu modest. A crescut într-un cartier muncitoresc sărac din portul Gdańsk, locul în care s-a născut rezistența anticomunistă sindicală poloneză. A studiat istoria după absolvirea liceului și a muncit, printre altele, ca bodyguard pentru a-și putea plăti studiile. A fost membru al unui club de box și a obținut câteva succese ca junior.

În campania electorală, Nawrocki s-a prezentat drept un tip dur: a făcut antrenamente de forță în public și a purtat un tricou cu inscripția ”Noul Rocky”, aluzie la eroul de film amercian interpretat de Sylvester Stallone, un boxer provenit din medii modeste care își învinge adversarii și ajunge celebru. În acest registru se încadrează și faptul că a recunoscut că a participat la conflicte violente între huliganii unor echipe rivale de fotbal.

După terminarea studiilor, istoricul a lucrat la Institutul Memoriei Naționale (IPN), instituție ale cărei atribuții sunt similare cu cele ale autorității care gestionează arhivele Stasi în Germania și cu ale CNSAS în România. Teza sa de doctorat a fost dedicată opoziției anticomuniste din nord-estul Poloniei.

Istoric cu misiuni speciale

Deși era un cercetător fără afiliere politică, Nawrocki nu a ascuns niciodată opiniile sale de dreapta conservatoare, uneori chiar naționaliste. Probabil din acest motiv, în 2017 a primit din partea PiS oferta de a ”alinia ideologic” Muzeul Celui de-al Doilea Război Mondial din Gdańsk. Conservatorii lui Kaczyński, ajunși la putere în 2015, criticaseră conceptul expozițional pentru că punea accent pe suferința populației civile din toate țările Europei și nu exclusiv pe martiriul polonez.





Nawrocki și-a îndeplinit misiunea: a concediat angajații neascultători și a modificat accentele și orientarea ideologică în favoarea eroismului polonez. După această probă de loialitate trecută cu succes, a urmat un nou pas în cariera sa, patru ani mai târziu: Nawrocki a fost ales director al Institutului Memoriei Naționale (IPN), transformând instituția științifică într-un instrument al politicii istorice promovate de guvernul de dreapta conservator.

Trecutul dubios îl ajunge din urmă

În campania electorală, trecutul dubios al lui Nawrocki a ieșit la iveală. Jurnaliștii au descoperit că ar fi obținut în mod abuziv un apartament social de la un bătrân bolnav de alcoolism. De asemenea, ar fi avut legături cu persoane din lumea interlopă din Gdańsk și din scena neonazistă. În perioada în care lucra ca bodyguard într-un hotel de lux din stațiunea baltică Sopot ar fi colaborat cu personaje din zona ”lumii de noapte”.

Nawrocki a negat toate acuzațiile și a dat în judecată presa. Până în prezent, acuzațiile nu i-au adus prejudicii politice - nu există nicio hotărâre judecătorească, iar procesele civile pot dura mult în Polonia.

Nawrocki mizează pe confruntare

Ca mulți alți populiști de dreapta din Europa, Nawrocki a folosit în campania sa lozinci eurosceptice și naționaliste. Se opune categoric Pactului Ecologic European (”Green Deal”), celui privind migrația și adoptării monedei euro în Polonia, respingând totodată extinderea competențelor Uniunii Europene. În timpul campaniei a anunțat că va continua demersurile pentru obținerea de despăgubiri de război din partea Germaniei.





Tată a doi copii (soția sa, inspector fiscal, a adus în căsnicie un băiat dintr-o relație anterioară, considerat al treilea copil), Nawrocki spune că își dorește o ”Polonie normală”. În viziunea sa, în această Polonie nu e loc pentru căsătoria între persoane de același sex, educație sexuală în școli sau liberalizarea avortului.

Mass-media au subliniat tonul confruntațional al discursului de învestire și prevestesc o ciocnire iminentă cu guvernul de centru-stânga condus de Donald Tusk. ”Nawrocki a renunțat rapid la rolul de tată blând al națiunii”, a comentat, a doua zi după învestire, redactorul-șef al cotidianului Rzeczpospolita, Bogusław Chrabota.

Revista săptămânală de orientare de centru-stânga Polityka l-a numit pe noul președinte ”un radical de extremă dreapta”. Politologul și istoricul Antoni Dudek îl descria, încă din noiembrie, imediat după nominalizare, drept ”unul dintre cei mai periculoși oameni din politica poloneză”. Nawrocki, spunea Dudek, îi amintește de ”un buldozer care înlătură orice obstacol din cale” - și cam știe ce spune: în calitate de membru în Consiliul Institutului pentru Memoria Națională, l-a urmărit pe Nawrocki îndeaproape de-a lungul mai multor ani.

Jacek Lepiarz - DW