search
Joi, 23 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Nicușor Dan: Ne echipăm pentru a descuraja Rusia

0
0
Publicat:

Liderii UE discută la Bruxelles apărarea comună, sancțiunile împotriva Moscovei, sprijinul pentru Ucraina și aderarea Moldovei. ”Suntem mai puternici, oamenii să stea calmi”, asigură președintele României.

Nicuşor Dan: "Avem un război hibrid de cel puțin zece ani"
Nicuşor Dan: "Avem un război hibrid de cel puțin zece ani"

”Oamenii să stea calmi, pentru că suntem mult mai puternici economic decât Rusia. Dacă ne pregătim, nu există acest pericol”, a declarat președintele României, Nicușor Dan, înainte de Consiliul European care are loc la Bruxelles astăzi (joi, 23 octombrie 2025). Politicianul român a răspuns la o întrebare legată de avertismentul transmis de generalul francez generalul Fabien Mandon, care vorbise despre un posibil șoc militar provocat de Rusia în următorii trei-patru ani, ca ”formă de test” sau ceva ”mai violent”. Moscova ”poate fi tentată să continue războiul pe continentul nostru”, a adăugat Mandon, explicând de ce Franța este preocupată de înzestrarea militară.

”Avem un război hibrid de cel puțin zece ani, în estimarea mea. Avem provocări pe care le vedem pe toată frontiera estică a Uniunii. Nu este o noutate că trebuie să ne echipăm pentru a descuraja Rusia să se gândească la un atac asupra Europei”, a precizat în această dimineață, la Bruxelles, președintele Dan.

Declarațiile șefului statului vin și în contextul recentelor mobilizări din România și a zvonurilor privind presupuse recrutări operate de Ministerul Apărării. ”Nu avem nicio informaţie care să ne conducă la o ipoteză de agresiune asupra teritoriului naţional (...) Nu intrăm în război. În schimb, ne pregătim ca pentru un război. Şi nici nu trimitem militari în Ucraina”, a declarat ieri (miercuri, 21 octombrie 2025) șeful statului major al armatei, Gheorghiță Vlad.

Dilema UE: activele Rusiei

O problemă care așteaptă încă un consens european este cea a utilizării activelor rusești înghețate în UE pentru susținerea apărării Ucrainei. ”E o discuție pe fondurile înghețate ale Rusiei, în ce măsură ele pot garanta niște împrumuturi care să meargă către Ucraina, pentru a nu mai afecta bugetul european și bugetul statelor membre. O să vedem dacă ajungem la un consens sau amânăm pentru decembrie decizia. Fiecare din pachetele de sancțiuni a afectat economic Rusia. Și faptul că probabil se va adopta pachetul 19 e un lucru bun”, a comentat președintele Dan.

Noile măsuri prevăd limitări de circulație pentru diplomați și terțe persoane din Rusia, restricții pentru afaceri bancare și comerț, inclusiv pentru țări care mențin relații cu Rusia, dar și încetarea, în două etape, a achizițiilor de gaz lichefiat rusesc.

Înaintea summitului de la Bruxelles, președintele Consiliului European, Antonio Costa, a promis că țările Uniunii vor ajunge la un acord privind acoperirea necesităților financiare ale Ucrainei pentru anii 2026 și 2027. ”Astăzi vom lua decizia politică de a asigura finanțarea necesară pentru Ucraina. Continuăm să lucrăm cu Comisia Europeană la detaliile tehnice ale soluțiilor, dar cel mai important este angajamentul politic”.

Rusia, a mai spus demnitarul comunitar, ”nu trebuie să creadă că suntem obosiți. Suntem aici pentru a continua să sprijinim Ucraina diplomatic, politic, militar și financiar. Acesta este cel mai important mesaj pentru Rusia.”

Folosirea activelor rusești înghețate, aflate acum la Euroclear, o instituție financiară cu sediul în Belgia, pentru a sprijini Ucraina (așa-numitul ”împrumut reparatoriu”) ar facilita Kievului accesul la 140 de miliarde de euro. Există dificultăți de natură juridică în aplicarea acestei inițiative iar Belgia este îngrijorată că ar putea fi obligată să achite de una singură daune, în cazul unei contestații a Rusiei.

”Ambiția” președintelui Dan pentru Moldova

Pe agenda reuniunii de la Bruxelles se află, ”foarte important pentru România”, pregătirea pentru UE a Republicii Moldova, a subliniat Nicușor Dan, enumerând ”procesul de aderare, cuplarea cu Ucraina, cum putem să folosim acești ani pentru accelerarea accederii Moldovei la Uniunea Europeană”.

Pentru președintele Dan, obiectivul este lansarea ”procesului formal de aderare, cu capitolele. Asta e discuția, asta este ambiția. Cum se poate face asta din punct de vedere tehnic o să vedem azi”.

Zidul de drone, flancul estic, apărarea în aer și spațiu

Se discută la Bruxelles și despre planul de acțiune publicat, pe 16 octombrie, de Comisia Europeană, după ce fusese schițat la Copenhaga, cu patru componente, inclusiv așa-numitul zid de drone.

Este vorba despre programul intitulat ”Readiness Roadmap 2030”, dedicat creșterii capacităților de apărare europene până în 2030. Pe lângă inițiativa de apărare împotriva dronelor, ceilalți trei piloni includ consolidarea flancului estic al UE și NATO, scutul aerian european și protejarea infrastructurii spațiale strategice a UE.

”Spre deosebire de discuțiile de până acum, acest plan de acțiune are și termene de implementare. Cred că lucrurile vor merge foarte simplu”, s-a arătat optimist președintele Dan, garantând că România va face parte din toate proiectele.

Cristian Ștefănescu - DW

Opinii

Mai multe de la Deutsche Welle

FAZ: "Transnistria la capătul puterilor"
Opinii
Comisia de la Veneția: Georgescu nu poate fi scos din joc?
Opinii
Davos - absența României din lume
Opinii

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Imagini cu momentul crimei din Mureș: Emil Gânj a fost filmat în timp ce intră cu toporul în casa tinerei de 23 de ani
digi24.ro
image
Lovitură grea pentru Putin. Ce au decis companiile petroliere chineze de stat, după sancțiunile SUA impuse Rosneft și Lukoil
stirileprotv.ro
image
„Ziua Cârtiței” – varianta Botoșani: Cazul femeii care se prezintă zilnic la Urgențe, deși e perfect sănătoasă. Ce se întâmplă apoi, în fiecare zi
gandul.ro
image
Florin Manole, despre pensiile magistraților: Soluția este impozitarea progresivă a veniturilor
mediafax.ro
image
Nepotul lui Mircea Lucescu, în război pe marca „Grivița”. Matei a dat în judecată un pub din București: care sunt acuzațiile
fanatik.ro
image
Ei sunt tinerii găsiți morți într-un Golf, pe un câmp din Harghita. Bianka și Tony plecaseră de acasă cu o zi înainte
libertatea.ro
image
Noi detalii în cazul tinerilor găsiți împușcați în mașină: Urmau să plece vineri la muncă în Olanda. Ipoteza luată în calcul de Poliție
digi24.ro
image
Adrian Mutu, INCENDIAR despre subiectul Chivu la Inter: „Taci! Ai vorbit cu rasism și cu superioritate!”
gsp.ro
image
L-au prins! Cine este bărbatul care a ucis un șofer de autocar: ”A fost cea mai ascuţită”
digisport.ro
image
Când populismul dă cu barosul în Constituție: prostia dublă a referendumului și a revizuirii pentru pensiile magistraților
stiripesurse.ro
image
Un bărbat care săpa după râme lângă casă a descoperit o comoară extraordinară: „Este unul dintre cele mai mari tezaure”
antena3.ro
image
Cum arată maşinile care au fost în apropierea exploziei de la blocul din Rahova
observatornews.ro
image
România, LOVITĂ de vortexul polar! Iarna 2025–2026, una dintre cele mai geroase din ultimii ani
cancan.ro
image
FOTO. Vedeta lui Dan Șucu se iubește cu cumnata unui celebru manelist
prosport.ro
image
Când ai voie să vinzi uscătoria blocului și ce condiții trebuie respectate. Ce spune legea
playtech.ro
image
Transferul lui Ianis Hagi şi culisele negocierilor din Germania. Giovanni Becali, dezvăluiri de ultimă oră
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Gică Hagi a rupt tăcerea, după ce turcii au susținut că vrea să se mute din România
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Anuntul momentului! Ce trebuie să știe toți românii
kanald.ro
image
Se schimbă valabilitatea permisului de conducere în România. Modificări importante și pentru...
playtech.ro
image
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
wowbiz.ro
image
Olguța Berbec, primele declarații despre al TREILEA COPIL! Nașa Vlăduței Lupău a dat vestea fanilor: Un băiețel
romaniatv.net
image
Proiectde lege care protejează milioane de români. Pe aceste conturi nu se mai pune poprire
mediaflux.ro
image
Gică Hagi pleacă din România » Orașul-surpriză unde a ales să se mute
gsp.ro
image
Mesajele Vasilicăi Enache, avocata decedată în explozia din Rahova, analizate de criminalist: „În acel bloc era o bombă cu ceas”
actualitate.net
image
Ultima întâlnire dintre Michael Jackson și Prințesa Diana. Rugămintea Prințesei Inimilor către Regele Pop a fost dezvăluită
actualitate.net
image
Cum a slăbit Ioana State 17 kilograme în cinci luni: „Nu m-am înfometat”. Revenirea din „Asia Express” a fost momentul decisiv
click.ro
image
Blestemul trioului de aur din comunism de la TVR. Dan Tufaru, Anda Călugăreanu și Florian Pittiș, răpuși de aceeași boală cumplită
click.ro
image
Alexandru Ciucu, noi acuzații la adresa părinților Alinei Sorescu: „Stând în casă opt ani de zile, nu au făcut bine”
click.ro
Prințesa Diana întâlnindu se cu George Michael, Mick Hucknall și David Bowie pe Wembley Arena, profimedia 0498564331 jpg
Se culca cu 3 femei pe zi, a bifat peste 3000, dar tot la soție revenea. Starul își compătimește nevasta: ”Biata de ea!”
okmagazine.ro
Prințul Andrew foto Profimedia jpg
Relația scandaloasă de 72 de ore pe care fratele Regelui Charles a avut-o cu un model Playboy
clickpentrufemei.ro
Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești (foto: Primăria Sebeș)
Cine a fost Dorin Pavel, inginerul care a plănuit marile hidrocentrale din România
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Iarna care vine ar putea fi istorică. Este comparată cu cea din 1981, una dintre cele mai dure ale secolului trecut
image
Cum a slăbit Ioana State 17 kilograme în cinci luni: „Nu m-am înfometat”. Revenirea din „Asia Express” a fost momentul decisiv

OK! Magazine

image
Nuanța neașteptată a pedichiurii lui Meghan Markle. Ducesa a promovat cea mai în vogă culoare a toamnei

Click! Pentru femei

image
Relația scandaloasă de 72 de ore pe care fratele Regelui Charles a avut-o cu un model Playboy

Click! Sănătate

image
Simptome de cancer pe care le poți observa când mănânci