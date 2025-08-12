search
Marți, 12 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Masacrul de la Luduș - într-un text cu (dorit) profund impact emoțional

0
0
Publicat:

În studiul scris de către Susannah Heschel (Antisemitism as Cultural Sadism: An Erotohistorical Approach, publicat în lucrarea Grasping Emotions, De Gruyter, pp. 64-65), am dat peste un pasaj tulburător:  „Violul este esența, scopul și finalitatea violenței antisemite deoarece violul provoacă cele mai distructive consecințe femeii care este violată, familiei sale, comunității și generațiilor viitoare. Violul realizează cea mai de durată devastare cu cel mai mic efort, deoarece ramificațiile violului sunt extinse dincolo de momentul producerii, pe ani întregi, chiar și asupra generațiilor care urmează. Violul este atât de devastator încât este deseori ascuns de către femeia victimă, de familia ei, prieteni, comunitate - deopotrivă de către martorii contemporani și de istoricii subsecvenți. Violul este rareori inclus în studiile istorice și în memoriile personale deoarece martorii conspiră cu făptuitorul în stigmatizarea victimei. Tocmai marginalizarea acestuia în consemnările istorice ale violenței antisemite indică că oroarea și rușinea violului afectează până și pe istorici, determinându-i să fie reticenți să scrie despre viol.

FOTO: Wikipedia
FOTO: Wikipedia

Să ne imaginăm următoarea scenă: Luduș, 10 septembrie 1944. Trei surori, de 19, 21 și 25 de ani, sunt duse cu forța în pivnița casei unde locuiau și violate cu sălbăticie de un grup de soldați. Tu, tatăl, mama sau fratele lor, ești silit(ă) să asiști, să privești întreaga scenă de coșmar. Încerci să închizi ochii, dar brutele te amenință că, dacă nu-i deschizi, îți vor tăia pleoapele. După ore întregi de siluire neîntreruptă, cele trei surori sunt împușcate. Doar tu, mama lor, ești lăsată în viață. Cum vei mai putea trăi după ce ai asistat la așa ceva? Cum vei putea trăi cu o asemenea rană, care te transformă într-un „mort” viu? 

Aceasta nu este ficțiune. Este realitate, crudă, concretă, sfâșietoare. De ce s-a întâmplat? Pentru că victimele erau evreice, iar agresorii, antisemiți (adică, spus simplu, urâtori de evrei). Și nu am niciun dubiu că unii cititori (iar, Doamne, cât mi-aș dori să mă înșel) deși vor fi siderați inițial de monstruozitatea faptelor, parcă nu le vor mai percepe la fel de îngrozitoare după ce află că victimele erau evreice. Vor căuta scuze agresorilor („poate au fost provocați”, „poate erau îmbrăcate indecent”), vor nega, relativiza sau minimaliza faptele, unii chiar le vor aproba. Acesta este, în esență, mecanismul de funcționare al antisemitismului.

Vedeți, așadar, de ce antisemitismul este și un genocid intelectual? Vedeți de ce lupta împotriva lui trebuie purtată neîncetat, mai ales pe plan educațional și juridic? Vedeți de ce existența Statului Israel nu poate fi pusă legitim sub niciun semn de întrebare și de ce minoritățile evreiești din orice stat trebuie protejate cu fermitate? Să nu ne mai amăgim că antisemitismul nu există doar pentru că (pretins) nu vedem violență fizică. La apogeul antisemitismului (crima, genocidul) se ajunge urcând treaptă cu treaptă piramida urii. Iar la baza acestei piramide se află clișeele, stereotipurile și prejudecățile aparent „banale” despre evrei.

Acest text este și o scrisoare deschisă către autoritățile din Luduș: Masacrul de la Luduș trebuie comemorat. Voi propune oficial (pe cheltuiala mea exclusivă) montarea unei plăci comemorative sau a trei pietre de poticnire (Stolpersteine) în memoria celor trei surori – victime inocente ale unor monștri umani, dar și ale acestui genocid, inclusiv intelectual, numit antisemitism.

Aceste trei surori au existat cu adevărat. Aveau nume, idealuri, visuri, planuri, iubeau, poate își doreau să devină mirese și mame, să îmbrățișeze o profesie – la fel ca orice altă femeie. Iar niște brute, niște antisemiți odioși, le-au frânt și le-au distrus viețile.

Memoria voastră nu este pătată de faptele acestor monștri. Memoria voastră este curată, iar eu vă consemnez cu pietate numele: Heller Reizel, Heller Sara și Heller Feiga.

Fie memoria voastră binecuvântată!

Fie numele și amintirea brutelor criminale șterse, dar răul săvârșit să nu fie uitat!

Niciodată din nou!

Documentare istorică:

1. Matatias Carp, Sărmaș. Una dintre cele mai oribile crime fasciste, SOCEC & CO., București, 1945, pp. 19-20:

„ (...) soldați din infanteria Wehrmacht-ului, nu au stat mult pentru că Armata Roșie i-a alungat foarte repede și totuși au găsit timp să distrugă, să chinuiască și să ucidă. Cinsprezece morminte proaspete din cimitirul evreesc, acoperă o parte din crimele nemțești de la Luduș. Ne-am înclinat cu pietate, în special la mormintele celor trei surori - fetele Heller - ucise chiar în fața mamei lor pe care - ca o ultimă cruzime - bestiile au lăsat-o în viață.”

2. Revista Vatra. Documentele continuității. Epopeea de pe Mureș, 1985, p 46:

„În perioada 5-13 septembrie trupele fasciste și horthyste au împușcat, în Luduș, 13 evrei (...) surorile Sarolta Haller, Fani Haller și Rozalia Haller (...) au fost împușcate, la 10 septembrie, în pivnița familiei Haller (unde se află astăzi sediul miliției orașului Luduș (...). Din documentele aflate la Arhiva Marelui Stat Major român rezultă că la Luduș au mai fost uciși (...). Tot acolo se precizează: Asasinii sînt militari din armatele invadatoare maghiare și germane.”

3. Blogul profesorului Adrian Olaru  (https://oldludus.blogspot.com/)

Surorile Heler (sau Heller) Sara (25 ani, funcţionară), Fani Feiga (21 ani, elevă) şi Roza (sau Rozalia, Reizl, Rizel, 19 ani, elevă), împreună cu Kopstein (sau Kopshtein) Rozalia Sara (născută Schreiber, 81 ani, casnică) şi Israel Adel (sau Adina, Dina, Tzina; 32 de ani, necăsătorită, funcţionară) au fost duse în pivniţa familiei Heler, situată în clădirea în care se află în zilele noastre sediul poliţiei. Aici au fost violate şi apoi împuşcate la 10 septembrie 1944.

Esențialmente în același sens sunt informațiile declinate aici: https://www.gazetademaramures.ro/crima-colectiva-cu-autori-cunoscuti-7076

4. Baza de date a Yad Vashem privind victimele Shoah (Holocaustului) https://www.yadvashem.org/archive/hall-of-names/database.html

Aici am descoperit pe Heller Reizel, Heller Sara și Heller Feiga, toate trei figurând ca ucise prin împușcare/masacrare la data 10 septembrie 1944, în Luduș, Cluj, Transilvania România, tatăl acestora purtând prenumele Yosef Ber, prenumele mamei fiind Hudel (iar numele de fată Sofer).

Opinii

Mai multe de la Bogdan Ionescu

Proiectul Stolpersteine - Sau cine salvează un nume, salvează o lume
Opinii
Femicidul - Sau cum și de ce autoritățile trebuie să acționeze neîntârziat (și) pe plan legislativ
Opinii
Aradul lui Franz Kafka - sau despre cum nu știm/nu vrem să ne valorificăm potențialul
Opinii

Top articole

Partenerii noștri

image
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a murit, după ce a stat în mașina parcată la soare
digi24.ro
image
Au început tăierile de salarii ale directorilor din companiile municipale. Ce economie ar urma să facă Primăria Capitalei
stirileprotv.ro
image
Taxă lunară de 25 de lei pentru a deveni părinte virtual. Locul din România în care poți „adopta”
gandul.ro
image
HOROSCOP 12 august. Se anunță câștiguri financiare multiple pentru Berbeci
mediafax.ro
image
Primul român condamnat pentru terorism a solicitat statului să-i plătească peste un miliard de lire sterline. Motivul incredibil invocat de Dragoș Ciupercescu
fanatik.ro
image
Gafa făcută de Donald Trump într-o conferință de presă: „Este jenant să mă aflu aici” I VIDEO
libertatea.ro
image
Unde a fost găsit trupul unui bărbat, dispărut acum 28 de ani în Himalaya. „Corpul era intact”
digi24.ro
image
Gino Iorgulescu a reacționat dur după ce i s-a cerut demisia: „Șucu e cam agresiv. Ştiu şi eu câteva lucruri despre el”
gsp.ro
image
Ianis Hagi s-a decis, după ce a primit o nouă ofertă din România
digisport.ro
image
VIDEO Românii au început să uite de Grecia, Bulgaria și Turcia: Care este destinația verii anului 2025
stiripesurse.ro
image
Cum se vor plăti pensiile private din Pilonul 2. Există o situație în care românii își vor putea scoate toți banii deodată
antena3.ro
image
Fructul supranumit "ginsengul românesc" care are beneficii uriaşe pentru sănătate. Un kilogram costă 35 de lei
observatornews.ro
image
Gabriel Mihai Dinculescu s-a sinucis la 41 de ani. Modul tulburător în care a fost descoperit
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
prosport.ro
image
Copacul „toxic” pe care grădinarii nu-l recomandă pentru curte. Alte patru specii ar trebui evitate, spun specialiștii
playtech.ro
image
Fosta mână dreaptă a lui Radu Mazăre, război total cu penitenciarul: „S-a invocat introducerea drogurilor”. Pretențiile lui Nicușor Constantinescu la Poarta Albă
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
E oficial! Cine va modera prima emisiune, după plecarea celui mai bine plătit prezentator
digisport.ro
image
PS Iustin, după 'blasfemia de neîndurat' de la UNTOLD: 'Hristos deranjează. Dar lui Hristos Îi este milă de ei…'
stiripesurse.ro
image
Turiștii care călătoresc în Grecia, taxați cu 300 de lire sterline! Mesajul la care trebuie să fie atenți
kanald.ro
image
Un meteorit care a lovit o casă s-a descoperit că este mai vechi decât Pământul și...
playtech.ro
image
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
wowbiz.ro
image
Meteorologii anunță vortex polar încă din toamnă. Orașele din România unde ninge din octombrie.
romaniatv.net
image
Anunț pentru opt milioane de români privind banii din pensiile private! Veste după măsurile pregătite de Guvern: Nu există nicio diferență
mediaflux.ro
image
Mesaj misterios publicat de soția lui Dragoș Săvulescu, fostă Miss Albania: „Vom spune tot adevărul”
gsp.ro
image
Fostă concurentă de la Insula Iubirii, într-o închisoare de maximă securitate. Era să fie omorâtă în penitenciar
actualitate.net
image
Andreea Marin, adevărul despre relația cu Ion Țiriac. Cine pe cine a părăsit, de fapt
actualitate.net
image
Bulgaria are o problemă care le întrece pe ale noastre. Cel mai rapid drum între două orașe trece prin România
click.ro
image
Un simbol al litoralului românesc din perioada comunistă a renăscut. Cât costă să-ți iei apartament în hotelul lui Olăroiu
click.ro
image
Irinel Columbeanu, scos din datoriile la azil, de fiica lui! Ion Cassian: „Muncește și pentru el!” Din ce va câștiga Irinuca bani?
click.ro
FotoJet Andreea jpg
Andreea Marin, rutina de fitness care o ține într-o formă fizică de zile mari! ”Tratează-ți corpul cu respect și el te va răsplăti cu chef de viață”
okmagazine.ro
Terina cu pui si dovlecei Sursa foto shutterstock 1781117753 jpg
Terină de pui cu dovlecei. Secretele pentru care se termină rapid
clickpentrufemei.ro
https www cancan ro wp content uploads 2025 08 10 1200x686 webp
O civilizație îngropată în ocean: Descoperirea care pune sub semnul întrebării originile umanității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Zodiile care vor fi protejate de Fecioara Maria, iar pe 15 august vor avea parte de o mare bucurie
image
Bulgaria are o problemă care le întrece pe ale noastre. Cel mai rapid drum între două orașe trece prin România

OK! Magazine

image
Regele Charles, extrem de mofturos la mâncare. Care este ”regula celor 6 ouă”, cu care le dă angajaților de furcă

Click! Pentru femei

image
Donald Trump a încercat s-o cucerească chiar în ziua în care a divorțat. Despre ce actriță e vorba?

Click! Sănătate

image
Top 10 alimente care conțin cele mai multe microplastice