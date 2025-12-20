search
Sâmbătă, 20 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Scrisoare deschisă adresată tovarășului Vladimir Vladimirovici Putin (cu bonus: dedicație muzicală)

0
0
Publicat:

Țineți minte: regimurile autoritare se pot prăbuși sub bombe, dar înainte de toate se prăbușesc sub propriul ridicol.

ChatGPT Image Dec 19, 2025, 09 14 52 PM png
Imaginea 1/1: ChatGPT Image Dec 19, 2025, 09 14 52 PM png
ChatGPT Image Dec 19, 2025, 09 14 52 PM png

SCRISOARE DESCHISĂ ADRESATĂ TOVARĂȘULUI VLADIMIR VLADIMIROVICI PUTIN

(cu bonus: dedicație muzicală)

Observ că, de mai mult timp, simțiți o nevoie arzătoare de a oferi Europei lecții de etică, civilizație și istorie. Este un exercițiu interesant, să nu-i spun suprarealist: un fost ofițer KGB explicând Occidentului ce este libertatea, liderul unui regim care incriminează până și cântecul de stradă (voi reveni imediat asupra acestui detaliu), vorbind despre „decadența” altora.

Ne spuneți, cu voce gravă, că în Occident nu mai există civilizație, ci doar o degradare continuă. Este o afirmație care nu mai cere indignare, ci un zâmbet calm, acel zâmbet cu care îl asculți pe cineva care nu a ieșit niciodată din propria curte/bătătură, dar îți explică geografia oceanelor.

Permiteți-mi, mai departe, câteva note pentru uzul celor care (aidoma dvs.) confundă racheta cu argumentul și frica cu civilizația.

Tovarășe Putin, sunteți liderul absolut al unei țări în care o tânără, Diana Loghinova, a fost reținută și condamnată pentru că a cântat pe stradă, la Sankt Petersburg, versuri critice la adresa fabulosului dumneavoastră regim. Într-adevăr, noțiunea de „civilizație” capătă în Federația Rusă o definiție aparte: reducerea forțată la tăcere.

Tovarășe Putin, sunteți liderul absolut al unei țări în care Garry Kasparov — legendă a șahului și simbol global al inteligenței și competiției libere — este inclus pe lista „teroriștilor și extremiștilor”. Problema nu este Occidentul „decadent”, tovarășe Putin, ci frica dumneavoastră maladivă de minți libere și luminate.

Iar cazul Alexei Navalnîi rămâne exemplul perfect nu doar al distanței dintre Drept și simulacrul său, în varianta rusească. El reflectă ceva și mai profund: Navalnîi, după procese simulate, închis și supus unui regim de tip gulag, a continuat să inspire o teamă atât de mare, încât dictatura nu s-a simțit în siguranță decât prin eliminarea sa fizică.

Este remarcabil cum, în fabulosul dumneavoastră regim, un vers șoptit pe o bancă, un afiș ținut de un adolescent sau un articol ironic provoacă mai multă panică decât o divizie de tancuri. Țineți minte: regimurile autoritare se pot prăbuși sub bombe, dar înainte de toate se prăbușesc sub propriul ridicol.

Ne amintiți, cu o regularitate aproape ritualică, că rachetele dumneavoastră pot atinge marile capitale europene în câteva minute — Parisul, ni se spune, în aproximativ 20. Este o obsesie care se explică singură: distrugerea ridicată la rang de argument.

Permiteți-mi să vă reamintesc că Parisul, Orașul Luminii, a fost cedat de mai multe ori în istorie pentru a fi salvat — și a fost salvat inclusiv pentru că a fost ulterior recucerit. Moscova, în 1812, a fost incendiată de propriii apărători: un oraș din lemn sacrificat fără ezitare.

Nu este o comparație militară, tovarășe Putin, ci una civilizațională. Unde orașul este memorie vie, cultură și identitate, el este protejat. Unde este redus la decor, el poate arde.

Civilizația occidentală nu este perfectă, dar este cumulativă: drept, știință, artă, universitate, libertăți și mecanisme legale și democratice de autocorecție.

În schimb, o mare parte a populației Federației Ruse nu a părăsit niciodată granițele țării — nu din virtute patriotică, ci din izolare și sărăcie. Cum poți disprețui o lume pe care nu ai cunoscut-o niciodată?

Nu „Occidentul decadent” este cauza mafiei ruse, a corupției endemice din aparatul de stat sau a alcoolismului social notoriu din rândul populației ruse, ci propriul eșec de modernizare și de asumare a valorilor unei lumi libere și democratice.

Vă înțeleg, tovarășe Putin. Înțeleg de ce urâți democrația: pentru că într-o democrație Vladimir Putin nu ar putea exista. Dar democrația nu vă urăște ca ființă umană, ci ea detestă ceea ce Vladimir Putin reprezintă: un criminal de război, un tiran al libertății, al păcii și al umanității.

Permiteți-mi, ca jurist, o ultimă observație. Oricine poate încălca legile lumii acesteia — inclusiv tratatele și convențiile internaționale privind drepturile omului. Statisticile Curții Europene a Drepturilor Omului o confirmă fără patetism: istoric, Federația Rusă se află pe locul al doilea, după Turcia, în privința condamnărilor.

Dar dincolo de dreptul pozitiv, interpretabil, tergiversabil și adesea batjocorit, există o lege care nu admite excepții, amânări sau propagandă: legea eternă a Dreptului Natural, potrivit căreia nicio forță lumească nu poate opri moartea fizică.

Ne amintim, tovarășe Putin, discuțiile dumneavoastră cu tovarășul Xi Jinping despre nemurire, schimbări de organe și prelungirea vieții. Știam deja obsesia dictatorilor/tiranilor pentru nemurire, dublată de frica lor ridicolă, de-a dreptul patologică, în fața morții. Puterea absolută nu elimină această teamă, ci o exacerbează. Nu mai este mult, iar îngerul morții — Secerătorul — va veni inevitabil și la dumneavoastră. Istoria sugerează finaluri puțin variate pentru asemenea destine: o moarte de tip Troțki, una de tip Stalin sau simple variațiuni pe aceleași teme. Funcțiile se încheie, miturile se destramă, iar biologia rămâne singura autoritate care nu negociază.

Vă mai transmit ceva. O mare parte a populației Federației Ruse vă urăște visceral, dar îi este teamă să o spună și să o manifeste. Când, inevitabil, moartea va veni să vă ia, să știți că, într-o țară europeană în care am dus o viață mai împlinită, mai liberă și mai plină de sens decât majoritatea covârșitoare a rușilor vor trăi vreodată, voi deschide din dulapul meu Biedermeier o sticlă de coniac franțuzesc, mă voi așeza într-un fotoliu Chesterfield și voi contempla, liniștit, o lume infinit mai bună fără dumneavoastră.

La final, vă dedic piesa din linkul (https://suno.com/song/66497bb2-33b8-4583-86b9-4985b7f3ca62), intitulată „You Can Cage a Voice, but Not the Sound”, în care mi-am permis, cu acordul dumneavoastră, o licență poetică și artistică mai amplă decât în această scrisoare. Sunt revelatoare, în acest sens, următoarele versuri:

Vladimir — you better fear the Ripper,

Not the tanks, not the sniper trigger,

But that verse whispered out in the street,

That shatters your regime like a blast on repeat.

You're scared of girls with rhymes on their lips,

Of a song in the park and a truth that rips.

You shit yourself when you see a sign

— Words cut deeper than any front line.

Opinii

Mai multe de la Bogdan Ionescu

Tăcerea BOR între ambiguitate și complicitate
Opinii
De la Alhambra la Vuelta: umbrele antisemitismului în Spania contemporană
Opinii
Arhetipul Gojira vs. Arhetipul Călin Georgescu: două lumi ireconciliabile
Opinii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția Turciei după ce forțele sale aeriene au doborât o dronă care a încălcat spațiul aerian
digi24.ro
image
Chinezii cumpără mai multe fabrici din România și anunță peste 10.000 de angajați că urmează concedieri masive
stirileprotv.ro
image
Orașele din România în care vine „iarna secolului” începând cu 24 decembrie, potrivit meteorologilor Accuweather
gandul.ro
image
Zilele în care nu se fac nunți în 2026 și 2027. Calendar ortodox complet
mediafax.ro
image
Ce s-a ales de fostul jucător căruia Gigi Becali îi interzisese să mai dribleze la FCSB. Astăzi, a ajuns să spele mașinile bogaților
fanatik.ro
image
20 decembrie 1989. Ziua în care forța mulțimii a îngenuncheat regimul comunist la Timișoara. „Era foarte ușor să mori în acele momente”
libertatea.ro
image
Vladimir Putin a fost scos din sărite de întrebările unui jurnalist de la BBC: „Ce prostie”
digi24.ro
image
„Asta va decide CCR. Președintele nu poate face ce vrea el”. Gigi Becali e convins în speța momentului din sportul românesc
gsp.ro
image
K.O în runda a 6-a! Anthony Joshua și Jake Paul au făcut show. "Cred că mi-a rupt maxilarul. Sigur e rupt!"
digisport.ro
image
Concedieri în primării, dar nu și pentru amante. Ce spun doi edili despre angajările din instituțiile pe care le conduc: Cât timp își face treaba...
stiripesurse.ro
image
S-a aflat cum se împarte averea Rodicăi Stănoiu. Ce primește presupusul iubit, mai tânăr cu 50 de ani. Va lua inclusiv locul de veci
antena3.ro
image
Cum se calculează impozitul pe locuinţe în 2026 şi cine va plăti cel mai mult
observatornews.ro
image
De ce ar fi murit mama Mihaelei Rădulescu, de fapt. Văduva lui Felix Baumgartner, primul mesaj oficial: 'Nu a fost bolnavă'
cancan.ro
image
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
prosport.ro
image
Testamentul Rodicăi Stănoiu, surpriză uriaşă pentru iubitul mai tânăr! Ce conţine actul, de fapt
playtech.ro
image
Decizia importantă luată de Mirel Rădoi după ce a plecat de la Craiova. Își vinde ”bijuteria” cu 732.000 de euro
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Gigi Becali a ”explodat”, după ce a plătit 700.000 € pentru o biserică: ”Măi, părinte Pimen, ți-e rușine?”
digisport.ro
image
România face o investiție strategică: Țara noastră devine noua ”Poartă de intrare a Europei” și principalul jucător în această regiune
stiripesurse.ro
image
BREAKING NEWS Un avion s-a prăbușit pe un aeroport din SUA! Nu există supraviețuitori
kanald.ro
image
De ce nu e bine să lași ușa mașinii de spălat deschisă prea mult timp
playtech.ro
image
Veștile de care românii se temeau! Legea tocmai a fost publicată în Monitorul Oficial. Taxele și impozitele vor exploda începând cu ianuarie 2026
wowbiz.ro
image
TESTAMENTUL Rodicăi Stănoiu! I-a lăsat o avere uriașă iubitului cu 50 de ani mai tânăr. Marius Calotă va trăi liniștit toată viața. Nu e SINGURUL moștenitor!
romaniatv.net
image
Bonus pentru românii care și-au plătit impozitele la timp. Anunțul Ministerului Finanțelor
mediaflux.ro
image
„Asta va decide CCR. Președintele nu poate face ce vrea el”. Gigi Becali e convins în speța momentului din sportul românesc
gsp.ro
image
Ce spune despre România un vlogger american ce a fost arestat în Rusia: Nu există nimic similar!
actualitate.net
image
Presupusul iubit al Rodicăi Stănoiu dezvăluie, în sfârșit, adevărul despre relația lor. Marius Calotă spune cine moștenește averea de milioane de euro VIDEO
actualitate.net
image
Ce spun psihologii despre oamenii care păstrează pungile, borcanele goale, hârtia de ambalaj „pentru orice eventualitate”
click.ro
image
Urmează 10 zile pline de noroc pentru 3 zodii. Acești nativi au parte de evenimente fericite pe bandă rulantă în această perioadă
click.ro
image
Testamentul Rodicăi Stănoiu. Cine moștenește proprietățile și activele fostului ministru
click.ro
Katy Perry Orlando Bloom Justin Trudeau colaj jpg
În timp ce Katy Perry e îndrăgostită lulea de Justin Trudeau, Orlando Bloom nu mai acceptă să aibă orice iubită
okmagazine.ro
945c4020 2138 4bff b8ba 1c91f6160dad jpg
Luna Nouă în Săgetător rupe tiparele: ce lași în urmă în decembrie 2025 și ce începi cu adevărat
clickpentrufemei.ro
Salutări din România (carte poștală). Locuință rurală (© iMAGO Romaniae)
Alimentația țăranilor din județul Brăila, la sfârșitul secolului al XIX-lea
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop 19-25 decembrie. Taurii sunt puși în fața unei decizii, risc de pierderi pentru Săgetători
image
Ce spun psihologii despre oamenii care păstrează pungile, borcanele goale, hârtia de ambalaj „pentru orice eventualitate”

OK! Magazine

image
În timp ce Katy Perry e îndrăgostită lulea de Justin Trudeau, Orlando Bloom nu mai acceptă să aibă orice iubită

Click! Pentru femei

image
Cât te costă să iei masa cu un prinț? Mezinul Regelui Charles s-a scos la licitație!

Click! Sănătate

image
Cum afectează diabetul viaţa sexuală. Medicul explică