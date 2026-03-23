Logica internă a pregătirilor pentru Apocalipsă

Este uluitor cum se cumulează semnalele, în clar, pe o spirală a logicii Apocalipsei care poate provoca extincția oricărei forme de viață pe teritorii vaste sau, într-o perspectivă ce poate acum fi invocată, poate distruge civilizația umană și să ne trimită pe toți, câți am mai fi atunci, înapoi în epoca de piatră. Mai nou, în aceste ultime luni, perspectiva conflictului în care să fie folosite arme nucleare a trecut deja din zona militară și a serviciilor de informații în cea a unei conversații în spațiul public, purtată pe un ton din ce în ce mai plictisit și indiferent de consumatori de informație care privesc la toate acestea ca la un alt joc pe computer sau un film „apocaliptic” pentru persoane handicapate.

Dar spirala evenimentelor continuă să se înalțe, animată de singurii actori cu un interes profund în asemenea tip de joc mortal care le conferă rațiunea de a exista pe mai departe și de a-i prezenta drept actori indispensabili și utili pentru supraviețuirea națiunii lor. Dar jocul ăsta, pe neobservate, se apropie de un moment de explozie deoarece vectorii aduși pentru a alimenta flăcările conflictului sunt extrem de aproape să ne aducă la acel punct din care întoarcerea va fi imposibilă.

Priviți la ce se întâmplă în aceste zile când suntem martorii unei schimbări profunde, cred ireversibile, în tehnica de ducere a războaielor: am trecut de la perspectiva de manual ca, în caz de conflict cu arme nucleare, țintele să fie capacitățile militare nucleare inamice. Neașteptat de rapid, militarii au trecut de la etapa asta la una care se dezvoltă sub ochii noștri și care presupune atacarea capacităților industriale civile inamice care folosesc energie nucleară, logică în care, firesc, este inclusă și anihilarea totală a infrastructurilor critice, fără îndoială civile dar, iată asta nu mai are importanță deoarece distincția asta devine absolut indiferentă. Distrugerile urmează să fie super-extinse, cu efecte în cascadă care să dureze și să se extindă pe o perioadă indefinită, din start fiind acceptat principiul că inamicul (adică armata cât și populația civilă) trebuie să fie anihilat de pe fața Pământului, demonstrație finală de putere și determinare politică.

Asta înseamnă o desfășurare logică a pregătirilor pentru Apocalipsă, suită de evenimente care au ajuns să fie codificate, analizate și prezentate doar-doar cineva va dori să-și strige disperarea în ața evenimentelor care, de acum, se succed zilnic și încep să se lege într-o spirală a terorii -șantajului nuclear – cu care amenință armatelor unor state sau organizațiile teroriste. Poate vi se pare prea mult, o exagerare jurnalistică în plus. Caz în care vă rog să lecturați un manual redactat de Colectivul de securitate nucleară al Agenției Internaționale de Securitate Nucleară al Agenției internaționale pentru Energia Atomică: „Identificarea și categorisirea țintelor sabotajului și identificarea zonelor vitale ale instalațiilor nucleare” .

Ce înseamnă „act de sabotaj nuclear”? Iată răspunsul, adică Amendamentul din 2005 la Convenția de la Geneva: „orice acțiune deliberată împotriva unei instalații nucleare sau materialelor nucleare aflate în proces de folosire, depozitare sau în perioada transportului și care este susceptibilă, direct sau indirect, să afecteze sănătatea și securitatea personalului, publicului sau mediului prin expunerea la radiații sau prin eliberarea de substanțe radioactive”.

Context în care reamintesc că, zilele trecute, centrala nucleară de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, a fost din nou supusă unui atac masiv de artilerie și drone din partea rușilor, doar în 24 de ore forțele ruse lansând pe 22 martie aproximativ 700 de lovituri împotriva a 39 de așezări din zona Zaporojie...Au existat campanii de bombardament ale americanilor și israelienilor împotriva instalațiilor nucleare iraniene din complexul nuclear iranian de la Natanz, iar iranienii au trimis o rachetă care a lovit instalațiile nucleare israeliene de la Dimona.

Și de-abia se deschide camera nebuniei nucleare căci, cuprinse de febra mistuitoare a amenințărilor și contra-măsurilor, amenințările proferate de fostul ambasador al Pakistanului în India în caz că americanii vor ataca instalațiile nucleare ale țării sale. Semnal preventiv?

Se poate depăși actuala etapă a demenței nucleare?

Mai demult, nu uitați acest lucru, s-au dat militarilor înspre cercetare și stabilire de „liste scurte” sarcina de a stabili care erau cele mai utile ținte pentru primul bombardament nuclear din istorie. E util să citiți acest document declasificat despre cum au gândit proiectanții morții nucleare (cel de mai jos) și să comparați cu ce-ar face acum:

Summary of Target Committee Meetings

„May 10 and 11, 1945

Declassified government document

Memorandum from Major J. A. Derry and Dr. N. F. Ramsey to General L. R. Groves

Status of Targets

A. Dr. Stearns described the work he had done on target selection. He has surveyed possible targets possessing the following qualifications: (1) they be important targets in a large urban area of more than three miles diameter, (2) they be capable of being damaged effectively by a blast, and (3) they are likely to be unattacked by next August. Dr. Stearns had a list of five targets which the Air Forces would be willing to reserve for our use unless unforeseen circumstances arise. These targets are:

(1) Kyoto—This target is an urban industrial area with a population of 1,000,000. It is the former capital of Japan and many people and industries are now being moved there as other areas are being destroyed. From the psychological point of view there is the advantage that Kyoto is an intellectual center for Japan and the people there are more apt to appreciate the significance of such a weapon as the gadget. (Classified as an AA Target)

(2) Hiroshima—This is an important army depot and port of embarkation in the middle of an urban industrial area. It is a good radar target and it is such a size that a large part of the city could be extensively damaged. There are adjacent hills which are likely to produce a focusing effect which would considerably increase the blast damage. Due to rivers, it is not a good incendiary target. (Classified as an AA Target)

(3) Yokohama—This target is an important urban industrial area which has so far been untouched. Industrial activities include aircraft manufacture, machine tools, docks, electrical equipment and oil refineries. As the damage to Tokyo has increased additional industries have moved to Yokohama. It has the disadvantage of the most important target areas being separated by a large body of water and of being in the heaviest anti-aircraft concentration in Japan. For us it has the advantage as an alternative target for use in case of bad weather of being rather far removed from the other targets considered. (Classified as an A Target)

(4) Kokura Arsenal—This is one of the largest arsenals in Japan and is surrounded by urban industrial structures. The arsenal is important for light ordnance, anti-aircraft and beach head defense materials. The dimensions of the arsenal are 4100’ X 2000’. The dimensions are such that if the bomb were properly placed full advantage could be taken of the higher pressures immediately underneath the bomb for destroying the more solid structures and at the same time considerable blast damage could be done to more feeble structures further away. (Classified as an A Target)

(5) Niigata—This is a port of embarkation on the N.W. coast of Honshu. Its importance is increasing as other ports are damaged. Machine tool industries are located there and it is a potential center for industrial despersion [sic]. It has oil refineries and storage. (Classified as a B Target)

(6) The possibility of bombing the Emperor’s palace was discussed. It was agreed that we should not recommend it but that any action for this bombing should come from authorities on military policy. It was agreed that we should obtain information from which we could determine the effectiveness of our weapon against this target.

B. It was the recommendation of those present at the meeting that the first four choices of targets for our weapon should be the following:

a. Kyoto

b. Hiroshima

c. Yokohama

d. Kokura Arsenal”.