Kievul pune presiune pe Moscova

În pofida ofensivei ucrainene din regiunea Kursk, trupele ruse și-au continuat atacurile în estul Ucrainei. Liderii politici germani subliniază dreptul Ucrainei la autoapărare.

Ofensiva ucraineană în regiunea Kursk la frontiera rusă a forțat Moscova să ordone evacuarea unor părți din regiunea învecinată Belgorod. "Există activităţi ostile la frontiera districtului Krasnaia Iaruga", a anunţat într-o intervenție pe Telegram guvernatorul regiunii Belgorod, Viaceslav Gladkov. Pentru protejarea "sănătății și a siguranței populației noastre, oamenii vor fi mutați în locuri mai sigure", a spus guvernatorul.

El nu a oferit detalii cu privire la acțiunile întreprinse de ucraineni în această zonă a frontierei. Blogul militar rusesc "Ribar" a relatat însă despre un atac asupra punctului de trecere a frontierei Kolotilovka și despre pătrunderea trupelor ucrainene de sabotaj printr-o zonă forestieră de lângă Terebreno. Informațiile nu sunt confirmate.

Districtul Krasnaia Iaruga este situat în nord-vestul regiunii Belgorod și se învecinează cu regiunea rusă Kursk, în care trupele ucrainene au intrat marțea trecută. Locuitorii din zonă au criticat vehement faptul că autoritățile nu au fost pregătite, în condițiile în care zeci de mii de oameni din satele de la graniță au fugit în dezordine din calea luptelor.

Potrivit Ministerului Apărării Civile din Rusia, mai multe orașe din apropierea frontierei au fost evacuate și aproximativ 76.000 de persoane duse în alte regiuni. Situația din regiunea Kursk este neclară, iar autoritățile au cerut populației să nu intre în panică.

Deși, potrivit experților de la Institutul American pentru Studiul Războiului (ISW), avansul ucrainean a încetinit ca urmare a puternicei concentrări de trupe ruse, forțele armate ucrainene au reușit să își mențină pozițiile raportate anterior în apropierea frontierei. În unele cazuri, acestea au continuat să înainteze, relatează institutul, citând bloggeri militari ruși și analizând datele de localizare ale înregistrărilor video publicate.

Reacții în Germania: "Ofensiva ucraineană este acoperită de dreptul internațional"

Liderul Partidului Social-Democrat german, Lars Klingbeil, a ținut să sublinieze dreptul incontestabil al Ucrainei la autoapărare în condițiile puternicei ofensive din ultimele zile. "Este indiscutabil faptul că un stat care este atacat are dreptul de a se apăra. Aceasta înseamnă și că, în conformitate cu dreptul internațional, atâta timp cât respecți toate regulile, ai dreptul de a acționa pe teritoriul Rusiei", a declarat Klingbeil la ARD.

Liderul social-democrat a admis că "îi scapă ideea de bază din spatele inițiativei ucrainene". "Vom afla cu siguranță în zilele următoare dacă este vorba despre aducerea rapidă a Rusiei la masa negocierilor, așa cum bănuiesc unii, ori dacă scopul este crearea de tulburări de partea rusă", a declarat Klingbeil. El a observat "brutalitatea unui război care se desfășoară la două ore distanță cu avionul de Germania și care are un impact direct și masiv asupra societății germane".

Potrivit corespondentul DW Nick Connolly, care se află la Kiev, Ucraina rămâne destul de tăcută cu privire la incursiunea în regiunea de frontieră Kursk. "Primul aspect pe care trebuie să îl subliniem este că rușii iau măsuri drastice împotriva civililor care difuzează pe rețelele de socializare înregistrări cu distrugeri provocate de forțele ucrainene, cu vehicule militare arse și alte astfel de materiale. Acționează, deci, foarte dur."

Potrivit corespondentului, există sentimentul că "ucrainenii încearcă să își ascundă prezența". "Încearcă aparent niște raiduri la o distanță destul de mare de zona principală pe care o pot controla și apoi să se retragă. De aceea, pe hartă apar puncte foarte disparate unde au fost reperate forțele ucrainene. Însă asta nu înseamnă neapărat că ele controlează tot teritoriul."

Comentând informațiile potrivit cărora unitățile ucrainene folosesc în ofensivă și sisteme de arme furnizate de Germania, Klingbeil a afirmat că nu are cunoștință despre existența vreunei restricții. "Am dat arme Ucrainei și am spus că este corect ca ei să se apere", a spus Klingbeil, care s-a pronunțat în favoarea continuării livrărilor de arme.

Presiunea rusă continuă în estul Ucrainei

În răstimp, departe de luptele stârnite de avansul ucrainean pe teritoriul rus, trupele Moscovei și-au continuat atacurile în estul Ucrainei. Potrivit Statului Major de la Kiev, încleștările s-au concentrat în jurul Torețk și Pokrovsk.

Statul Major a furnizat puține informații cu privire la luptele reale din zona Kursk. Raportul de situație precizează doar că artileria rusă cu rază lungă de acțiune și avioanele de luptă ruse au vizat zona din jurul Sumi, o regiune relevantă ca rută de aprovizionare pentru unitățile ucrainene din regiunea Kursk.

Cele mai grele lupte au fost înregistrate în apropiere de Pokrovsk, la marginea Donbasului. Începând de dimineață, unitățile rusești au făcut în total 26 de încercări de a străpunge apărarea ucraineană. Atacurile au fost respinse, însă o confirmare independentă a acestor relatări nu este cu putință.

De amintit că săptămâna trecută trupele ucrainene au trecut granița în regiunea Kursk din vestul Rusiei și au avansat câțiva kilometri pe teritoriul rus. Potrivit informațiilor de la Kiev, mii de soldați ucraineni sunt implicați în ofensivă.

Vlad Draghicescu - Deutsche Welle