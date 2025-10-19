search
Duminică, 19 Octombrie 2025
Întâlnirea de la Budapesta, ultima şansă pentru Putin de a salva Rusia de la un colaps economic şi militar

Război în Ucraina
Publicat:

Sunt mai multe argumente care justifică afirmaţia din titlu. Putin a acceptat brusc întâlnirea cu Trump de la Budapesta, la puţin timp după aceea din Alaska, care nu a adus nimic favorabil Rusiei. Mai mult, Putin şi-a dat seama că şi Trump s-a schimbat, nu mai merge să se lase aburit cu poveşti din istoria Rusiei, care să demonstreze că Ucraina face parte din Russkiy Mir.

FOTO AFP
FOTO AFP

Ba chiar Trump s-a enervat, a ameninţat că pleacă de la întâlnirea din Alaska şi a anulat toate evenimentele post întrevederea cu Putin. Abia acum ies la iveală aceste  amănunte,  aflate de publicaţia britanică Financial Times.

Poziţia lui Trump faţă de Rusia s-a schimbat

Trump ascultă acum ce spun propriile servicii de informaţii, şi evaluează exact starea economică şi militară a Rusiei. A ameninţat că oferă  rachete Tomahawk Ucrainei, ca să-l forţeze pe Putin să cedeze.

Trump nu l-a felicitat pe Putin cu ocazia împlinirii a 73 de ani, deşi Putin îl felicitase pe Trump cu ocazia zilei  de naştere.

Putin a acceptat ca întâlnirea să fie la Budapesta, unde ar ajunge foarte greu, după un drum cu avionul de 5000 de km, pentru că ţările vecine Ungariei, ţări aflate în UE şi NATO, nu-i permit să le survoleze teritoriul. De ce nu la Moscova, după Alaska, rămâne un mister, explicabil parţial prin refuzul lui Trump.

Economia Rusiei se prăbuşeşte, prin loviturile date de Ucraina uzinelor şi rafinăriilor importante din Rusia, reducerii exportului de petrol şi gaze din Rusia spre alte ţări, pe care Trump le ameninţă cu represalii economice dacă nu reduc comerţul cu Rusia. Un exemplu recent, India. Preţul petrolului în piaţa mondială scade, iar America are puterea să influenţeze Arabia Saudită şi alţi producători să crească producţia de petrol, implicând astfel scăderea preţului.

Ameninţările Rusiei că va ataca occidentul cu arme nucleare n-au avut efect. Şi NATO are arme nucleare, iar capabilităţile militare ale organizaţiei îi permit să anihileze armata Rusiei în câteva ore, cu rachete şi aviaţie. În plus, serviciile de informaţii occidentale sunt capabile să afle dacă este iminent un atac nuclear din partea Rusiei şi s-o blocheze înainte de a lansa atacul.

Cum va călători Putin la Budapesta

Cât de sigur este  traseul, cu ce escortă va călători Putin survolând ţări precum Iran, Turcia, apoi Marea Neagră, Marea Mediterană, Muntenegru, Serbia, nu se ştie. Putin zboară cu escortă de avioane militare şi în interiorul Rusiei. Cum poate fi protejat avionul lui Putin de rachete lansate de inamici sau terorişti, este un mister deocamdată şi este de mirare dacă Putin chiar va merge la Budapesta pe un astfel de traseu nesigur. Dacă totuşi se va duce la Budapesta, este un argument că este presat să ajungă la o înţelegere cu Trump în încetarea focului. Cât de acceptabilă pentru Ucraina şi UE ar fi o astfel de înţelegere, este o altă poveste, care se va lămuri după ce vom afla rezultatele întâlnirii.

Ce pace vrea să obţină Trump?

O încetare imediată a focului pe frontul de 1300 de km pe care se duce războiul Rusia-Ucraina. Apoi discuţii şi tratative, fără morţi şi răniţi.

Foarte greu de obţinut aşa ceva. Cine asigură respectarea încetării focului pe un front aşa de mare, când Rusia nu este de acord ca trupe străine să vină în Ucraina, fie şi doar pentru a supraveghea linia frontului.

O încetare a focului  este acceptabilă ambilor beligeranţi, pentru a-şi întări şi recupera forţele militare şi economice. Dar conflictul nu dispare, poate reîncepe oricând. Aşadar este o falsă încheiere a conflictului, şi este posibil ca Ucraina şi UE să nu fie de acord cu aceşti termeni, care avantajează mai degrabă Rusia.

Trump trebuie să înţeleagă şi el de unde a plecat războiul: de la invadarea Ucrainei de către Rusia, care vrea, în plus, o altă ordine mondială, în care Rusia să ocupe un loc la masa celor mari. Deşi nu are forţă economică, financiară, comercială, tehnologică, ştiinţifică. Doar arme nucleare şi bogăţii naturale, ceea ce nu este suficient.

Urmează convorbiri Marco Rubio cu Serghei Lavrov

De aceste convorbiri depinde dacă intalnitea Trump-Putin va avea loc sau nu. Trump nu-şi poate permite să plece, a doua oară după Alaska, fără rezultate palpabile. S-ar face de râs în faţa opiniei publice americane şi internaţionale. Incredrea poporului american în Trump este în mare scădere, şi Trump are nevoie ca de aer să demonstreze americanilor şi întregii lumi că este mâna forte care decide destinele popoarelor.

Şi europenii, în special Germania, aşteaptă rezultatul posibilei întâlniri de la Budapesta, pentru a decide cum forţează mâna Rusiei să înceteze războiul. Dacă Trump cedează în faţa lui Putin, Germania poate furniza rachete Taurus Ucrainei, pentru a-l forţa pe Putin să cedeze.

Cea mai simplă cale de închide conflictul este retragerea Rusiei din teritoriile ocupate abuziv în Ucraina. Forta economică şi militară a 30 de state din UE şi NATO este de zece ori mai mare comparativ cu a Rusiei. Putin a înţeles şi el că nu se poate bate cu 30 de ţări civilizate şi democrate, că a trecut vremea când forţa armată făcea ordinea mondială.

În concluzie, Putin vine (dacă vine) timorat şi dezavantajat la Budapesta, forţat de perspectiva ca Rusia să intre în colaps economic şi militar.  Probabil elitele militare şi politice se pregătesc să-l schimbe pe Putin dacă nu ajunge la o înţelegere. Perioada anterioară războiului cu Ucraina avantaja Rusia, prin veniturile din petrol şi gaze obţinute de la europeni, prin investiţii străine în Rusia, prin resursele folosite în modernizarea ţării şi care acum se duc în războiul cu Ucraina.

Nu este de crezut că toţi liderii militari şi politici de la Moscova înţeleg lumea doar în termeni de război.

Opinii

Top articole

