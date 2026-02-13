search
Vineri, 13 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

În care cerc al Europei ar trebui să fim?

0
0
Publicat:

Cred că asta ar trebui să fie întrebarea fundamentală la care politicienii noștri să încerce să găsească un răspuns. Chiar foarte, foarte repede deoarece, exact în acest moment, revine în actualitate, în mare urgență, mai vechea discuție din mai 2017, atunci când liderii europeni pregăteau o declarație solemnă cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a Tratatului de la Roma. Liderii francez și german, Francois Hollande și Angela Merkel, doreau să fie amintit proiectul „Europei cu mai multe viteze”, idee la care era favorabil și Jean-Calude Juncker, Președintele de atunci al Comisiei Europene.

steag Romania UE Franta FOTO FB jpg

Tehnic – și asta este exact și discuția de acum – e vorba despre adoptarea definitivă a principiului că nu este neapărat necesar ca toate Statele Membre să participe la ansamblul politicilor comune.

Prima întrebare: se poate?

Sigur că da, deoarece există deja prevederi precise în Tratate care detaliază mecanismele constituționale ce permit, în orice moment, intrarea unui Stat Membru sau a unui grup de state în ceea ce a fost numit „Europa a la carte” sau „Europa cu geometrie variabilă”.

Avem, spre exemplu, mecanismul „absenței constructive” care permite Statelor membre să nu intre în discuția unei teme strategice a cărei adoptare are nevoie de unanimitate la nivelul Consiliului European, fără însă ca asta să împiedice adoptarea măsurii respective. Apoi, începând cu adoptarea în 1997 a Tratatului de la Amsterdam , Statele Membre care doresc să meargă mai rapid și decisiv înspre o integrare accentuată a diverselor piețe, pot să se angajeze într-o cooperare întărită așa cum prevăd art.8 și 9 ale Tratatului UE sau ale Tratatului de funcționare a UE.

Treaty Provision 

Description

Article 8 TEU

Mandates the Union to develop a "special relationship" with neighboring countriesto establish an area of prosperity and close cooperation.

Article 9 TEU

Establishes the principle of equality of citizens and defines EU citizenship.

Article 8 TFEU

Mandates the Union to eliminate inequalities and promote equality between men and women in all its activities.

Article 9 TFEU

The "Horizontal Social Clause," requiring the EU to consider high levels of employment, social protection, and education in its policies.

2. Decizia trebuie lată până în iunie

Aici lucrurile devin extrem, extrem de dificile la nivelul deciziei politice căci, pentru prima dată, Ursula von der Leyena dat un termen clar discuție despre „Europa cu mai multe viteze”, la Summit-ul din iunie urmând să de ia discuția finală care, pe fond, va arăta lumii dacă și în ce formulă Uniunea Europeană este gata să avanseze, foarte posibil cu câteva state deja reunite în „nucleul dur” pentru promovarea agendei economice bazate pe capacitatea lor de inovare, competitivitate și calitate, în fapt, cum spunea Mario Draghi, o abordare federalistă „pragmatică” pentru proiecte comune de la energie și securitate. O poziție care este așteptată ca iminentă și cu certă valoare de semnal global așa cum, ieri, spunea și Marco Rubio, secretarul de stat al SUA, că „trăim într-o nouă eră geopolitică și că asta va necesita din partea tuturor o reevaluare a ceea ce însemna  această nouă realitate”.

Nouă formulă, cu câți participanți?

Ursula von der Leyen începe deja numărătoare, amintind că pentru stabilirea unei „cooperări întărite” ar fi nevoie de 9 State Membre, prima etapă fiind eventual accelerarea integrării pieței de capital până la finele acestui an. Desigur, a amintit că există cazul ideal în care unanimitatea Statelor membre ar dori să participe, dar este evident că se revine, practic, la idee „nucleului dur”. Format poate doar din Statele Fondatoare din 1958: Germania (pe atunci RFG), Belgia, Franța, Italia, Luxemburg, Olanda la care să se adauge, poate, ceva din statele care au aderat în 1973, Danemarca, Irlanda, Apoi Grecia, Spania și Portugalia.

Unde va fi România?

Cel mai nesigur și complicat răspuns dintre toate căci, la orice negociere de acum, ne ducem cu realitatea unei țări intrate în recesiune tehnică pe baza științei proprii de guvernare, exact în momentul în care principiul de coagulare al grupului de forță este capacitatea economică și capacitatea de reacție a piețelor în caz de presiuni . Dar și, fundamental criteriu, capacitatea piețelor politice naționale de a accepta direcția care duce spre o coagulare reală de tip federal.

Este o decizie pe care r trebui s-o vedem pusă în dezbaterea Parlamentului României căci, iată, chiar nu e timp de pierdut și ar trebui să ne orientăm spre orizontul corect în acord cu interesele naționale pe termen lung și foarte lung. Vi se pare că asta se petrece acum? Dacă nu, de ce?

Cine și când va avea curajul să așeze destinul nostru național pe drumul deschis de o alegere clară, fără ambiguități și neliniști mioritice date nu de alesul de prieteni ci de frica de a nu supăra pe absolut nimeni? Vrem să admitem decizia europeană precum că „trebuie să adoptăm același demers în obținerea de tehnologii „curate” în clipa în care Trump redeschide folosirea extensivă a cărbunelui în bătălia energetică, anulând toate acordurile privind climatul?

„Chestiunea centrală este simplă- afirmă Ursula von der Leyen -: Europa are oare mijloacele de luptă, dispunem oare de competențele politice pentru a ajunge la un compromis?”.  Dacă da, „atunci a venit momentul accelerării aplicării în practică a mecanismelor”. Dacă nu, din nou, s-ar putea să asistăm rapid la redesenarea unei noi „Înțelegeri de la Ialta” privind împărțirea de influențe în zona Europei între SUA și Rusia, cu victime sigure și, eventual, apelând la mila și arbitrajul Chinei, noua putere care câștigă din ce în ce mai mult teren doar asistând impasibilă cum se sfâșie între ei actorii care au decis destinul lumii după cel de-al Doilea Război Mondial.

Niciodată nu trebuie uitat acel „Naughty document” desenul (validat de Stalin cu un simlu semn făcut cu un creion albastru) făcut de Churchill în timpul unei reuniuni nocturne la Kremlin, pe 9 octombrie, când, pe o simplă foaie de hârtie, a trasat conturul Europei de Est cu procentajele de influență pentru Rusia și aliații occidentali . Amintiți-vă de ce decidea liderul britanic împreună cu Stalin: România (90% pentru URSS și 10% pentru ceilalți), Grecia (90% pentru Marea Britanie și 10% pentru URSS), Iugoslavia și Ungaria (50%/50%), Bulgaria 75% URSS și 25% restul aliaților).

Noi, în caz de, de ce parte a noii hărți de putere ne-am dori să fim, că experiențe avem de toate felurile și am fost, rând pe rând, aliați și adversari cu toți de pe listă?

Opinii

Mai multe de la Cristian Unteanu

Modelul german de toleranță este sub atac concentric, amenințat de propriile sale eșecuri de concepție
Opinii
E de bine sau de și mai rău?
Opinii
Democrația „a la carte”. Și Macron vrea „guvernul meu”
Opinii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cei doi români arestați de FSB și „dezbrăcați la piele” au lăudat Rusia în zeci de ore de filmări: „E libertate aici”
digi24.ro
image
România a intrat în recesiune tehnică. PIB-ul a scăzut pentru al doilea trimestru la rând, potrivit INS
stirileprotv.ro
image
România intră oficial în recesiune tehnică. Bolojan: Face parte din costul anticipat / Grindeanu: E timpul să oprim acest tăvălug
gandul.ro
image
Mai mult de două treimi dintre europeni simt că țara lor este amenințată. Majoritatea cer o UE mai bine apărată
mediafax.ro
image
Cum se putea salva femeia care a ars într-o mașină electrică în sectorul 6. Titi Aur, explicații despre nenorocirea de pe Bulevardul Constructorilor
fanatik.ro
image
„Țigări, țigări!” se strigă la doi pași de Poliție. Rețeaua din Obor: cum se vând zilnic țigări de contrabandă, sub privirea autorităților
libertatea.ro
image
ANALIZĂ Când devine recesiunea tehnică o recesiune reală și ce înseamnă scăderea PIB pentru economie și populație
digi24.ro
image
Un specialist francez oferă detalii despre starea medicală a lui Lindsey Vonn
gsp.ro
image
Ion Țiriac: ”Prostule, ține minte ce-ți zic!”. Imediat, miliardarul a primit o lovitură total neașteptată: ”A rămas blocat”
digisport.ro
image
Migrație fără precent a marilor bogați ai lumii: Părăsesc în mare viteză Occidentul și se refugiază în noul ”El Dorado” al miliardarilor
stiripesurse.ro
image
Dezvăluiri șocante în cazul profesoarei condamnate la 10 ani pentru ce le-a făcut elevilor ei. Unul din băieți spune că este devastat
antena3.ro
image
Doi soţi captivi într-un vehicul electric care a luat foc în Crângaşi. Femeia a murit arsă de vie
observatornews.ro
image
Lovitură de la tribunal pentru rudele tinerilor implicați în crima lui Mario Berinde din Cenei. Ce au decis judecătorii
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață de Ziua Îndrăgostiților!
prosport.ro
image
De ce să pui folie de aluminiu pe pereții din casă. Trucul simplu care te ajută să scapi de mucegai și umezeală
playtech.ro
image
Mihai Stoica anunță un scenariu „horror” pentru FCSB în lupta la play-off: „Putem câștiga degeaba ultimele 4 meciuri”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Poliția, comunicat oficial despre Mihai Stoica, a doua zi după Universitatea Craiova - FCSB
digisport.ro
image
VIDEO Roata istoriei s-a întors și are ”prostul obicei” de a-și plăti datoriile: Cel mai mare imperiu a ajuns să fie împânzit de foștii coloniști / Update: Ulterior au venit scuzele
stiripesurse.ro
image
Un bebeluș a murit după ce a băut lapte de... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
Nicuşor Dan nu a mai aşteptat revenirea în ţară, a semnat decretele la Bruxelles. Se aplică imediat
romaniatv.net
image
Ministrul Transporturilor a confirmat: Portul Constanța va prelua singurul port al Republicii Moldova, Giurgiulești
mediaflux.ro
image
Un specialist francez oferă detalii despre starea medicală a lui Lindsey Vonn
gsp.ro
image
Funcționara a izbucnit în râs când a auzit cum o cheamă pe fiica ei. Ce a trăit Larisa Udilă la Evidența Populației: „Mi-au spus că nu se poate înregistra. Am plecat plângând”
actualitate.net
image
Cu cine este căsătorită Karina Pavăl, milioanara de 33 de ani care a cumpărat Carrefour România. Legătura cu firmele care au tranzacționat afacerea de peste 800 de milioane de euro
actualitate.net
image
Desertul delicios din Ardeal de care nu te vei mai sătura. Cum se pregătește rapid și ușor faimosul lichiu cu prune
click.ro
image
Cele 3 zodii cărora le pune Dumnezeu mâna în cap! Au noroc cu carul și viața li se schimbă radical de pe 15 februarie
click.ro
image
5 zodii care au parte de schimbări majore după 13 februarie 2026. Săgetătorii primesc șansa vieții lor, iar Fecioarele atrag norocul și intră într-o perioadă excelentă
click.ro
Sarah Ferguson în 1989, Profimedia (2) jpg
Nimfomana de la Palat. Deși soțul încerca s-o satisfacă, apetitul Ducesei atinsese cote nebănuite și apela la ”ajutoare”
okmagazine.ro
fostul Prinț Andrew foto profimedia 0209866818 jpg
„Regele Perversiunilor”. Cât de departe mergea Andrew pentru a-și satisface nevoile intime
okmagazine.ro
close up tasty brie cheese grapes jpg
Ce se întâmplă cu tensiunea ta arterială când mănânci brânză
clickpentrufemei.ro
Festivalul Internaţional „Copiii lumii doresc pacea”, organizat la tabăra de pionieri şi şcolari de la Năvodari, în cadrul anului internaţional al Copilului (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 107/1979)
Câștigurile obținute în străinătate de artiștii români, în perioada comunistă, sub lupa Securității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Victorie în instanță pentru Niculina Stoican, acuzată de plagiat de către Olguța Berbec. Artista a transmis primul mesaj: „Am încercat să rămân demnă și să lupt pentru a-mi apăra numele și munca”
image
Desertul delicios din Ardeal de care nu te vei mai sătura. Cum se pregătește rapid și ușor faimosul lichiu cu prune

OK! Magazine

image
„Regele Perversiunilor”. Cât de departe mergea Andrew pentru a-și satisface nevoile intime

Click! Pentru femei

image
Filtrarea sângelui – benefică sau periculoasă? Cât de departe merg vedetele cu detoxificarea!

Click! Sănătate

image
Poți găsi cele 3 diferențe în 9 secunde?