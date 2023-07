„Frumoasa prietenie” a durat trei zile...

În general, cred eu, prietenii nu te vorbesc de rău la tine acasă și nici nu îți spun că una dintre camere ar fi, de fapt, a lor, când casele vecine deja ard sub bombele rusești... Așa că marea prietenie s-a terminat probabil înainte să înceapă. Pentru că ea nu a fost niciodată sinceră.

La doar trei zile de la faimoasa poză cu cei doi premieri, român și maghiar, concluzia mea e simplă: politica externă ar trebui făcută de oameni care se pricep la ea.

Iar Viktor Orban e oricum, dar nu prost. El chiar se pricepe, în felul lui nociv și toxic, dar adaptat propriilor interese. El știa bine ce va spune la Tușnad, știa exact, în timp ce zâmbea și strângea mâini la București, ce mesaj va da și către cine.

Mesajele lui Orban nu sunt despre tradiție și despre credință, ori despre familie. Familia europeană a creștin democraților l-a respins, l-a dat afară, pentru că el aparține, de fapt, altui clan.

Viktor Orban, așa cum dovedește zilnic, face parte din haita, mică dar vocală, a celor de seama lui Putin. Punct.

El vorbește, minte - de fapt, pentru revizioniști, pentru negaționiști, pentru cei cu fantezii din alte vremuri - precum foștii deținători de sclavi din America. El nu are soluții - așa cum o dovedește situația reală din propria țară, dar are vorbe pentru urechile ușor de amăgit, exact cum are Putin. Când nu ai de oferit nimic, spui povești despre cum era odată și despre cum va fi iar ca acum mai bine de un secol...

Dar la modul cel mai serios, câtă vreme nu înțelege cu vorba bună, cât timp repetă an de an același prostii, aceleași baliverne fără temei, Viktor Orban ar trebui sfătuit să mai meargă vara și prin alte locuri.

Nu mai intru în detaliile bazaconiilor spuse de premierul maghiar în România. Chiar nu are rost.

Spun însă atât: Viktor Orban pariază greșit, și pe Rusia și pe China. Un om cu trecutul său ar trebui să știe mult mai bine cum e cu rușii, mai ales. Sau ar trebui să-i pese.

Că nu o face, e o altă dovadă despre cât este de mic, de rupt de realitate, de populist, de neputincios.

Să intrăm într-un război al declarațiilor cu el? Pentru ce? Nu mai bine ne vedem de treabă?

Nu mai bine avem grijă de propria casă, de România? Nu mai bine punem în aplicare PNRR-ul, planul de autostrăzi, de spitale, modernizarea Justiției sau a Educației?

Acestea sunt lucrurile care îl vor opri pe Orban din delirul său, pentru că o casă puternică nu poate fi niciodată dezbinată. Iar Orban, la vremea sa, pe graiul lui va pieri în subsolul istoriei, în vreme ce România europeană va dăinui.