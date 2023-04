Doamne, dă-mi puterea să-l ucid pe aproapele meu! Binecuvântează această armă și vestele noastre blindate!

Poate să vi se pară a fi o glumă sau o provocare sinistră. Nu e așa.

Subiectul a devenit fierbinte și ajunge în zona demenței organizate și niciodată exersate până acum la un asemenea nivel. Semne clare că ceva grav urma să se întâmple erau transmise pe mai multe canale americane, imediat după ce, în noiembrie, pastorul Michael Spencer și biserica sa „Familia Tebarnacolului”, afiliată Adunării Domnului, au făcut apel la casa de avocatură creștină First Liberty Institute pentru a depune o plângere oficială împotriva deciziei Senatului Statului New York de a elimina dreptul de port-armă în zonele declarate ca „sensibile”. Asta a însemnat, în termenii legii deja promulgate, că niciun fel de armă nu putea fi introdusă în interiorul unei clădiri de cult, indiferent de natura acestuia.

Gest poate mai puțin obișnuit, dar perfect în tradiția violenței americane, care vede cum media de vârstă ucigașilor se fixează acum prioritar la categoria adolescenților, așa cum puteți vedea în cazul recentului masacru în care, pe ringul de dans într-un orășel minuscul din Alabama, la un bal aniversar, s-au împușcat între ei copii de 16-17 ani, cu 4 morți și 28 de răniți, dintre care 5 în stare critică. Dar dezbaterea generală privind dreptul de port-armă nu a fost niciodată lămurită și degeaba curg, după fiecare tragedie de acest gen, apelurile lacrimogene ale liderilor politici americani, acum în frunte cu Joe Biden, care s-au dovedit perfect inutile și politicianiste.

Mai mult, de ani și ani de zile, apar semne grave de întrebare în privința voinței reale a Bisericilor de a interveni decisiv. Cu ani în urmă, Convenția baptiștilor din sud, cea mai mare adunare protestantă din SUA (peste 15 milioane de membri), chiar dacă a votat rezoluții cu un text ferm pe temele clasice (anti-avort și anti căsătorii gay), nu s-a pronunțat niciodată în ultimii ani pe tema dreptului de a deține arme de foc. Consecința, sau cel puțin una dintre cele mai sinistre consecințe, este o răsturnare cumplită a sistemelor tradiționale de valori pe care s-a clădit lumea occidentală care se definește a fi sub umbra crucii: apar din ce în ce mai multe biserici, cu milioane de membri, care participă la ceremonii de sfințire a armelor pe care le dețin legal. Se vine în familie, purtând pe cap, iată, o coroană din cartușe, imitație în condițiile moderne ale mentalității americane a Coroanei de Spini:

Acesta este contextul în care analiștii de securitate și sociologii au avut de înghițit una dintre cele mai mari surprize din politica americană a acestui an: pe 3 aprilie, Ron DeSantis, guvernatorul republican din Florida, a promulgat o nouă lege care permite locuitorilor din acest stat să poarte o armă disimulată sub haină în cea mai mare parte a locurilor publice, fără să aibă un permis special port-armă emis de autorități și fără să aibă nici câteva ore de antrenament minimal și nici măcar obligați să treacă prin faza, de altfel aproape strict formală, de verificare a antecedentelor, cum notează MIAMI HERALD. În plus, cu o precizare esențială: guvernatorul DeSantis, posibil candidat la președinția SUA, se declară în favoarea unei legislații care să permită ca profesorii să poarte arme în clasă, mai veche temă electorală atât de dragă lui Trump și sprijinitorilor săi.

În ce privește portul liber neîngrădit al armelor, DeSantis nu inovează nimic, deoarece, prin legislația pe care a aprobat-o, Florida devin cel de-al 27 stat din SUA care deschide porțile libertății absolute în domeniu. Problema este că măsura respectivă survine într-un moment extrem de tensionat pe plan intern, chiar cu mult înainte de declanșarea oficială a campaniei pentru prezidențiale, dar și într-un alt context mai special: analiștii de securitate notează cu mare îngrijorare, de câțiva ani buni, radicalizarea discursurilor „milițiilor albe” din zona fundamentalismului creștin (vezi „Oath Keepers”, spre exemplu), din ce în ce mai agresiv și incitator la violență pe măsură ce echilibrul demografic din SUA se schimbă la modul foarte serios în defavoarea comunității albe, fapt care generează o atitudine nepermis de dură și din partea celorlalte zone aflate în rapidă creștere de influență, cea a persoanelor de culoare, a celor de origine chineză sau latino...

Este posibil ca primele conflicte serioase să înceapă în urma unor mesaje lansate de liderii unor biserici sau a unor ramuri ale acestora devenite greu de controlat, nemaivorbind despre sutele și sutele de secte, fiind câteodată suficient să se audă un mic îndemn în acest sens, spre exemplu la o slujbă de comemorare după un eveniment de tip „mass shooting” într-un mic orășel sau o comunitate urbană izolată, mai ales în sud: caz în care masacrul va fi urmat de alt masacru. De ajuns va fi, în climatul actual de violență, ca un pastor să reamintească faptul că însuși Isus le-a permis discipolilor săi să poarte sabie... Atunci, pe scurt, ei de ce-ar fi mai proști? Am auzit o asemenea predică într-o așezare pierdută prin Louisiana, am crezut atunci, greșit, că era vorba doar despre o chemare simbolică la luptă urmată de chestiunea esențială, adică strângerea de fonduri.

Dar, cum vedeți, subiectul e de urmărit cu atenție și să vedem dacă dezbaterea despre accesul liber la arme va începe și la noi, așa cum se aude pe surse foarte credibile. De-abia atunci, cu banii uriași de care dispun, bisericile fundamentaliste creștine americane precum cele de care am vorbit își vor începe campaniile de implantare în Europa. Și le va fi neașteptat de ușor, zic unii.