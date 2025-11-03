Un complex turistic de lux din România, scos la licitație la un preț minim de pornire de 10,5 milioane de euro. Vânzarea către grupul Alexandrion a eșuat

Un complex hotelier de patru stele dintr-o stațiune montană este din nou la vânzare, după ce înțelegerea cu grupul Alexandrion, condus de regretatul om de afaceri Nawaf Salameh, nu a fost finalizată.

Potrivit informațiilor publicate de Profit.ro, acționarii FEPER au aprobat reluarea procesului de valorificare a hotelului și a restaurantului Miorița, aflat în imediata vecinătate. Vânzarea va fi realizată prin licitație, la un preț minim de pornire de 10,5 milioane de euro, plus TVA.

În decembrie 2024, FEPER încheiase un contract de vânzare a complexului către Hotel New Montana, companie din cadrul grupului Alexandrion, pentru suma de 52,2 milioane de lei.

Cumpărătorul a achitat un avans de 2,6 milioane de lei, însă tranzacția nu a mai fost finalizată, după ce diferența de preț nu a fost achitată până la termenul final de 15 mai 2025. Între timp, Nawaf Salameh, fondatorul și președintele Alexandrion Group, a încetat din viață în aprilie 2025.

Tot în luna mai a acestui an a expirat și mandatul de administrare al companiei The Makers, care operase hotelul în ultimii trei ani.

În prezent, unitatea este gestionată de Paul Alexandru-Palaș, directorul sucursalei FEPER din Predeal.

Complexul hotelier Orizont include 139 de camere (260 de locuri de cazare), două restaurante- Orizont (cu 140 de locuri) și Miorița (cu specific românesc, 188 de locuri) –, o cramă, un lobby bar, un Sky Lounge, un centru wellness și un centru de conferințe cu patru săli, însumând 310 locuri.

În primul semestru din 2025, hotelul a raportat venituri de circa 7 milioane de lei, cu un grad de ocupare de aproximativ 46% și peste 10.000 de turiști.