Șoc în lumea criptomonedelor: Fondatorul Thodex, condamnat la peste 11.000 de ani de închisoare, descoperit mort în închisoare

Faruk Fatih Özer, fondatorul platformei de criptomonede Thodex, a fost găsit mort în celula sa din închisoarea de maximă siguranță Tekirdağ, la câteva luni după ce fusese condamnat pentru fraudă și spălare de bani.

Faruk Fatih Ozer, fondatorul platformei Thodex. FOTO Profimedia

Özer fusese condamnat la peste 11.000 de ani de închisoare pentru „înființarea, gestionarea și calitatea de membru al unei organizații în scopul comiterii unei infracțiuni”, „fraudă calificată” și „spălare a valorii activelor”.

Deși primele indicii sugerează o sinucidere, autoritățile au demarat o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale decesului, scrie Deutsche-Welle.

Ministrul Justiției, Yılmaz Tunç, a declarat că există „suspiciuni de sinucidere” și a confirmat că ancheta este în desfășurare.

„Toate aspectele vor fi investigate, inclusiv înregistrările video de la intrările în camerele închisorii”, a spus Tunç.

Faruk Fatih Özer a fost prins în Albania pe 30 august 2022, după ce fugise din Turcia, și adus în țară pentru a răspunde acuzațiilor.

În cadrul anchetei, 21 de suspecți au fost judecați, iar Özer, împreună cu frații săi Güven și Serap Özer, a fost condamnat la 11.196 de ani, 10 luni și 15 zile de închisoare pentru „înființarea și gestionarea unei organizații în scopul comiterii unei infracțiuni”, „fraudă calificată” și „spălare a valorii activelor”.

Ulterior, decizia a fost contestată la Curtea Regională de Justiție din Istanbul, care, pe 30 ianuarie 2025, a dispus continuarea detenției inculpaților pentru acuzațiile de fraudă calificată și spălare de bani, dar a decis eliberarea lor în privința acuzației legate de organizarea unei structuri infracționale, trimițând dosarul înapoi pentru un nou verdict.

Moartea lui Özer survine într-un context tensionat în Turcia, unde platforma Thodex a fost implicată într-unul dintre cele mai mari scandaluri de criptomonede, afectând mii de investitori care și-au pierdut economiile.