De la 1 iulie, Ungaria își începe președinția Consiliului UE sub acest logo inspirat de prietenul Trump

La câteva luni de alegerile din SUA, Viktor Orban alege un logo care trimite direct ambițiile pe următoarele șase luni ale Europei direct în curtea ideologică a lui Trump, marele său prieten și inspirator ideologic. Ba chiar merge mai departe, împrumutându-i acestuia marele său slogan de campanie, „Make America Great Again”, între timp devenit imagine definitorie pentru tot ce înseamnă un anume tip de politică ultra-conservatoare. Prezent pe 25 aprilie la Political Action Conferenc a conservatorilor americani, Orban declara că “în acest an, dacă așa va vrea Dumnezeu, vom putea pune capăt hegemoniei liberale progresiste. Tot înainte, Donald Trump! Tot înainte, suvernaiști europeni!”.

Orbán Viktor

@PM_ViktorOrban

I’ve known President

@realDonaldTrump

to be a man of honour. As President, he always put America first, he commanded respect around the world and used this respect to build peace. Let the people make their verdict this November! Keep on fighting, Mr. President!

9:19 am · 31 May 2024

Ungaria transmite un mesaj de identificare politică cu idolul american, dreptul său suveran dar, lucru mai puțin obișnuit, transferă asta la nivelul viitoarelor politici europene. Nici măcar nu este important sau relevant dacă va reuși: mesajul oricum a fost transmis și este la fel de clar că, direct sau indirect, arată că Viktor Orban se bazează pe sprijinul pe care-l va obține din partea viitoarelor formațiuni de extremă-dreapta din Statele Membre care se află acum în ascensiune viguroasă și este posibil să vină la guvernare sau să facă parte din coaliții de guvernare.

Janos Boka, ministrul afacerilor externe al Ungariei, explicând semnificația sloganului transpus în zona europeană, afirma că “este vorba despre o referință la o președinție activă...ilustrând și ideea unei Europe în stare să devină un actor mondial independent într-o lume aflată în plină transformare”.

Este într-adevăr o lume în profundă transformare, dilema liderilor actuali di UR fiind legată de sensul real, pe termen scurt și mai ales pe termen mediu al schimbărilor și natura relațiilor între Statele Membre: în perspectiva unei apariții masive în peisaj a partidelor extremiste, cu totul altul va fi echilibrul real de puter în UE. Orban mizeză, foarte probabil, că schimbarea respectivă va fi în sensul politicilor pe care le promovează deschis de mai mulți ani dar având cu mult mai mari șanse de succes dacă la Casa Albă va fi instalat din nou Donald Trump.

Acesta este motivul pentru care, cel puțin în anumite cercuri de la Bruxelles, se spune deja că principala prioritate a președinției ungare nu ar fi, așa cumn susțin ei acum, remodelarea politicii agricole, ci discuțiile, negocierile și, eventual, deciziile care se vor lua în ce privește politica de apărare și securitate a UE.Acolo se acumulează neliniști și s-ar putea aduna chiar tensiuni dacă, într-un scenariu credibil, Trump, revenit la Casa Albă, ar decide adoptarea acelei politici izolaționiste de care a vorbit atât de mult în mandatul său anterior, de data asta începând cu NATO în general și cu politica fa’ă de îucraina în special.

Deocamdată, mult prea ocupați cu repartiția de scaune, decidenții noștri nu au și, foarte probabil, nu vor avea timp să se concentreze pe formularea priorităților noastre naționale în funcție d cele două scenarii care stau în acest moment în fața UE. Nu știu, sper să greșesc profund, dacă avem jucătorii profesioniști care să imagineze rapid combinațiile câștigătoare în condiții de criză pentru jocurile strategice cu Cubul Rubik, mândria Ungariei, nu degeaba pus acum pe acest logo oficial.

Make Europe Great Again dă mâna cu Make America Great Again: imagine premonitori?

Pe fond, pentru ce ar trebui să se pregătească politicienii? Din punctul meu de vedere pentru raportările permanente din aceste următoare șase luni, față de temele esențiale, adică raportul cu Rusia, China și multi-criza din Orientul Apropiat, adicâ eact acolo unde Ungaria a avut o voce disidentă și chiar s-a detașat de aliații din NATO și UE.

Acum este de văzut cum va fi coordonat de la Budapesta jocul european care, încă, nu se știe bine îde ce configurații politice naționale europene va fi sprijinit.

Poate chiar ar trebui să dispunem de scenarii multiple. Nu antagpnice, ci prudent-alternative.