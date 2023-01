De ce războiul Rusia-Ucraina va fi un moment de cotitură în istoria lumii

Acest conflict inutil şi inuman ne arată şi ne va arăta în continuare avantajele globalizării în comparaţie cu conflictele armate. Ucraina n-ar fi reuşit să reziste atacurilor Rusiei dacă ţările civilizate, grupate în NATO, nu i-ar fi sărit în ajutor, militar şi financiar, să blocheze un atac de tip ţarist cu nimic justificat. Ţările „neutre”, China şi India, au condamnat şi ele invazia Rusiei în Ucraina şi n-au făcut nimic să ajute Rusia. Rusia, care ascultă de un singur om, Putin, n-a reuşit să înţeleagă că şantajul cu armele nucleare şi cu exportul de hidrocarburi nu funcţionează. Există şi alte surse de petrol şi gaze, iar încercarea de a folosi arme nucleare s-ar solda cu anihilarea armatei Rusiei în câteva ore. Putin n-a fost în stare să pună în balanţa capacităţile militare şi economice ale ţărilor din NATO, comparativ cu situaţia militară, economică, tehnologică a Rusiei.

China a ştiut să-şi cunoască şi protejeze interesele proprii, de aceea nu atacă Taiwanul şi nu ajută Rusia în războiul contra Ucrainei.

Globalizarea şi-a arătat avantajele, dar Putin nu le-a înţeles

Globalizare înseamnă cooperare tehnologică, economică, financiară, comercială, umanitară. De care toate ţările, cu conducători mai înţelepţi decât Putin, inclusiv China şi India, au înţeles să profite, cu progrese spectaculoase pentru ţările lor.

România şi-a mărit PIB-ul de opt ori, beneficiază şi ea ca şi alte ţări care au acceptat globalizarea de mobilitatea persoanelor, mărfurilor, ideilor. De fonduri europene nerambursabile care au schimbat fața țării. Cei care se opun globalizării şi critică politica euro-atlantică a României, să-şi amintească cum arătau oraşele şi şoselele ţării în timpul lui Ceauşescu. Este suficient să faci vizite în Europa, care acum nu mai sunt interzise, pentru a-ţi da seama de avantajele globalizării vs izolarea într-o lume expirată.

Rusia beneficia, înainte de invazia Ucrainei, de această cooperare cu alte state, chiar dacă nu în cadru instituţional, precum România. Circa 1000 de firme mari, care aveau deschise filiale în Rusia, au aplecat după declanşarea invaziei, lipsind Rusia de inovare tehnologică, produse de înaltă tehnicitate, locuri de muncă bine plătite. Sancţiunile instaurate de lumea civilizată împotriva Rusiei, pe bună dreptate tratată ca stat agresor şi terorist, au pus la pământ economia Rusiei, inclusiv industria militară. De aici şi colapsul, inclusiv al armatei Rusiei.

Putin n-a anticipat acest imens ajutor militar şi financiar acordat Ucrainei. Ameninţările cu război nuclear şi şantaj cu exportul de hidrocarburi iarăşi n-au funcționat. Ucraina are o populaţie de 44 milioane de locuitori, din care 10-15 milioane pot ţine o armă în mână. Sprijinul informaţional al ţărilor din NATO s-a arătat a fi iarăşi decisiv. Un exemplu. În lovitura dată armatei Rusiei la Makiivka, Ucraina a beneficiat de folosirea sitemului occidental ECHELON, de interceptare şi localizare a convorbirilor telefonice. Rusia nu are aşa ceva, dar ar fi trebuit să ştie eficienţa şi importanţa acestui sistem. Cei 12 generali ruşi omorâţi de Ucraina au făcut greşeala să vorbească la telefon în lipsa unor mecanisme de securizare a convorbirilor. Iarăşi o prostie care arată incapacitatea Rusiei de a fi la curent cu noutăţile tehnologiei militare.

Rusia n-a fost în stare să întrerupă culoarele pe care vin ajutoarele militare în Ucraina, pe segmentul lor aflat în Ucraina. Iarăşi o slăbiciune a armatei Rusiei.

Rusia n-a încercat să provoace NATO, măcar printr-o acţiune limitată, ştiind de ce este în stare această alianţă militară. Deci de frică.

Capacitatea NATO de supraveghere a teritoriilor de conflict s-a văzut în cursul aterizării unor resturi de rachete în Polonia, la care preşedintele Biden a reacţionat imediat şi a spus că sunt de origine ucrainiană.

Militarii ucrainieni sunt instruiţi pe teritoriile unor ţări NATO, Germania, Polonia, America, posibil România, pentru a folosi armamentul modern primit de la ţările NATO. Practic, Rusia se află în război cu armamentul NATO şi cu militari instruiți de NATO. Este un război Rusia-NATO, dar de frică Rusia nu trece la ameninţări cu războiul nuclear. Dacă şi armele nucleare sunt la fel de „ruginite” precum cele convenţionale, controlate tot de generali corupţi şi hoţi, este de înţeles de ce ruşii nu ameninţă şi nu folosesc arme nucleare.

Iată ce înseamnă globalizarea, şi ce putere are ea în punerea cu botul pe labe a unor dictatori agresivi şi fără scrupule. In plus, fără inteligență minimală.

Aşa se întâmplă când puterea se află în mâinile unui singur om

Încă o învăţătură pentru toate ţările în viitor. Când puterea se află în mâinile unui singur om, cu minţile pierdute şi ameninţat de o boală necruţătoare, la ce te poţi aştepta? Altfel stau lucrurile în ţările democratice, în care puterea este partajată între parlament, guvern şi preşedinţie. Putin a dus Rusia cu 10 ani înapoi, şi nici nu are cum să câştige războiul din Ucraina. După retragerea din teritoriile ucrainiene importante, dar mai ales după lovituri dure primite, precum aceea de la Makiivka, Rusia nu mai reacţionează cu valuri de rachete și drone. Pentru că nu mai are stocuri, iar cele trimise sunt doborâte de apărarea aeriană a Ucrainei în proporţie de 70%. Aşa se întâmplă când o ţară singură, Rusia, luptă împotriva întregii lumi civilizate. Doar că Putin limitat cum e, şi împins de vise imperialiste, nu înţelege. Ce ar câştiga Rusia dacă ar păstra teritoriile acum ocupate din Ucraina? Mai nimic. Şi ce a pierdut? A dat ţara înapoi cu zeci de ani, şi a băgat-o în colaps economic şi financiar. Şi asta nu e totul. Va trebui să plătească şi reconstrucţia Ucrainei, ceea ce o va costa încă 20 de ani de acum înainte.

Concluzie

Acestea sunt învăţămintele esenţiale pe care le vor trage ţările şi conducătorii acestora. Nu poţi lupta, de unul singur, cu toate armatele ţărilor civilizate, consecinţă a globalizării, şi nu poţi trăi civilizat, într-o lume globalizată, fără cooperare tehnologică, economică, financiară, comercială, umanitară cu celelalte ţări.

Aceste idei, care poate nu erau clare pentru toată lumea, vor deveni mai clare după pierderea războiului de către Rusia, prin care a invadat nemotivat Ucraina. Condusa de un singur om, limitat, Putin.