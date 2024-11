Dacă Maia Sandu pierde alegerile, Rusia va ocupa Transnistria, apoi Republica Moldova

Alexandr Stoianoglo, contracandidatul Maiei Sandu, are susţinerea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), partid cu o orientare puternic pro-rusă, condus de fostul președinte Igor Dodon. Stoianoglo nu ştie bine românește, nu are o personalitate puternică, este şters şi va prefera protecţia Rusiei, argumentând că nu are încotro.

Rezultatul de la referendum, doar 13.000 de voturi în plus pentru „DA” aderare la UE, face posibilă victoria lui Stoianoglo, în alegerile de duminică, în care sigur şi-au băgat coada şi ruşii cumpărând masiv voturi, cum au făcut şi în primul tur la prezidenţialele din Republica Moldova.

Ce urmări ar avea ocuparea Transnistriei de către Rusia

Cetăţenii care o susţin pe Maia Sandu trebuie să ştie ce-i aşteaptă în alternativă în care câştigă alegerile Stoianoglo.

Primul pas făcut de armata Rusiei va fi ocuparea Transnistriei. Au doar la Cobasna, în Transnistria, un depozit de arme de 20.000 de tone, o adevărată mană cerească pentru ruşi în războiul aprig cu Ucraina. Exista şi câteva mii de militari ruşi în Transnistria, iar conducerea Transnistriei este pro-rusa.

Nu văd cum ruşii ar rezista tentaţiei de a paraşuta trupe aeropurtate venind dinspre Marea Neagră în Transnistria. Ucraina este prea ocupată cu frontul din Donbas şi, mai nou, cu nord-coreeni veniţi în regiunea Kursk, pentru a se opune ruşilor.

De ce n-au debarcat până acum ruşii în Transnistria? Pentru că Maia Sandu şi restul conducerii Republicii Moldova ar fi reacţionat violent, inclusiv chemând în ajutor România şi alte ţări NATO. Dacă viitoarea conducere a Republicii Moldova tace din gură, nu cere ajutorul altora, bineînţeles că ruşii se vor înfiinţa în Transnistria. Ucraina nu are motive legale să riposteze, pentru că Transnistria este teritoriu aparţinând Republicii Moldova, nu Ucrainei.

În ultimă instanţă, viitoarea conducere a Republicii Moldova va chema chiar ea trupe ruseşti în Transnistria, situaţie în care nimeni nu va mai putea zice ceva.

Rusia se va putea lăuda în plan intern şi extern cu o victorie nesperată împotriva occidentului care o susţine pe Maia Sandu, şi va avea un cap de pod pentru ocuparea Republicii Moldova şi atacuri în vestul Ucrainei.

Rezultatul referendumului de aderare la UE ne-a arătat că jumătate din cetăţenii Republicii Moldova se simt mai bine sub ocupaţie rusească, decât în comunitatea UE

Ocuparea Republicii Moldova

Este o ţintă uşoară pentru armata Rusiei. Republica Moldova are doar 5000 de militari, care vor primi ordin de la preşedintele Stoianoglo să nu se opună. Republica Moldova va deveni un alt Belarus, iar Stoianoglo va fi fericit să dispună de banii Republicii Moldova şi de ajutoare de la ruşi, în gaze şi petrol, că tot vine iarna. Ar fi o chestiune de zile până când Chişinăul ar trece sub protecţia armatei Rusiei. Fără apel de ajutor din partea conducerii Republicii Moldova, nici România nici alte ţări nu au motive să se opună ocupaţiei Republicii Moldova.

Obiectivul ocupării Transnistriei şi apoi a Republicii Moldova este prea important pentru ruşi, să nu cheltuiască sute de milioane de dolari în scopul cumpărării de voturi.

Este clar că obiectivul ocupării Republicii Moldova de către armata Rusiei este un obiectiv pentru îndeplinirea căruia Putin nu va precupeţi niciun efort.

Exista şi mulţi trădători la Chişinău, care abia aşteaptă să-şi ia tainul de la Rusia, în schimbul fraudării alegerilor.

Depinde de majoritatea alegătorilor cum vor să trăiască în viitor. Sub ocupaţie rusească sau în comunitatea Europeană. Sunt mulți alegători care au avut ocazia să facă comparaţie între cele două lumi. Rămâne să explice şi celorlalţi, rude, prieteni, cunoscuţi care este deosebirea.