search
Luni, 3 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Durerea de cap neașteptată a lui Orban - ofensiva lui Trump împotriva energiei rusești

0
0
Publicat:

Premierul Ungariei, Viktor Orban, aflat de ani buni într-o confruntare deschisă cu Bruxellesul și Kievul, se confruntă acum cu un obstacol neașteptat: schimbările bruște de direcție ale președintelui american Donald Trump.

Viktor Orban și Donald Trump/FOTO:Arhiva
Viktor Orban și Donald Trump/FOTO:Arhiva

Summitul planificat la Budapesta între Trump și președintele rus Vladimir Putin — care urma să reprezinte o victorie diplomatică pentru Orban — a fost anulat.

În plus, premierul ungar resimte acum efectele politicii externe imprevizibile a lui Trump, fiind supus presiunilor de a întrerupe importurile de energie din Rusia și îngrijorat de impactul noilor sancțiuni americane asupra Moscovei.

Sancțiunile impuse de Washington împotriva companiilor energetice rusești Rosneft și Lukoil au determinat o reacție neobișnuit critică din partea lui Orban, care a declarat, pe 27 octombrie, că măsurile „au mers prea departe”.

Liderul de la Budapesta urmează să se deplaseze la Washington pe 7 noiembrie, pentru a discuta cu Trump modalități de reducere a efectelor sancțiunilor asupra economiei ungare.

Cum Rusia acoperă cea mai mare parte a necesarului de petrol și gaze al Ungariei, analiștii spun că Orban este puțin probabil să cedeze, mai ales în contextul apropierii alegerilor.

„În pofida presiunilor tot mai mari din partea Statelor Unite și a Uniunii Europene, guvernul Orban pare hotărât să continue achizițiile de energie din Rusia”, a declarat Richard Demeny, analist la think-tank-ul Political Capital din Budapesta, pentru Kyiv Independent.

În căutarea unei căi de ieșire din presiunea sancțiunilor

Victoria electorală a lui Trump, anul trecut, a fost primită cu entuziasm la Budapesta.

Orban spera că președintele american — care l-a susținut public și împărtășește pozițiile sale conservatoare și anti-imigrație — va slăbi unitatea occidentală privind sprijinul pentru Ucraina.

Totuși, noua orientare a politicii de la Washington pare să contrazică așteptările premierului ungar.

Administrația Trump a introdus sancțiuni suplimentare împotriva Moscovei și a cerut statelor europene — inclusiv Ungariei — să renunțe la importurile de petrol și gaze rusești, o strategie menită să forțeze Rusia la negocieri de pace.

Pentru Budapesta, această cerere este problematică: guvernul insistă că o decuplare rapidă de resursele energetice rusești ar pune în pericol securitatea energetică a țării, din cauza poziției sale geografice.

„Nu putem asigura un flux sigur de energie fără surse de petrol și gaze din Rusia”, a declarat ministrul de externe, Peter Szijjarto, în septembrie. „Pentru noi, aprovizionarea cu energie este o chestiune pur fizică.”

Ungaria, țară fără ieșire la mare, este una dintre cele două membre ale UE — alături de Slovacia — care mai importă petrol rusesc prin conducta Druzhba.

De fapt, Budapesta nu a făcut niciun pas concret pentru reducerea dependenței energetice de Rusia. Dimpotrivă, potrivit Centrului pentru Cercetarea Energiei și Aerului Curat (CREA), ponderea petrolului rusesc în importurile ungare a crescut de la 64% înaintea invaziei Ucrainei, la 86% în 2024.

Citește și: Jurnalişti ungari au spus că au ajutat în asigurarea victoriei lui Orban, instalând o „atmosferă de teamă” anti-migranţi

În plus, Ungaria a semnat în 2021 un contract pe 15 ani cu Gazprom pentru achiziția de gaze naturale prin conducta TurkStream, cu intenția de a crește volumele importate.

„Orban încearcă cu disperare să mențină legăturile cu Rusia, declarând în repetate rânduri că ar fi primul lider european dispus să revină la Moscova”, afirmă Pavel Havlicek, cercetător la Asociația pentru Afaceri Internaționale din Praga.

Analiștii subliniază însă că Ungaria ar putea, din punct de vedere tehnic, să se orienteze către surse alternative — petrol transportat prin Croația sau gaze lichefiate din Polonia.

„Există opțiuni, dar problema este de voință politică și de costuri financiare”, explică Andrej Nosko, expert în politici energetice și cercetător la Universitatea Matej Bel din Slovacia.

Cehia, de exemplu, alt stat fără ieșire la mare care utiliza conducta Druzhba, a renunțat complet la petrolul rusesc în aprilie.

Orban, însă, nu pare dispus să urmeze acest exemplu. Energia rusească asigură profituri consistente pentru compania MOL, iar prețurile scăzute la utilități îi pot oferi premierului un avantaj politic în pragul alegerilor din 2026.

Totuși, notează Nosko, câștigurile MOL nu s-au reflectat în costuri mai mici pentru consumatorii ungari.

Potrivit analiștilor, Budapesta încearcă acum să obțină scutiri de la noile sancțiuni americane, mizând pe relația strânsă dintre Orban și Trump pentru a evita diversificarea rapidă a surselor energetice.

Demeny consideră că Orban ar putea invoca un plan nou al Ministerului Energiei, care prevede reducerea graduală a dependenței de resursele rusești, pentru a demonstra progrese minime și a calma tensiunile cu Washingtonul.

Summitul care nu a mai avut loc

Anunțul-surpriză al lui Trump, pe 16 octombrie, privind organizarea unui summit cu Putin la Budapesta, a fost primit cu entuziasm de Orban.

Însă planul a fost abandonat la scurt timp, după ce Washingtonul ar fi constatat că Moscova nu era dispusă să cedeze în privința cererilor sale legate de Ucraina.

În pofida anulării, ministrul ungar de externe a zburat imediat pentru discuții cu omologii săi american și rus, insistând că summitul rămâne „pe agendă”, dar fără o dată fixată.

Organizarea întâlnirii — a doua între Trump și Putin de la revenirea acestuia în funcție — ar fi oferit lui Orban ocazia de a se prezenta drept mediator al păcii și de a-și consolida imaginea pe plan internațional.

„O asemenea mișcare i-ar întări poziția atât pe scena globală, cât și în fața rivalului intern tot mai vizibil, Peter Magyar, liderul Partidului Tisza”, subliniază Demeny.

Pentru Orban, apropierea de Trump ar reprezenta și o validare a politicii sale externe, bazate pe relații „pragmatice” cu Moscova și pe menținerea Ungariei în afara conflictului din Ucraina — o temă centrală a campaniei partidului Fidesz.

Premierul ungar are nevoie de orice avantaj în perspectiva alegerilor din aprilie 2026, considerate cea mai serioasă provocare la adresa dominației sale politice din ultimii ani.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
ANALIZĂ Feriți-vă de anglo-saxoni! De ce Rusiei îi place să invoce un trib medieval când vorbește despre Occident
digi24.ro
image
Fondatorul platformei de criptomonede Thodex, găsit spânzurat în celulă. Era condamnat la peste 11.000 de ani de închisoare
stirileprotv.ro
image
Meteorologii Accuweather fac anunțul! Când vin ninsorile în Capitală
gandul.ro
image
George Clooney spune că înlocuirea lui Biden cu Harris la prezidențialele din 2024 „a fost o greșeală”
mediafax.ro
image
Gigi Becali a anunțat că plătește 6 milioane de euro pentru 4 transferuri la FCSB: unul este un român din străinătate! Exclusiv
fanatik.ro
image
Caz tulburător de hărțuire la un liceu din Fetești: o elevă cu handicap a ajuns la spital, abuzată ani în șir de două adolescente. „Cu atât mai mult, ar fi trebuit s-o trateze cu multă grijă”
libertatea.ro
image
O dinastie în loc de o președinție. Revoluția MAGA vrea să-i supraviețuiască lui Donald Trump: se caută un succesor
digi24.ro
image
Sfaturile fostului nutriționist al echipei naționale: cum pot bărbații controla declinul hormonal și procesul de îmbătrânire + Alimentele care ajută la menținerea unui nivel optim al testosteronului
gsp.ro
image
Milionarul român fugit din țară divorțează, după 7 ani de căsnicie. Ce avere are și unde se află acum
digisport.ro
image
Procurorii DNA dinamitează o întreagă organizație PNL: Linia de foc duce direct către vârful partidului
stiripesurse.ro
image
Un muncitor de la o fabrică a primit din greșeală toate salariile colegilor și a refuzat să returneze banii. Apoi s-a mutat în alt oraș
antena3.ro
image
Livrator străin, agresat şi umilit în stradă de doi tineri, în Popeşti-Leordeni. Răspunsul victimei
observatornews.ro
image
Primele imagini cu Amalia Bellantoni încătușată! A fost ridicată de mascați din casă, alături de soțul ei
cancan.ro
image
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
prosport.ro
image
Tabel actualizat 2025: la ce vârstă se pensionează militarii, polițiștii și angajații SRI
playtech.ro
image
Fosta jucătoare de Top 10 WTA și-a făcut cont pe o aplicație de dating și a spus ce tip de bărbat caută. „Dacă ai de gând să faci asta, nu-mi scrie”. Foto
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
E celebră și are milioane €, dar nu-și găsește partener. Batjocorită după ce și-a făcut cont pe o aplicație de dating
digisport.ro
image
Se pregătește ceva major: Întâlnire ultra-secretă, la cel mai înalt nivel din Europa. Inclusiv telefoanele vor fi interzise
stiripesurse.ro
image
Bani în plus pentru pensionari! Suma intră direct pe card. Cine se bucură de ajutor înainte de Crăciun
kanald.ro
image
Copiii născuți din mame care au avut COVID-19 în timpul sarcinii au risc de autism și...
playtech.ro
image
„Am niște probleme foarte mari. Roagă-te pentru mine” Conversațiile făcute publice de Daniel Balaș, bunul prieten al Ștefaniei Szabo! Ceea ce se întâmpla în viața regretatei doctorițe este de-a dreptul CUTREMURĂTOR. Abia acum iese adevărul la iveală
wowbiz.ro
image
Bani pentru pensionari, înainte de Crăciun: Când va intra a „13-a pensie” pentru cei cu pensii mici
romaniatv.net
image
Ajutor de 400 de lei pentru 2,7 milioane de pensionari, înainte de Crăciun. Ministrul Muncii, anunț și despre recalculare
mediaflux.ro
image
Sfaturile fostului nutriționist al echipei naționale: cum pot bărbații controla declinul hormonal și procesul de îmbătrânire + Alimentele care ajută la menținerea unui nivel optim al testosteronului
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Cel puțin 6 morți și 25 de persoane spitalizate după ce au mâncat acest preparat la restaurant
actualitate.net
image
Ce se întâmplă după miracol? Viața singurului supraviețuitor Air India e un coșmar
click.ro
image
Gelozia l-a costat relația! Bursucu, despre despărțirea de soția sa, Andreea: „Nu e de glumă”. Cum a convins-o să-i mai dea o șansă
click.ro
image
Totul despre scandalul lui Călin Geambașu cu mama fiului său, care-l acuzase de 10 infracțiuni grave: „Am luptat cu copilul în brațe!”. În ce relații a rămas cu femeia care i-a distrus căsnicia?
click.ro
Jennifer Aniston cu iubitul png
Gata, este oficial! Jennifer Aniston recunoaște public că are o relație amoroasă cu Jim Curtis
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Racheta de croazieră Tomahawk, coșmarul planificatorilor militari sovietici (© Shutterstock)
Racheta de croazieră Tomahawk, coșmarul planificatorilor militari sovietici
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel Dragomir rupe tăcerea: „Ea era ca pe un piedestal!” Ultimele lui cuvinte
image
Ce se întâmplă după miracol? Viața singurului supraviețuitor Air India e un coșmar

OK! Magazine

image
La deschiderea Marelui Muzeu Egiptean, Regina Rania s-a făcut remarcată! Ce a asortat la rochia roșie Dolce & Gabbana

Click! Pentru femei

image
Divorțul i-a provocat mari probleme de sănătate lui Kim Kardashian. Ce-a apărut la RMN?

Click! Sănătate

image
Horoscopul lunii noiembrie 2025: Cine se pregătește pentru cele mai mari schimbări?