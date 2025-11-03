Reacția BNS după agresarea livratorului asiatic în Popești-Leordeni: „Munca trebuie respectată, indiferent de domeniu”

Blocul Național Sindical (BNS) condamnă incidentul petrecut recent în Popești-Leordeni, unde un livrator asiatic a fost agresat fizic și verbal în timp ce ducea o comandă. BNS a calificat astfel de fapte drept „inadmisibile” și contrare valorilor unei societăți care respectă munca și demnitatea umană.

„Astfel de comportamente sunt inadmisibile şi contravin valorilor fundamentale ale unei societăţi care respectă munca, demnitatea şi drepturile omului. BNS dezaprobă cu fermitate orice formă de agresiune la adresa lucrătorilor — fie ei români sau străini — şi atrage atenţia că munca trebuie respectată, indiferent de domeniu sau de forma contractuală”, se arată într-un comunicat transmis luni, 3 noiembrie, de organizație.

Confederația anunță că oferă asistență juridică și sprijin gratuit pentru toți lucrătorii – livratori, șoferi și colaboratori ai platformelor precum Uber, Bolt, Glovo sau Wolt – care se confruntă cu abuzuri, hărțuire sau violență.

În acest scop, BNS a înființat Grupul de inițiativă pentru lansarea Sindicatului Lucrătorilor de pe Platforme Digitale (SLPD), o structură care urmărește să ofere reprezentare și protecție juridică acestor categorii profesionale. Cei care devin membri ai sindicatului vor beneficia de sprijin în relația cu platformele și autoritățile, precum și de o voce comună în lupta pentru condiții de muncă echitabile.

Reacția vine după incidentul petrecut recent în Popești-Leordeni, unde un livrator asiatic a fost șicanat în trafic, lovit cu un cablu și scuipat de un cuplu aflat într-o mașină. Poliția a deschis dosar penal, iar suspecții au fost identificați. Totuși, livratorul străin și-a retras acuzațiile. Cei doi agresori, cu vârste de 17 și 23 de ani, au fost sancționați contravențional.

BNS atrage atenția că nu este primul caz de acest gen și avertizează că astfel de recidive „sunt profund îngrijorătoare”, solicitând autorităților să ia măsuri pentru protejarea lucrătorilor din economia digitală.