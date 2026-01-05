search
Luni, 5 Ianuarie 2026
Cum să-mi ajut adolescentul să nu mai folosească țigări electronice

Publicat:

Dacă ai aflat că adolescentul tău vapează, este firesc să simți mai multe emoții negative de la frustrare la furie sau dezamăgire. Totuși, un copil are nevoie de ajutor pentru a renunța definitiv la vaping (asta dacă își dorește).

FOTO EPA EFE
FOTO EPA EFE

În primul rând, sunt mai mulți factori care contribuie la atractivitatea și popularitatea țigărilor electronice astăzi, mult mai atractive decât cele clasice. Au devenit mai ieftine, le poți cumpăra cu ușurință (din benzinărie sau online), sunt ușor de ascuns într-un buzunar, sunt accesibile pe tot parcursul zilei, chiar și la școală în pauză, în autobuz, nu nu au miros urât, dimpotrivă conțin o mulțime de arome atrăgătoare și mai ales au o puternică influență socială (”toți colegii mei au vape”) și încă ceva: pentru mulți tineri reprezintă o modalitate de a face față provocărilor de sănătate mintală, cum ar fi anxietatea sau depresia. În plus, majoritatea tinerilor nu percep vapatul ca fiind ceva dăunător și nici nu se consideră dependenți (”pot oricând să mă las, dar nu vreau”).

În al doilea rând, este foarte posibil să aibă nevoie de mai multe încercări pentru a renunța definitiv la vapat. Nicotina afectează creierul în dezvoltare și provoacă dependență. E nevoie de timp pentru ca pofta de nicotină să scadă atunci când încearcă să renunțe. Câteva idei.

1. Vapingul a devenit o epidemie

Gândește-te la acest adevăr. 1 din 5 elevi de liceu au declarat că au folosit țigări electronice, deci este nu doar la modă, cât este deosebit de larg răspândit, este normalizat și acceptat. Ce-i rău în asta, ar spune orice adolescent.

2. Pune întrebări deschise

Răspunsurile adolescentului te ajută să găsești modalități de a-l susține.

  • Descrie-mi cum a fost prima dată, în ce context ai vapat? Dar NU spune „de ce ai vrut să încerci, eu am avut încredere în tine, m-ai dezamăgit”- asta deja induce critică și judecată, efectul fiind cel de apărare, refuz și închidere în sine. Încurajează-l să-ți descrie acea experiență tocmai pentru a cunoaște mai mult despre aspectele emoționale, sociale, culturale, etc.
  • Ce îți declanșează pofta? Ce simți când fumezi? Dar după?  
  • Ce te-a stresat în ultima perioadă? Și poate cea mai importantă întrebare:
  • Cum te-aș putea ajuta să renunți mai ușor?

2. Fii răbdător și evită sancțiunile fără eficiență

Sevrajul provocă iritabilitate, așa că va trebui să fii cât mai înțelegător posibil. Adolescentul va reacționa cu furie că a fost depistat, cu și mai multă furie dacă vorbești de urmări și pedepse.

Evită acele consecințe fără rost „îți iau telefonul, nu mai ieși din casă, nu te mai vezi cu Andrei (din cauza lui te-ai apucat) sau ești pedepsit? Până când….până decid eu…

Nu doar că sunt complet eficiente, dar arată clar cât ești de frustrat și mai ales că nu ai înțeles nimic din comportamentul lui ca adolescent.

3. Evită morala și predicile. Nu au niciun rost, nicio eficiență

„Eu mă chinui să muncesc, să ai bani de buzunar și tu arunci banii pe țigări”

Evită, ca părinte, să te centrezi pe detalii despre sănătatea fizică și emoțională transmise într-un mod grav și de speriat, pentru că nici astea nu funcționează. Nu are niciun efect. El nu simte și nici nu crede toate grozăviile pe care vrei să i le spui, chiar dacă au o bază științifică „O să mori, vrei să faci cancer, etc!”

4. Ajută-l să elimine tentațiile

Încurajează-ți adolescentul să scape de toate dispozitivele și produsele de vaping, adică să le arunce.

Încurajează-l să elimine tentațiile contextului în care vapează. Ce vei face când vei fi cu prietenii/colegii tăi care vapează? Vei pleca sau vei rămâne cu ei? Crezi că poți rezista? Ce vor spune despre tine că te-ai lăsat?

5. Încurajează-l să aibă un plan, un plan cu multe variante pe care el să-l gândească și să și-l asume

a) dă unfollow la orice branduri de nicotină sau influenceri de pe Insta/TikTok care promovează vape-ul sau au promoții.

b) întreabă-l ce soluții crede el că ar putea fi eficiente pentru a face față poftelor.

c) ajută-l să stabilească o zi/dată pentru renunțare

Fie mai târziu (când se simte pregătit), fie cat mai curând. Acest lucru va marca diferența dintre adolescentul dependent de nicotină și versiunea lui/ei liberă de nicotină.  

d) Încurajează-l să le spună altora despre data la care va renunța; îi face și pe prietenii săi să fie responsabili și să-l ajute (dacă sunt prieteni buni). Poate un prieten vrea să renunțe împreună.

e) identifică împreună cele mai frecvente momente din zi, în care consumă și ce ar putea să facă în schimb. De exemplu te ajută guma de mestecat sau niște mingi antistres?

În toată perioada aceasta, adolescentul se poate simți abătut, iritabil, anxios, neliniștit sau agitat va avea probleme de concentrare, va avea probleme cu somnul, se va simți mai flămând decât de obicei, se va gândi mai mult la vapat. Sau va putea reuși pur și simplu fără niciun ajutor, fără niciun simptom de sevraj, fără să renunțe la prietenii săi.

Articolul a folosit următoarele surse UT Southwestern Medical Center, GuardianlifeAlcohol and Life Foundation, NSW Health.

Opinii

