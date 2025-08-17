search
Duminică, 17 August 2025
Adevărul
Cum s-a văzut din Ucraina întâlnirea lui Trump cu Putin

0
0
Publicat:

Un covor roșu pentru Vladimir Putin și niciun rezultat pentru Ucraina. Summitul din Alaska, în care mulți și-au pus speranțele, s-a dovedit, din perspectiva multor ucraineni, un eșec. Evaluări și reacții.

Vladimir Putin şi Donald Trump la puţin timp după ce ambii au aterizat pe aeroportul din Anchorage
Vladimir Putin şi Donald Trump la puţin timp după ce ambii au aterizat pe aeroportul din Anchorage

În noaptea de vineri spre sâmbătă, mulți ucraineni au stat treji, așteptând cu nerăbdare vești din Alaska. Acolo aveau loc discuții între președintele SUA, Donald Trump, și liderul RusieiVladimir Putin – discuții care, potrivit speranțelor, ar putea da un impuls soluționării pașnice a războiului rusesc împotriva Ucrainei.

Mulți ucraineni se temeau că prețul ar putea fi concesii teritoriale, la care Kievul ar putea fi forțat să consimtă. Însă, peste noapte, a devenit clar că summitul din Alaska nu a adus schimbări fundamentale privind încheierea războiului. Totuși, pentru Rusia, summitul a fost benefic, iar acest aspect este intens discutat în Ucraina.

Fotografii de presă în loc de acorduri

"Nu există rezultate concrete pentru Ucraina", spune Oleksandr Krajew de la think-tank-ul Ukrainian Prism pentru DW. "Slavă Domnului că nu s-a semnat nimic și nu s-au luat decizii radicale. Summitul a fost o operațiune informațională extrem de reușită a Rusiei. Criminalul de război Putin a venit în SUA și a dat mâna cu liderul lumii libere", afirmă expertul în America de Nord. Potrivit lui, în afară de "complimentele lui Trump către Putin", nu au existat răspunsuri clare la cele mai importante întrebări. Krajew consideră că Putin l-a "manevrat pe Trump cu precizie chirurgicală" și i-a spus tot ce acesta voia să audă. Astfel, Putin a obținut exact ceea ce își dorea.

Putin a pretins că nu înţelege ce îl întreabă jurnaliştii
Putin a pretins că nu înţelege ce îl întreabă jurnaliştii


Potrivit lui Ivan Us, de la Centrul pentru Politică Externă al Institutului Național de Studii Strategice al Ucrainei, scopul lui Putin nu a fost încheierea războiului, ci legitimarea sa și ieșirea din izolare internațională. "Pentru Putin, o fotografie comună cu Trump a fost scopul acestui summit, pentru a arăta în Rusia că izolarea s-a încheiat, nu vor exista sancțiuni noi și totul este în regulă – un semnal pozitiv pentru piețe. Iar pentru Trump a fost un moment în care a dorit să-și demonstreze forța, mergând alături de Putin, în timp ce deasupra lor zbura un bombardier american care atacase recent Iranul. A fost un semnal pentru toți: să nu uite cine este cea mai puternică țară din lume", a declarat Us pentru DW.

Pentru a confirma acest lucru, președintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a declarat după summit că a fost restabilit un "mecanism deplin pentru întâlniri" între Rusia și SUA la cel mai înalt nivel. "Important: întâlnirea a demonstrat că negocierile sunt posibile fără condiții prealabile și, în același timp, cu continuarea Operațiunii Militare Speciale (așa cum este numit războiul împotriva Ucrainei în Rusia – n.r.). Ambele părți atribuie direct responsabilitatea pentru rezultatele viitoare ale negocierilor privind oprirea ostilităților Ucrainei și Europei", a scris Medvedev pe rețelele sociale.

Mai mult haos după întâlnire?

Ivan Us consideră că summitul din Alaska nu a apropiat Ucraina de pace. Dimpotrivă, a amplificat haosul, întrucât SUA și Rusia fac declarații contradictorii despre continuarea unui posibil dialog trilateral cu participarea președintelui ucrainean Volodîmîr Zelenski. Astfel, Moscova susține că Trump și Putin nu au discutat despre un summit trilateral cu Zelenski, în timp ce Washingtonul afirmă contrariul.

Și Zelenski a vorbit despre o invitație la o întâlnire trilaterală. "Susținem propunerea președintelui Trump privind o întâlnire trilaterală între Ucraina, SUA și Rusia. Ucraina subliniază: chestiunile importante pot fi discutate la nivel de șefi de stat, iar un format trilateral este potrivit pentru aceasta", a scris el pe rețelele sociale după o convorbire telefonică cu Donald Trump.

Zelenski a anunțat că se va întâlni cu Donald Trump pe 18 august la Washington. "Ucraina reafirmă că este pregătită să lucreze cât mai productiv pentru a obține pacea. Președintele Trump m-a informat despre întâlnirea sa cu președintele rus și despre punctele principale ale discuției. Este important ca puterea numită SUA să influențeze evoluția situației", a declarat președintele ucrainean.

"Moscova nu își schimbă obiectivele"

În Ucraina există temeri că vizita lui Zelenski la Washington ar putea duce la noi presiuni din partea SUA asupra Ucrainei. "Orice ‘nu’ din partea Ucrainei ar putea fi prezentat ca o lipsă de dorință de a pune capăt războiului. Trump a recunoscut de fapt că este vorba despre un ‘schimb de teritorii pentru garanții de securitate’, confirmând că s-au făcut unele înțelegeri și vorbind despre o ‘șansă de succes’", a scris Iryna Gherașcenko, deputată și co-președintă a partidului de opoziție "Solidaritatea Europeană", pe rețelele sociale. Ea consideră că astfel de formulări permit Moscovei să prezinte acest lucru ca o legitimare a cererilor sale. "Putin a repetat din nou, în timpul scurtului briefing, că trebuie eliminate cauzele reale ale conflictului. Asta înseamnă că Moscova nu își va schimba obiectivele – deoarece cauza reală este, în viziunea sa, existența unei Ucraine independente", avertizează Gherașcenko.

Vladimir Putin şi Donald Trump au făcut declaraţii în faţa presei
Vladimir Putin şi Donald Trump au făcut declaraţii în faţa presei


Politologul ucrainean Vadîm Denîsenko crede, în schimb, că ideea Rusiei de a "face afaceri cu SUA în schimbul teritoriilor ucrainene" nu a funcționat. Totuși, Putin a câștigat timp. "În Alaska s-a convenit să se negocieze", a scris Denîsenko pe rețelele sociale. El consideră că Putin "a pierdut însă cel mai important lucru: manevrabilitatea sa. Și-a redus drastic libertatea de acțiune și practic cade rapid în brațele Chinei". Denîsenko crede că, dacă în următoarele două luni nu se vor obține rezultate privind încheierea războiului, subiectul va deveni parte a negocierilor chino-americane. "Cu alte cuvinte: o nouă fereastră de negocieri se va deschide cel mai devreme la sfârșitul anului, dar realist abia în primăvara lui 2026", estimează el.

Un covor roșu, "însângerat"

După reacțiile ucrainenilor de rând, ceea ce i-a indignat cel mai mult a fost covorul roșu întins la picioarele lui Putin la baza militară americană din Anchorage. Sute de comentarii furioase pe rețelele sociale nu lasă nicio îndoială cu privire la modul în care a fost perceput acest gest în Ucraina.

"Istoria își amintește întotdeauna nu doar de cei care ucid, ci și de cei care onorează ucigașii. Este un tip special de rușine și complicitate la crimă, adesea confundată cu diplomația. Astăzi, această galerie a fost completată cu o nouă imagine: un covor roșu însângerat și o paradă a gărzii de onoare pentru arhitectul din Bucea, Mariupol, Izium, mii de camere de tortură, execuții în masă și deportări", a declarat pentru DW Mustafa Nayyem, fost parlamentar și fost șef al Agenției de Stat pentru Reconstrucție și Infrastructură.

Lilia Rzheutska - DW

