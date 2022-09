Cum s-a construit lumea în care trăim? Răspunsul, în documentele din „Gorbachev's Greatest Hits”, publicație omagială a celor de la National Security Archive

De fapt, nu există un singur răspuns deoarece versiunile diferă, câteodată chiar dramatic, în funcție de comanda politică primită și care, acum, exact ca în cele mai negre momente ale Războiului Rece, are ca singură misiune de a transforma absolut orice în argument-armă de folosit în campaniile de propagandă ostilă ofensivă pentru a diaboliza inamicul.

Ca atunci, este relativ ușor de făcut deoarece o mare parte a receptorilor sunt blocați în raționamente binare de tipul bine/rău care le sunt prezentate, de regulă în spațiul virtual, drept adevăruri supreme, simple, ușor de ingurgitat și oferite în rații cotidiene în sos de ură și xenofobie.

Iată de ce, de câte ori pot, recurg la singurul argument care mi se pare serios tocmai pentru că ne scoate pe toți (fie și pe durată limitată, pe timpul lecturii) din marasmul teoriilor diverse ale conspirației. Merită, fie și numai ca exercițiu alternativ la celălalt, adică exercițiul de tâmpire propus de propaganda din ce în ce mai acidă și corozivă la care asistăm cu toții.

Iată de ce, în acest moment în care oamenii politici de primă linie din întreaga lume (ai noștri erau ocupați să se certe în celebra Coaliție cu același nume) au simțit nevoia de a adresa un omagiu postul lui Mihail Gorbaciov, cel care a contribuit decisiv la transformarea lumii în care trăim, cred că este normal și poate chiar foarte util să vedem dacă, în afara necrologurilor care seamănă izbitor de mult unul cu altul, ar putea să existe și o bază de date în care să existe grupate principalele documente care să sintetizeze această contribuție. Am pus o întrebare în acest sens unor colegi și am primit un răspuns, zic eu foarte interesant deoarece conține exact sinteza care, în ochii mei, are cea mai mare valoare: cea făcută de adversarii cei mai convinși ai sistemului sovietic, deveniți parteneri de dialog și negociere pentru Gorbaciov în momentul în care acesta a început procesul care avea să ducă la căderea Zidului Berlinului și, de acolo, la dizolvarea imperiului comunist și, finalmente, să provoace implozia și dispariția Uniunii Sovietice.

Colegii americani de la National Security Archive, în stilul lor caracteristic, au dat publicității anul trecut, omagiind ziua de naștere a lui Gorbaciov și împlinirea vârstei de 90 de ani, o compilație de de documente esențiale ale istoriei lumii în care trăim. O puteți accesa aici și, dacă doriți să citiți măcar câteva dintre texte (unele accesibile acum pentru prima oară publicului larg) veți înțelege nu numai natura schimbării enorme care s-a petrecut datorită impulsului dat de o voință politică în care implicația lui Gorbaciov a fost determinantă, dar veți avea și explicația de profunzime a multora dintre probleme care, rămase doar discutate și niciodată duse până la finalul logic al unui angajament statal pe lungă durată, se transformă acum în motive pentru declanșarea crizelor, acuzații reciproce grave de neîndeplinirea angajamentelor și escaladare a amenințărilor. Lista asta de documente nu cred că ar fi completă fără o a doua, din aceeași sursă și dată publicității în 2016 (atunci când Gorbaciov împlinea 85 de ani) pe care o veți regăsi în finalul acestui text.

În final, dacă mai aveți timp, poate deschideți și documentele din arhiva rusă, la fel de interesante au cert caracter de unicitate, schimbând poate perspectiva pe unele unghiuri de abordare.

Găsiți aici nu numai explicațiile a ceea ce trăim acum ca dezvoltări istorice excepționale dar (din păcate, așa zice) vedeți cum, atunci și acum, nerezolvate la timp și cu actori politici nesiguri de locul și puterea lor în istorie, au preferat un succes de moment, adevărat strălucitor, unei rezolvări de sistem. Și, astfel, riscăm să ne întoarcem de unde am plecat, inclusiv în ce privește sferele de influență.