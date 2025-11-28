Ce studii a absolvit Nadina Ioana Dogioiu. Detaliul pe care l-a omis din CV

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Nadina Ioana Dogioiu, a scris în CV-ul său că a obținut o diplomă de licență la Universitatea din București. Aceasta a făcut însă cei patru ani de studii la Universitatea Ecologică din București, arată datele diplomei sale de licență. Informațiile publicate de reprezentanța Executivului vin și pe fondul scandalului din jurul CV-ului lui Ionuț Moșteanu.

În contextul scandalului din jurul CV-ului ministrului Apărării, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Nadina Ioana Dogioiu, și-a publicat diploma de licență, care arată că a urmat cursurile Facultății de Drept a Universității Ecologice din București.

În CV-ul său, publicat pe pagina Guvernului, Dogioiu a scris doar că a obținut o diplomă de licență la Universitatea din București, lăsând să se înțeleagă că cei 4 ani de studii i-a făcut aici. În realitate, conform diplomei publicate, aceasta a urmat cursurile Facultății de Drept a Universității Ecologice.

Situația din CV-ul său a stârnit controverse în spațiul public, în contextul în care, în anii ’90, unele instituții private de învățământ superior funcționau în regim de autorizare/organizare în tranziție, iar examenele de licență se susțineau la universități acreditate.

Postarea Ioanei Dogioiu vine și pe fondul scandalului privind CV-ul ministrului Apărării ionuț Moșteanu.