Video Guvernul bulgar a retras proiectul care propunea creșteri de impozite, după protestele din Sofia. Documentul va fi retrimis în parlament

Guvernul Bulgariei va retrimite spre aprobare parlamentului proiectul de buget pentru 2026, primul elaborat în euro înainte ca ţara să adopte moneda unică la 1 ianuarie, a declarat, joi seară, premierul Rosen Jeliazkov, în urma protestelor din capitala Sofia.

Decizia are scopul este de a acorda mai mult timp pentru consultări cu partidele de opoziţie, sindicatele şi angajatorii, a declarat prim-ministrul, după ce o comisie parlamentară a adoptat planul bugetar în primă lectură pe 18 noiembrie, notează Agerpres, care citează Reuters.

Partidele de opoziţie şi alte organizaţii au mobilizat un număr mare de protestatari pe străzile din centrul Sofiei miercuri seară împotriva planurilor guvernului de a majora contribuţiile la asigurările sociale şi impozitele pe dividende pentru a finanţa cheltuieli mai mari, precum şi împotriva corupţiei de stat.

După o întâlnire cu reprezentanţii grupurilor parlamentare, Jeliazkov, care conduce un guvern minoritar, a declarat că guvernul său va încerca să „restabilească„ dialogul cu lucrătorii şi angajatorii înainte de a retrimite bugetul în parlament.

Nu a fost însă avansată o dată pentru acest lucru.

Jumătate din țară se opune adoptării euro

Aproape jumătate din populaţia ţării se opune adoptării euro, temându-se că aceasta va afecta suveranitatea, iar comercianţii cu amănuntul vor exploata trecerea la moneda unică europeană pentru a creşte preţurile.

Preşedinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a avertizat luna aceasta că inflaţia ar putea creşte odată cu aderarea statului balcanic la zona euro.