Cum a devenit România țara țărilor noastre

Într-o Românie în care tot mai mulți oameni fără probleme creează și dau probleme și mari bătăi de cap majorității românilor este firesc să ne întrebăm-În ce țară mai trăim, unde a ajuns țara noastră, mai este România țara tuturor românilor sau fiecare român are și își face o țară a lui proprie?

Cei mai bătrâni știau geografic România formată din Țara Românească, Moldova, Transilvania, Dobrogea și alte țări românești din jurul granițelor actuale.

Alții o știau ca țara lui Papură Vodă, unii ca pe o democrație originală emanată de ”epoca de aur” comunistă.

Realitatea percepută acum este că România nu mai este o singură țară și că s-a dezvoltat în ultimele decenii, născând alte și alte țări propria în spațiul danubiano-pontic, dar și în lumea mare peste tot unde au ajuns românii.

Într-o lume care a luat-o complet razna și în care mai marii mondiali își trag țări de pe tot globul, chiar și din spațiul extraterestru, luându-le cum vor mușchii lor, pe calea armelor, cu amenințări, cu vorbe goale, cu pixul pe hârtie sau prin alte mijloace, este firesc ca și România să se transforme, în special pe plan național.

Acum, dacă ne uităm peste frumoasele noastre plaiuri din ”Grădina Maicii Domnului”, putem spune că avem nenumărate țări, fiecare cu specificul, conducătorii și supușii lor!

Țări fără număr, care continua să se înmulțească:

Țara tuturor posibilităților,

Țara circopitecilor politici,

Țara partidelor fără număr,

Țara aleșilor neamului,

Țara hoților,

Țara proștilor,

Țara infractorilor cu gulere albe,

Țara plătitorilor de taxe infinite,

Țara bugetofagilor nesătui,

Țara oamenilor onești,

Țara ”Justiției capturate”,

Țara spitalelor morții,

Țara educației unde unii profesori educă, în timp ce alți ”dascăli” fac greve, cer bani mulți și refuză munca,

Țara ”suveraniștilor”, rusofililor, putiniștilor,

Țara cartelurilor de fermieri,

Țara aleșilor celor pe care-i ”ține Dumnezeu” la sân,

Țara amărăștenilor ajunși la mila Domnului și a țărilor influente care guvernează,

Țara popilor smintiți care se închină la ”Ochiul Dracului” și a răsăritului de la Moscova…

Țara dezinformărilor și manipulărilor media,

Țara ”exploziilor la pompă”, zilnice, unde pompele de combustibili rămân intacte și înfloresc permanent prețuri mai mari…

Lista este nesfârșită și se actualizează tot timpul, în funcție de imaginația și interesele românilor.

Dintre toate țările astfel percepute, cu toții vedem că cea mai vocală și stridentă este Țara circopitecilor aleși ai neamului, care”lucrează în beneficiul țării” și evident, ”mor de grija” amărăștenilor.

Reveniți odihniți după vacanța parlamentară prelungită prin țări străine, degajați de grija celor dragi și a odraslelor odată aduse acasă din locurile vizate de dronele și rachetele ayatollahilor, circopitecii noștrii se luptă, țipând și urlând, pe bugetul național adunat de cetățenii plătitori de taxe și impozite mărite și infinite.

Într-un Parlament în care aleșii adunați votează cum vor mușchii lor, dar mai ales cum vor stăpânii lor care nu sunt în niciun caz alegătorii, și în care fiecare urlă, țipă și face circ cum îl taie capul, crezând că așa este mai deștept și își impune agenda de partid!

Și în care matematica bugetului și număratul voturilor sunt necunoscute, care ar trebui să fie probleme de rezolvat pentru matematicienii de rețea socială descoperiți de un guru al presei!

Un Legislativ în care o femeie, nu se putea altfel, a avut curajul să le spună circopitecilor un adevăr știut de toți, mai puțin de ei, o zicere care i-a redus la adevărata dimensiune a lor.

Citez aproximativ-”Nu oricărui bărbat care urlă mai tare îi crește bărbăția!”-dixit ministra Mediului, Diana Buzoianu! Urlător care poate constata ulterior, șocat, că o are chiar mai mică și fără vlagă!

În ce țară/țări mai trăim sau murim nici noi nu știm exact, dar este clar că Țara lui Papură Vodă a murit demult și avem în față o lume a tuturor posibilităților!

Fiecare cu țara și gașca lui!