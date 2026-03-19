Joi, 19 Martie 2026
Adevărul
Cum a devenit România țara țărilor noastre

Într-o Românie în care tot mai mulți oameni fără probleme creează și dau probleme și mari bătăi de cap majorității românilor este firesc să ne întrebăm-În ce țară mai trăim, unde a ajuns țara noastră, mai este România țara tuturor românilor sau fiecare român are  și își face o țară a lui proprie?

adrian caciu scandal in parlament vreau un raspuns FOTO: captură video FB PNL

Cei mai bătrâni știau geografic România formată din Țara Românească, Moldova, Transilvania, Dobrogea și alte țări românești din jurul granițelor actuale.

Alții o știau ca țara lui Papură Vodă, unii ca pe o democrație originală emanată de ”epoca de aur” comunistă.

Realitatea percepută acum este că România nu mai este o singură țară și că s-a dezvoltat în ultimele decenii, născând alte și alte țări propria în spațiul danubiano-pontic, dar și în lumea mare peste tot unde au ajuns românii.

Într-o lume care a luat-o complet razna și în care mai marii mondiali își trag țări de pe tot globul, chiar și din spațiul extraterestru, luându-le cum vor mușchii lor, pe calea armelor, cu amenințări, cu vorbe goale, cu pixul pe hârtie sau prin alte mijloace, este firesc ca și România să se transforme, în special pe plan național.

Acum, dacă ne uităm peste frumoasele noastre plaiuri din ”Grădina Maicii Domnului”, putem spune că avem nenumărate țări, fiecare cu specificul, conducătorii și supușii lor!

Țări fără număr, care continua să se înmulțească:

Țara tuturor posibilităților,

Țara circopitecilor politici,

Țara partidelor fără număr,

Țara aleșilor neamului,

Țara hoților,

Țara proștilor,

Țara infractorilor cu gulere albe,

Țara plătitorilor de taxe infinite,

Țara bugetofagilor nesătui,

Țara oamenilor onești,

Țara ”Justiției capturate”,

Țara spitalelor morții,

Țara educației unde unii profesori educă, în timp ce alți ”dascăli” fac greve, cer bani mulți și refuză munca,

Țara ”suveraniștilor”, rusofililor, putiniștilor,

Țara cartelurilor de fermieri,

Țara aleșilor celor pe care-i ”ține Dumnezeu” la sân,

Țara amărăștenilor ajunși la mila Domnului și a țărilor influente care guvernează,

Țara popilor smintiți care se închină la ”Ochiul Dracului” și a răsăritului de la Moscova…

Țara dezinformărilor și manipulărilor media,

Țara ”exploziilor la pompă”, zilnice, unde pompele de combustibili rămân intacte și înfloresc permanent prețuri mai mari…

Lista este nesfârșită și se actualizează tot timpul, în funcție de imaginația și interesele românilor.

Dintre toate țările astfel percepute, cu toții vedem că cea mai vocală și stridentă este Țara circopitecilor aleși ai neamului, care”lucrează în beneficiul țării” și evident, ”mor de grija” amărăștenilor.

Reveniți odihniți după vacanța parlamentară prelungită prin țări străine, degajați de grija celor dragi și a odraslelor odată aduse acasă din locurile vizate de dronele și rachetele ayatollahilor, circopitecii noștrii se luptă, țipând și urlând, pe bugetul național adunat de cetățenii plătitori de taxe și impozite mărite și infinite.

Într-un Parlament în care aleșii adunați votează cum vor mușchii lor, dar mai ales cum vor stăpânii lor care nu sunt în niciun caz alegătorii, și în care fiecare urlă, țipă și face circ cum îl taie capul, crezând că așa este mai deștept și își impune agenda de partid!

Și în care matematica bugetului și număratul voturilor sunt necunoscute, care ar trebui să fie probleme de rezolvat pentru matematicienii de rețea socială descoperiți de un guru al presei!

Un Legislativ în care o femeie, nu se putea altfel, a avut curajul să le spună circopitecilor un adevăr știut de toți, mai puțin de ei, o zicere care i-a redus la adevărata dimensiune a lor.

Citez aproximativ-”Nu oricărui bărbat care urlă mai tare îi crește bărbăția!”-dixit ministra Mediului, Diana Buzoianu! Urlător care poate constata ulterior, șocat, că o are chiar mai mică și fără vlagă!

În ce țară/țări mai trăim sau murim nici noi nu știm exact, dar este clar că Țara lui Papură Vodă a murit demult și avem în față o lume a tuturor posibilităților!

Fiecare cu țara și gașca lui!

Mai multe de la Paul Stan

Disponibilizările la stat și reducerea cheltuielilor instituțiilor bugetofage, un simplu foc de paie?
Opinii
Cultura națională, tot înainte, tovarăși!
Opinii
2025, anul ciolanului fără fasole. Volatilitatea politică și aruncatul paltoanelor prezidențiale
Opinii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Expert în contraterorism: Asasinarea liderului suprem al Iranului a fost „ultimul lucru” pe care SUA ar fi trebuit să-l facă
digi24.ro
image
Iranul și-a fixat noi ținte în Golf. Teheranul a emis o avertizare de evacuare valabilă în trei țări
stirileprotv.ro
image
Orașul din România în care un apartament cu 4 camere costă doar 25.000€ acum, în luna martie 2026
gandul.ro
image
Criza bugetului se mută la vârful coaliției: Surse: Grindeanu a convocat liderii puterii în această dimineață
mediafax.ro
image
Cum funcționează cea mai dezastruoasă companie de stat sub patronajul PNL-PSD. Pierderi de milioane, achiziții la secret, paranghelii și salarii mărite ilegal pentru șefi
fanatik.ro
image
Încă o reformă blocată în Coaliție: comasările de instituții au rămas o vorbă-n vânt, partidele își numesc sinecuriști în fruntea lor. „Fiecare vrea să comaseze de la ceilalți”
libertatea.ro
image
„Un succes politic”. Rivalul inițial al lui Trump de la Teheran ar putea fi acum cea mai bună alegere a SUA pentru conducerea Iranului
digi24.ro
image
Fostul fotbalist român, condamnat la închisoare » Și-a scos socrii în oraș și a trimis hoțul să le fure banii de la „saltea”!
gsp.ro
image
Au amenințat cu "al Treilea Război Mondial" și a doua zi au trecut la fapte. "Decizie de o gravitate excepțională"
digisport.ro
image
Fost șef antiterorism rupe tăcerea: SUA, împinse într-un război inutil cu Iranul? „Ultimul lucru pe care trebuia să-l facem”
stiripesurse.ro
image
Furie într-un paradis turistic european unde ar urma să fie mutați sute de deținuți periculoși. "Nu vrem să devenim Insula Diavolului"
antena3.ro
image
Individul care a călcat intenționat și a omorât un pui de cățel e subofițer MApN. "Nu am simțit nimic"
observatornews.ro
image
Vortex polar. Prognoză aprilie 2026: Ninsori viscolite ca în mijlocul iernii, în România, potrivit meteorologilor Accuweather
cancan.ro
image
Blocaj total pe buget. Există riscul ca pensiile și ajutoarele la pensie să nu se plătească în aprilie?
newsweek.ro
image
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum de baie. Paula Badosa e într-o formă de vis
prosport.ro
image
Telefoanele, căştile şi cablurile vechi vor aduce bani românilor. Electronicele din sertare devin adevărate mici comori
playtech.ro
image
Schimbare importantă pe piața media! Ce se întâmplă, de fapt, la Voyo
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
L-a văzut pe Cristi Chivu și i-a spus direct: ”Ai vreo boală gravă?”. Răspunsul l-a lăsat ”mască”
digisport.ro
image
Regimul din Iran devine din ce în ce mai opresiv: Au confiscat sistemele Starlink ale lui Elon Musk. Americanii rămân fără o sursă valoroasă de informații
stiripesurse.ro
image
Ziua 20 de conflict în Orientul Mijlociu: Iranul atacă cea mai mare stație GNL din lume. Prețul petrolului atinge cote istorice
kanald.ro
image
Vârful MApN avertizează! 21 de drone au fost lansate de Rusia spre România, anunță Radu Miruță
wowbiz.ro
image
Nicușor Dan a SEMNAT cel mai DUR decret! UE impune reguli stricte pentru banii românilor
romaniatv.net
image
Se ia în calcul uciderea lui Putin. Măsuri extreme au fost luate pentru siguranța președintelui rus
mediaflux.ro
image
Fostul fotbalist român, condamnat la închisoare » Și-a scos socrii în oraș și a trimis hoțul să le fure banii de la „saltea”!
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Scandalul Eurovision: TVR își apără piesa «Choke Me»
actualitate.net
image
Șefa unui supermarket, concediată după ce s-a plâns de frigul din magazin. La cât ajungea temperatura
click.ro
image
El e unicul fiu al Monicăi Tatoiu! Ce meserie bănoasă are, după ce a studiat în Italia și în Marea Britanie: „E deștept, doar e crescut de mă-sa!”
click.ro
image
Moment jenant pentru Kim Kardashian! A căzut spectaculos de pe tocuri și a apucat o femeie în vârstă ca să nu se prăbușească
click.ro
WhatsApp Image 2026 03 17 at 13 41 22 (3) jpeg
S-a decis moștenirea! Ce surpriză a pregătit Andra împreună cu cei doi copii ai săi, Eva și David?
okmagazine.ro
Michelle Pfeiffer foto Profimedia jpg
Obiceiul zilnic care o menține pe Michelle Pfeiffer tânără la 67 de ani! „E cel mai bun lucru!”
clickpentrufemei.ro
Vizita de lucru a lui Nicolae Ceauşescu în unităţile agricole ale județului Constanţa, la 1 iulie 1972 (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 73/1972)
O „minune” a zootehniei comuniste: porcul de o tonă
historia.ro
