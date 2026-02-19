Sabotaje și incompetență versus competență și onestitate

Este firesc să ne întrebăm ca cetățeni ai acestei țări, afectați de politicile guvernamentale, ce se întâmplă că în loc să ne fie mai bine, ne este mai rău!

De ce nu merg lucrurile bune la guvernare, de ce ni se pare că se fac greșeli imense, voite sau nevoite, de ce vedem că se fac puțini pași înainte și mulți pași pe loc sau înapoi?

Unele propuneri și proiecte de reducere a cheltuielilor din instituțiile statului, din ministere, din administrația publică și din alte domenii bugetofage au stârnit reacții și proteste vehemente nu doar din partea sindicatelor, a angajaților care se consideră afectați, ci chiar și din partea unor partide și politicieni aflați la guvernare.

În educație, în sănătate, în apărare și siguranță națională, în economie, în industrie, în toate domeniile importante fără de care nu se dezvoltă nicio țară din lume, în România avem mari și grave probleme. Tot mai multe de la an la an, de la guvernare la guvernare!

În actuala guvernare, în primă instanță, toate oalele s-au spart în capul premierului Ilie Bolojan, acuzat de inflexibilitate și de toate greșelile făcute și nefăcute de executivul format din PSD, PNL, UDMR și USR!

”Acarul Păun”, căposul ”Ilie sărăcie” a încasat și încasează ca un sac de box, la greu atacuri și acuze, fondate sau nefondate, fără să riposteze prea mult, dar ieșind public în repetate rânduri, să explice opiniei publice, cetățenilor necesitatea măsurilor nepopulare pe care le-a luat și are intenția să le ia în continuare, pentru reducerea cheltuielilor bugetare, a risipei, căpușării banilor publici și implicit a deficitului crescut până la instalarea actualului guvern, anul trecut.

Chiar dacă an de an, cetățenii sunt supuși și afectați de măsura incompetenței guvernamentale, impunerea unor măsuri necesare, dar nepopulare în locul populismului mincinos și dăunător este un șoc pe care îl resimțim fiecare dintre noi în felul lui.

Evident, că au fost retractate sau refăcute unele măsuri greșite inițial la protestele și presiunea celor afectați, inclusiv după discuții cu membri ai guvernului și partenerii de guvernare.

Norma de hrană a militarilor, impozitul veteranilor, impozitul mamelor cu copii mici, impozitul persoanelor cu dizabilități, normarea muncii în domeniile creative, cultură, teatru și alte măsuri greșite au stârnit nemulțumirea, protestele și revolta publică.

Cu toate acestea, încasatorul șef din Palatul Victoria, Ilie Bolojan, nu a declarat că toate greșelile de care este acuzat nu sunt comise de el, chiar dacă are partea lui de responsabilitate, ci și de alți membri și funcționari guvernamentali, inclusiv de politicieni aflați în partidele la guvernare!

Este vorba de mulți dintre cei care au lucrat la propunerile, proiectele și măsurile prevăzute în programul de guvernare și au făcut-o în felul lor:

-pompieristic, fără cap, cu o incompetență crasă existentă, se știe, la mulți dintre cei care conduc instituțiile statului și la funcționarii angajați în acestea, persoane fără pregătirea și experiența profesională necesară posturilor ocupate într-un fel sau altul;

-alte greșeli grave comise în proiectele și măsurile guvernamentale ar putea fi făcute intenționat de către cei care au lucrat la ele! Pot fi sabotaje făcute din diverse interese, de către unii oameni ai unora din partidele guvernamentale, ai unor grupări de interese abonate la țâța bugetului de stat, cărora nu le convine să-și piardă privilegiile, oportunitățile de profit și afacerile pe care le fac cu bani publici!

-între incompetenți și sabotori sunt desigur și oameni bine pregătiți, cu experiență și capacitățile profesionale necesare să lucreze la propuneri, proiecte și măsuri adecvate unui program de guvernare menit să scoată țara din impas, dar aceștia par mai puțini decât ceilalți colegi din actuala coaliție de guvernare și nu reușesc de multe ori să-și impună punctele de vedere!

La toate acestea, lucrurile mai sunt influențate proporțional și de către incompetenții, sabotorii, oportuniștii, căpușarii, fripturiștii din teritoriu ai partidelor aflate la guvernare, membrii mult mai numeroși comparativ cu oamenii buni, competenți, onești, care pot face multe lucruri pozitive pentru România și români!

Aceasta este o percepție, un tablou general al unui cetățean care privește și este obligat, ca și alții de altfel, să suporte efectele actualei guvernări, fie ele pozitive sau negative.