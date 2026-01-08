Zodia nebunilor. Cine o are mai mare și mai tare în 2026?

Românul, „specialist” în toate! Dă „verdictul”, „sentința” în tot și toate câte se întâmplă în țară, dar și în lume! Pare că este o instanță de judecată unde nu există prescrieri și achitări, ca în justiția noastră mult înjurată și coruptă, cum ar zice marea parte a cetățenilor!

Românul ”expert” le știe pe toate, mai ceva ca Mama Omida! Acum nu mai avem nevoie de tarot, de cărți, de ghioc, nici măcar de ghicitul în zațul de la nechezol.

Avem AI, inteligența artificială, dar să luăm aminte:

Românul ”priceput”, învârtit prin studiouri de televiziuni, pe rețelele sociale, pe orice canal de comunicare posibil și imposibil, se exprimă atotștiutor despre lucrurile trecute, prezente și mai ales viitoare!

El, românul care se crede ”buricul pământului”, cum bine îl citise Petre Țuțea, știe orice, de la cum se face mămăliga de acasă și toate cele se întâmplă în țara sa natală, până la ce se întâmplă în lume, fie că e vorba de Ucraina, Rusia, Venezuela, Groenlanda, ce face Putin, Trump, liderii și actorii lumii, cum gândesc, cum acționează, ce beau, ce mănâncă, ce fumează, orice, oriunde, inclusiv în Cosmos, pe Lună, pe Marte…

Românul nostru nu doar că știe, este priceputeanu ca toți cei care își iau câte o sculă, o unealtă, o bormașină, o freză și fac mult zgomot și praf, crezându-se mari meșteri, dar îi mai învață și pe alții cum și ce să facă, le dau sfaturi, soluții, expertize, analize cum trebuie să facă totul!

Nici de sărbători nu se lasă, mai ales că la Românica sărbătorile legale și religioase au ajuns aproape fără număr, prilejuri de crăpelniță, dar și de filozofeală, abureală, de dat capete în gură, condamnări experte, politici cu capete-n gard și mai recent probleme și rezolvări matematice pe rețelele sociale!

Avem di tăte și di toți, de la supermani și supergirle la semianalfa, analfa, superhoți și corupți la butoane, mesianici, luptători ai lumii paralele…

Între două sarmale, o ciorbă de burtă, un ciolan cu fasole, o friptură, un festin, un ciolhan, un șpriț de iarnă, de vară și de toate anotimpurile, românul nostru iese în față și ne spune ce să facem ca să fie bine-pace socială, pace între popoare, pace planetară…

Ce face un român ”verde” când nu are ce face? Își scoate ”inteligența” la vedere și încearcă din toți dinții să-i ”deștepte” și pe ceilalți, fie ei români, nemți, americani, ruși, ucraineni, venezueleni, romulani, omuleți verzi sau alte naționalități și popoare!

Păi, n-avem noi nevoie de acești români ”iluminați” ca de aer, ca de apă, mai ales că după un an nebun cum a fost 2025, am intrat într-un an nou, 2026, în care nu se știe ce vom face, cum ne vom descurca, cum dregem busuiocul cu ”foncirea” supramărită, care ne mai aduce cu picioarele pe pământ și mâinile băgate adânc în buzunare să plătim la stat, să umplem sacul peticit al bugetului de unde se fură într-un ritm mult mai mare decât se colectează?

Am început un an nebun, cu turbulențe nu doar climatice, ci mai ales sociale, economice, cu dezbateri politice, cu acuze și mari probleme în justiție și printre justițiari, războaie de toate felurile, un an nou pe care nimeni nu știe cum îl va termina!

Important este că am luat startul, cine rămâne la urmă sau nu mai încheie cursa nu mai contează!

Învingătorii iau totul!

Puternicii fac legea cum vor mușchii lor!

Poporul sau boborul trebuie, musai, după cum spun ”specialiștii”, să de-a ascultare, să se supună, să nu mârâie și cârâie ca prostul, mai ales că anul acesta nu vom avea alegeri la urne și să bage mâinile adânc în buzunare, să scoată marafeți din piatră seacă, că d-aia avem buget să contribuim și cu pielea de pe noi!

Și să ia seama la românul ”atotștiutor” și în special la cine-i șeful!

Hai, la luptă în noul an și să ieșiți biruitori!