search
Miercuri, 24 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Coaliția continuă

0
0
Publicat:

În urma întâlnirii de ieri de la Cotroceni, dintre președintele Nicușor Dan și liderii partidelor din coaliția de guvernare, a venit în mod clar răspunsul așteptat, de unii, cu sufletul la gură: coaliția continuă.

Nicușor Dan FOTO X
Nicușor Dan FOTO X

Știrile alarmiste, care mai de care mai catastrofice, vehiculate în ultimele zile, inclusiv, aici, în ziarul Adevărul, au fost astfel dezamorsate. Deși, există diferențe incontestabile între partenerii din coaliție, deși există chiar tensiuni cu privire la unele aspecte, mesajul președintelui este unul optimist, de încredere și speranță.

Nu pot să nu mă aplec puțin asupra situației – atitudinea mioritică apare, cu mare claritate, și în aceste momente dificile pentru țară, cu război la granițe, cu uriaș deficit, cu nevoia imperioasă de măsuri de reducere a cheltuielilor, cu drone ce zboară pe deasupra capetelor noastre și multe alte provocări. În fața unor asemenea dificultăți, în loc ca românul să se pună pe treabă, să rezolve, în măsura în care este omenește posibil, problemele, el ce face? Se lamentează. Deplânge soarta nemiloasă. Dă vina pe inamici (reali sau imaginari). Adică, face exact la fel cum vedem în balada Miorița. Nu degeaba piesa aceasta populară a marcat spiritul românesc, chiar și în vorbirea obișnuită ne referim la România ca la ,,spațiu mioritic”, astfel încât, conștient sau inconștient, întărim spiritul impregnat de aceste idei în ființa noastră cea mai profundă.

Vorbind de știri alarmiste și de dorința masochistă de a vedea în jur numai rău și foarte rău, două tabere ies ușor în evidență: cei care vor haos din convingeri suveraniste sau extremiste (AUR, SOS, POT) și cei care vor să fure în continuare (PSD). Dar există și o a treia categorie de alarmiști: oameni care sunt pur și simplu păcăliți de retorica negativistă, de un fel de principiu al degradării ființei (ce degradate sunt vremurile prezente în comparație cu vremuri demult apuse!). Această ultimă categorie nu poate deosebi adevărul de realitate, căci vremurile trecute nu au cum să fie mai bune, în virtutea unei legități a progresului civilizației. Nici măcar acum două decenii nu era mai bine (chiar și numai în virtutea faptului că România nu era membră a Uniunii Europene), dar prin comparație cu un secol, două sau trei în urmă?!

Faptul că va continua coaliția nu este deci ceva conjunctural, ceva lipsit de importanță politică: dimpotrivă, este esențial ca România să mențină ritmul de măsuri luate în vederea reducerii deficitului și, pe termen mediu și lung, pentru a se contribui la creștere economică, la bunăstarea cetățenilor și, toate acestea, puse sub semnul unei bune guvernări.

România are nevoie de a continua pe calea trasată de această coaliție de guvernare (chiar și șontâc-șontâc, din pricina rezistenței unei părți a PSD), nu doar pentru un an sau doi, ci pe termen cât mai lung. Cum nimeni nu dorește alegeri anticipate (ce, economic, ar fi un dezastru, iar politic, ar fi în interesul suveraniștilor), o simplă privire aruncată spre alegerile din 2028, poate fi neplăcută unor partide (de exemplu, PSD, ce se află în scădere drastică), dar este clar că forțele pro-occidentale au nevoie să fie împreună pentru ca țara să nu ajungă să fie guvernată de ciracii lui Simion.

Vorbind de suveraniști, problema nu este că ei sunt împotriva instituțiilor europene, a globalizării, sau în favoarea unui izolaționist sinucigaș; cred că alte temeri sunt de luat în calcul. Am în vedere faptul că dorința de haos, de destabilizare a organizării democratice a țării vine exact în interesul Rusiei. Fie conștient, fie inconștient, partidele suveraniste joacă pentru Putin, nicidecum pentru România. Lipsite de soluții în toate capitolele cu probleme ale țării, așa cum vedem în ultimii ani din declarațiile liderilor, aceste partide nu au nici știința, nici dorința de a se pune în slujba cetățenilor. Ei doar declară că sunt de partea oamenilor, dar sunt duplicitari și ipocriți – nu au nici o idee cu privire la felul cum se pot rezolva problemele economice, sociale sau culturale ale țării.

Ajung acum la actuala guvernare și, mai ales, la actualul premier – aflat la o distanță infinită de fostul premier care nu era deloc interesat de bugetul țării. Ilie Bolojan, nu numai că știe să rezolve spinoasa problemă a deficitului de multe miliarde, dar este și decis să implementeze măsurile cerute. Amenințarea cu demisia, în cazul unui răspuns negativ de la CCR, nu cred că trebuie luată în calcul – Bolojan are datoria morală să nu renunțe, ci să vadă ce se poate face mai departe pentru rezolvarea spinoasei probleme a pensiilor magistraților și a vârstei de pensionare.

Închei cu sublinierea ideii de unitate și seriozitate ce se degajă din întâlnirea de ieri, de la Cotroceni; era nevoie de un asemenea semnal venit de la președintele Nicușor Dan; nu numai că este de partea guvernului Bolojan, dar se implică în medierea dintre membrii coaliției, unii trebuind să mai lase ceva, alții, să mai primească ceva etc. Politica este arta negocierii, a compromisului, tocmai pentru că este arta de a guverna cetatea.

Opinii

Mai multe de la Adrian Niță

Trump și imigrația
Opinii
A explodat mămăliga?
Opinii
Nevoia de mare coaliție împotriva corupției
Opinii

Top articole

Partenerii noștri

image
Răspunsul Kremlinului, după ce Trump a catalogat Moscova drept „un tigru de hârtie”
digi24.ro
image
Tinerii români vor putea fi militari voluntari. La finalul stagiului de 4 luni, dacă rezistă, vor fi plătiți cu 27.000 lei
stirileprotv.ro
image
ANAF a pus ochii și pe banii bătrânilor. O pensionară de 72 de ani a primit o impunere de plată de 7.000 lei. Care e motivul. Femeia încasează o pensie de 2.680 lei
gandul.ro
image
Noi e-mailuri cu amenințări pentru instituții de învățământ și unități medicale din România
mediafax.ro
image
Meci de risc maxim în Bănie! Peste 3.500 de fani, pregătiți să creeze „infern“ la returul România – Ungaria, după scenele de la Debrecen
fanatik.ro
image
Maria Zaharova amenință Chișinăul, înainte de alegeri: „Așteptați-vă la probleme în Moldova dacă oamenii nu reușesc să reziste ideilor lui Sandu de românizare”
libertatea.ro
image
Donald Trump a declarat la Adunarea ONU că Londra vrea „să treacă la legea sharia”. Președintele SUA l-a criticat dur pe Sadiq Khan
digi24.ro
image
Scandal la FRF: Ion Geolgău, acuzat că i-a făcut avansuri mamei unui junior. Vezi ce mesaje i-a trimis pe WhatsApp
gsp.ro
image
Liber la toată planeta! Donald Trump a spus-o, în fața Adunării Generale a ONU
digisport.ro
image
Adevărul din spatele scandalului: Pacient oncologic ținut în viață de hotărâri judecătorești, în timp ce autoritățile luptă să-i oprească tratamentul vital
stiripesurse.ro
image
Un bărbat cu un detector de metale a crezut că a găsit o jucărie stricată, dar s-a dovedit a fi o comoară veche de 2.000 de ani
antena3.ro
image
Incendiul uriaș din Pantelimon a devastat 7.000 mp. Intervenţiile continuă şi astăzi
observatornews.ro
image
Cine este Oana, soția ministrului Educației, Daniel David. Are 44 de ani și 2 copii
cancan.ro
image
FOTO. Noul cuplu din lumea bună: milionarul și actrița nu se mai ascund!
prosport.ro
image
Urmează temperaturi de îngheț. ANM anunță o schimbare bruscă a vremii la final de săptămână
playtech.ro
image
Cum a fost prins, de fapt, Toto Dumitrescu după ce a fugit de la locul accidentului. Scene desprinse din filmele de acțiune
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Novak Djokovic s-a răzgândit! Decizia luată, la două săptămâni după ce și-a luat familia și s-a mutat în Grecia
digisport.ro
image
SONDAJ CURS Măsurile de austeritate și tensiunile erodează partidele coaliției. AUR capitalizează din opoziție, dar nu convinge
stiripesurse.ro
image
O mamă a murit după ce mașina pe care o conducea s-a ciocnit cu o dubiță, în Iași! În autoturism se aflau și copiii ei. În ce stare se află aceștia
kanald.ro
image
Vin banii pensionarilor mai devreme. Când intră pensia în octombrie pe card, când vine la ușă
playtech.ro
image
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp îngroapă „securea războiului”. Vor urca împreună pe scenă după 6 ani de la divorț! Chiar artista a făcut anunțul: „Publicul ne iubește”
wowbiz.ro
image
Vreme la extreme. Elena Mateescu anunţă temperaturi de îngheţ la sfârşitul săptămânii
romaniatv.net
image
Vești bune pentru pensionari! Când ar putea avea loc o nouă majorare
mediaflux.ro
image
Scandal la FRF: Ion Geolgău, acuzat că i-a făcut avansuri mamei unui junior. Vezi ce mesaje i-a trimis pe WhatsApp
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Actrița Mariana Dănescu, cunoscută drept Lili Jurcă din „La Bloc”, acuză că a fost hărțuită și umilită de Radu Nica, directorul interimar înlocuit recent de la cârma Teatrului Metropolis cu George Ivașcu
actualitate.net
image
Mara Bănică, mai sinceră ca niciodată! Ce părere și-a făcut despre Anda Adam, după Asia Express: „Nu mă așteptam să fie așa fițoasă”
click.ro
image
Marea dezamăgire a lui Irinel Columbeanu. „Anna Lesko a refuzat să vină la azil, deși a implorat-o”. Făcută zob de fani: „Te-a crescut, ajută-l!”
click.ro
image
2 zodii își revin financiar după 23 septembrie 2025. Intră în era norocului financiar, după o perioadă plină de greutăți
click.ro
Meghan Markle foto profimedia (2) jpg
Prețul exagerat pe care îl are rochia ponosită purtată de Meghan Markle! A îmbrăcat același model și în alte două ocazii
okmagazine.ro
Matthew McConaughey cu soția, Camila Alves sursa foto Profimedia jpg
Mărimea contează în mariajul actorului Matthew McConaughey! „Scoateți asta din dormitor!”
clickpentrufemei.ro
Messalina – împărăteasa nimfomană jpeg
Messalina – împărăteasa nimfomană
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Când se plătesc pensiile în octombrie 2025. Modificări față de calendarul obișnuit
image
Mara Bănică, mai sinceră ca niciodată! Ce părere și-a făcut despre Anda Adam, după Asia Express: „Nu mă așteptam să fie așa fițoasă”

OK! Magazine

image
Viitoare regină europeană, îngenuncheată de boală: ”Nu mai fac față ca înainte”

Click! Pentru femei

image
Preotul Ravagnani se bazează pe aspectul lui ca să atragă noi enoriași: „Rugăciunea nu mai e de-ajuns”

Click! Sănătate

image
Semne timpurii ale demenței care se observă în relaţia ta cu banii