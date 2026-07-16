Cheia de aur ruginește: cum a devenit Crimeea, din bastionul lui Putin, cea mai scumpă povară a Rusiei

Simbolul suprem al victoriei lui Vladimir Putin din 2014 riscă să devină cea mai costisitoare vulnerabilitate strategică a Rusiei, pe măsură ce Ucraina transformă Crimeea într-o fortăreață izolată și tot mai greu de susținut.

Peninsula anexată acum 12 ani, transformată în simbol sacru al imperiului, trăiește azi sub stare de urgență, blocată, fără curent și fără combustibil. Timp de 12 ani, Crimeea a fost prezentată drept un teritoriu intangibil, pus la adăpost de logica obișnuită a războiului. Astăzi, realitatea de pe peninsulă contrazice frontal acea narațiune. Convingerea larg răspândită — atât în discursul oficial de la Moscova, cât și în percepția multor locuitori ai peninsulei — că acest teritoriu rămâne cumva imun la ororile războiului dus la doar câteva sute de kilometri distanță s-a dovedit, în ultimele luni, una dintre cele mai costisitoare erori de calcul strategic ale ultimului deceniu.

Anexată în 2014 — actul fondator al întregului conflict ucrainean, tolerat, în ciuda sancțiunilor formale, ca un fapt împlinit de o mare parte a comunității internaționale —, peninsula a fost transformată dintr-un fost paradis turistic sovietic într-o bază militară gigantică, punctul de plecare al ocupării fulgerătoare a sudului Ucrainei în 2022 și, timp de doi ani, nodul logistic care a susținut inclusiv campania militară rusă din Siria. Populația civilă, în bună parte adusă acolo tocmai pentru a consolida controlul demografic rusesc, a rămas, până de curând, relativ ferită de realitatea crudă a războiului purtat la doar câteva sute de kilometri distanță.

Vara aceasta, totul s-a schimbat radical. Profitând de avantajul actual în materie de drone de atac cu rază medie, Ucraina a ajuns în postura de a degrada — poate chiar de a distruge — o parte semnificativă din capacitatea militară rusă din sudul țării, prin simpla întrerupere a logisticii care ține în funcțiune întreaga structură de acolo. „Vrem să distrugem prezența militară rusă din Crimeea și cred că vom reuși”, a declarat Andrii Zagorodniuk, președintele think tank-ului Centrul pentru Strategii de Apărare și fost ministru ucrainean al Apărării, într-o formulare care, cu doar un an în urmă, ar fi părut o declarație de intenție găunoasă. Astăzi, aproape 2,5 milioane de locuitori ai peninsulei trăiesc sub restricții de curent și apă, fără livrări comerciale, fără combustibil de vânzare către persoane fizice sau firme, cu rețelele de telefonie mobilă intermitente din cauza penelor frecvente, cu transportul public practic dispărut și cu sezonul turistic, de care depindeau atâtea familii locale, complet paralizat. La finalul lunii iunie, autoritățile ruse de ocupație au declarat oficial stare de urgență.

Chiar și simpla ieșire din Crimeea a devenit, pentru mulți locuitori, aproape imposibilă. Drone ucrainene au distrus poduri și patrulează acum ruta terestră care leagă sudul ocupat al Ucrainei de Rusia propriu-zisă. Majoritatea trenurilor nu mai circulă. La începutul lunii iunie, peste 3.000 de vehicule stăteau la coadă pentru a ieși prin podul Kerci — construit, subliniază Kievul, fără consimțământul Ucrainei, ceea ce îl face, în opinia autorităților ucrainene, ilegal prin însăși natura sa. Este o imagine greu de reconciliat cu retorica triumfalistă a Kremlinului din 2014, când anexarea peninsulei era prezentată drept o corectare istorică firească, aclamată de o populație eliberată — nu ca preludiul unei izolări logistice de proporții, impusă chiar de forța care revendicase, cu un deceniu în urmă, „protecția” locuitorilor de limbă rusă.

Miza reală depășește cu mult logistica militară sau confortul civil al peninsulei. Crimeea are o încărcătură personală enormă pentru Vladimir Putin, a cărui popularitate internă a explodat exact în momentul în care peninsula, colonizată prima dată de Imperiul Rus acum 300 de ani, a revenit atât de ușor sub control rusesc. Pierderea ei ar lovi direct în reputația liderului de la Kremlin și ar putea alimenta nemulțumirea internă față de conducerea sa și față de întregul curs al războiului. „Crimeea este cheia de aur a ambițiilor imperiale ruse”, a rezumat Illya Pavlenko, fost adjunct al șefului Direcției Principale de Informații a Ucrainei (GUR). Această miză simbolică explică, în bună parte, de ce unii dintre partenerii Ucrainei — în primul rând președintele american Donald Trump, care afirmase anul trecut că Ucraina „nu are cărți de jucat” — sugeraseră anterior că cedarea Crimeei către Rusia ar putea face parte dintr-un eventual acord de pace. Realitatea de pe teren pare însă să fi răsturnat acest calcul: Rusia începe să constate că peninsula este prea costisitoare, administrativ și militar, pentru a fi menținută — ca să nu mai vorbim despre promisiunea de pace și bunăstare făcută crimeenilor în 2014, complet abandonată. „Acum noi ne facem propriile cărți de jucat”, a replicat sec Pavlenko.

Campania de izolare condusă de Kiev nu ocolește, desigur, populația civilă — inclusiv zecile de mii de ruși aduși deliberat de Moscova să populeze peninsula de-a lungul ultimului deceniu, dar și cetățenii ucraineni care au continuat să trăiască acolo, printre care tătarii crimeeni, populația indigenă a peninsulei, supusă unor represalii disproporționate din partea autorităților de ocupație. Refat Ciubarov, președintele Mejlisului Tătarilor Crimeeni — organism de autoguvernare interzis de autoritățile ruse și mutat, de atunci, la Kiev — avertizează că populația indigenă ar trebui să se pregătească pentru dificultăți și mai mari în perioada următoare: rezerve de urgență de hrană și medicamente, evitarea zonelor din apropierea instalațiilor militare rusești și asigurarea unui adăpost sigur în caz de atac. „Nu știm cum se va termina asta”, a spus el, cu o sinceritate rareori întâlnită în declarațiile oficiale ale unui lider aflat, practic, în exil politic.

Întrebarea firească — dacă acest asediu tehnologic ar putea culmina, în cele din urmă, cu revenirea peninsulei sub control ucrainean — rămâne, deocamdată, fără răspuns clar. Ultima dată când o asemenea perspectivă a părut plauzibilă a fost în timpul mult-lăudatei contraofensive ucrainene din 2023, ale cărei speranțe s-au stins rapid odată ce linia frontului a refuzat să se miște. „[Oamenii din Crimeea] au un anumit optimism că, de data aceasta, s-ar putea termina cu eliberarea. Dar spun și: «nu ne mai păcăliți din nou, cum ați făcut în 2023»”, a rezumat Ciubarov starea de spirit locală — o combinație fragilă de speranță și traumă acumulată, tipică oricărei populații trecute prin cicluri repetate de promisiuni neonorate. Pavlenko observă, la rândul său, că Rusia s-a pregătit, timp de decenii, militar, economic, educațional și propagandistic, pentru a lua în stăpânire Crimeea — iar Ucraina trebuie să folosească un arsenal la fel de divers de instrumente pentru a o recupera. „Am spus mereu că Crimeea este a Ucrainei și că Ucraina va folosi toate mijloacele pentru a o recâștiga. Crimeea nu poate fi returnată exclusiv prin mijloace militare... Aplicăm acum presiune militară pentru a le da diplomaților noștri șansa de a se așeza la masa negocierilor și de a spune: «Nu lăsăm Crimeea deoparte».”

Zagorodniuk crede că Ucraina mai are, cel mult, un an pentru a exploata avantajul tehnologic actual, înainte ca Rusia să reușească să-l copieze și să-l neutralizeze. „Desigur, [Rusia] ne va copia, într-un final”, a admis el (Andrii Zagorodniuk este fostul ministru al Apărării al Ucrainei (2019-2020) și, în prezent, președintele think tank-ului Centrul pentru Strategii de Apărare -Center for Defence Strategies- din Kiev). „Cu siguranță nu ne permitem să pierdem timpul.” Este, într-adevăr, o fereastră de oportunitate pentru Ucraina de a recâștiga o parte din teritoriile sudice ocupate de Rusia din 2022 — dar, așa cum Kievul speră să facă din Crimeea o povară tot mai costisitoare și mai greu de susținut pentru Moscova, este la fel de probabil ca peninsula să se dovedească, cel puțin la fel de dificilă și costisitoare de menținut și pentru o eventuală administrație ucraineană viitoare. „Cred cu adevărat că eliberarea Crimeei este posibilă”, a conchis Zagorodniuk. „Dar nu în viitorul imediat.” Rămâne, așadar, ca simbolul suprem al ambiției imperiale ruse din ultimul deceniu să devină, treptat, dovada vie a limitelor acesteia — nu printr-o revoluție militară spectaculoasă, ci prin sufocarea lentă și metodică a unei logistici care nu mai poate fi susținută la infinit.

Post Scriptum: Rusia și-a reintensificat, începând cu cel puțin 10 iulie, campania de lovituri asupra infrastructurii portuare din regiunea Odesa și asupra navelor comerciale din coridorul Mării Negre, avariind nave sub pavilion tanzanian, liberian și al Insulelor Marshall, distrugând circa 25.000 de tone de ulei de floarea-soarelui în Portul Chornomorsk și lovind, în noaptea de 14 spre 15 iulie, infrastructura civilă a orașului Odesa printr-un atac cu rachete urmat de un atac aerian.