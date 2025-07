Cea mai mare miză pentru Bruxelles este China. Poate deveni UE jucător global?

În materialul de astăzi „China la zi”, vă prezentăm o analiză a vizitei oficiale efectuate de ministrul chinez de externe, Wang Yi, în Europa, în perioada 30 iunie – 6 iulie 2025. Analiza se bazează pe informații și reacții apărute atât în mass-media chineză, cât și în cea internațională, oferind o perspectivă echilibrată asupra contextului, agendei și semnificațiilor acestei deplasări diplomatice.

Potrivit declarațiilor oficiale ale Chinei, această deplasare diplomatică a avut loc la invitația Înaltului Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, a ministrului german de externe, Johann Wadephul, și a ministrului francez de externe, Jean-Noël Barrot, incluzând opriri oficiale în Belgia (Bruxelles), Germania (Berlin) și Franța (Paris).

Aceasta este a doua vizită a lui Wang Yi în Europa în decursul anului și prima sa deplasare din 2025 la sediul Uniunii Europene și în Franța. Totodată, este și prima vizită oficială a unui ministru chinez de externe în Germania după formarea noului guvern federal, context în care Wang Yi a avut prima întrevedere cu noul ministru german de externe, Annalena Baerbock.

1. Mizele vizitei

Vizita a avut loc într-un context marcat de simbolism diplomatic și tensiuni crescânde în relațiile dintre China și Uniunea Europeană. Aniversarea a 50 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre cele două părți a oferit cadrul unei reafirmări a intenției de colaborare, în timp ce apropierea viitorului summit China–UE de la Hefei, planificat pentru finalul lunii iulie, a conferit vizitei lui Wang Yi o puternică dimensiune pregătitoare. Pe fundal, o serie de crize globale precum războiul din Ucraina, tensiunile persistente din Orientul Mijlociu, presiunile economice și politicile de decuplare strategică au contribuit la amplificarea importanței acestui turneu european.

Potrivit unui articol publicat în Shanghai Observers, vizita a marcat reluarea, după o pauză de doi ani, a dialogului strategic la nivel înalt dintre China și Uniunea Europeană, într-un moment simbolic, ce coincide cu aniversarea a 50 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre cele două părți. Mai mulți experți au subliniat că vizita nu are doar o încărcătură comemorativă, ci reflectă dorința comună a Chinei și Europei de a contribui la stabilitate și dezvoltare într-un context geopolitic tot mai complicat. De asemenea, turneul european al lui Wang Yi evidențiază coerența strategică a Beijingului în raport cu Europa și are potențialul de a crea premisele pentru noi interacțiuni la nivel înalt între liderii celor două părți.

Un articol publicat de The Paper menționează că scopul vizitei îl constituie consolidarea relațiilor dintre China și continentul european. Analiza subliniază că, din perspectiva Beijingului, Uniunea Europeană este nu doar un partener comercial esențial, ci și o forță-cheie de echilibru față de Statele Unite. În același timp, sunt relevate o serie de factori perturbatori care complică această relație, precum disputele privind automobilele electrice chinezești, taxele asupra brandy-ului francez și criza din Ucraina. În completare, citând din The Straits Times din Singapore, The Paper notează că turneul diplomatic este menit să pregătească viitorul summit China–UE, programat pentru finalul lunii iulie la Hefei. Deși anul 2025 marchează jumătate de secol de relații diplomatice bilaterale, tensiunile și diferențele rămase nerezolvate au afectat temperatura relației în ultimele luni.

Dincolo de simbolismul aniversar, vizita a fost marcată de o agendă densă, determinată de o serie de presiuni externe și dosare sensibile în raporturile bilaterale. Războiul din Ucraina, tensiunile din Orientul Mijlociu, măsurile protecționiste europene și eforturile de decuplare tehnologică au creat un climat de incertitudine strategică, care a amplificat nevoia de dialog.

Potrivit Global Times, care citează o relatare a agenției DPA din 3 iulie, Beijingul și-a exprimat intenția de a menține un ton moderat și o atmosferă constructivă în dialogul cu Bruxelles-ul. Cu toate acestea, între cele două părți persistă divergențe notabile, în special în ceea ce privește taxele vamale impuse de Uniunea Europeană asupra vehiculelor electrice chinezești, precum și politicile de control întărit ale Chinei privind exporturile de pământuri rare.

Înaintea vizitei, Wang Yi s-a întâlnit pe 25 iunie la Beijing cu șefii misiunilor diplomatice ale UE si statelor membre, ocazie cu care a formulat trei sugestii-cheie pentru dezvoltarea viitoare a relațiilor China–UE: (1) respect reciproc față de interesele fundamentale și preocupările esențiale ale fiecărei părți; (2) menținerea statutului de parteneri, nu de rivali; (3) apărarea multilateralismului și promovarea unei ordini internaționale echitabile, bazate pe dreptul internațional și Carta ONU.

Potrivit Global Times, care a citat Nikkei Asia, în perioada premergătoare vizitei, Bruxelles-ul și-a intensificat contactele diplomatice cu Beijingul, în încercarea de a soluționa tensiunile comerciale. Ministrul chinez al comerțului, Wang Wentao, s-a întâlnit recent cu comisarul european Maroš Šefčovič, în cadrul unei serii de consultări care au pregătit terenul pentru viitorul summit.

În același articol, sunt menționate estimările Associated Press, conform cărora valoarea schimburilor comerciale bilaterale zilnice dintre China și UE se ridică la aproximativ 2,7 miliarde de dolari. China este al doilea partener comercial al Uniunii Europene în ceea ce privește bunurile, fiind devansată doar de Statele Unite.

Articolul subliniază totodată interdependența economică profundă dintre cele două părți, precum și interesul comun pentru menținerea unui cadru comercial stabil, în pofida unor divergențe punctuale, în special în domenii sensibile precum politicile industriale sau măsurile de protecție a pieței.

Referindu-se la viitorul summit China–UE, analistul german Noah Barkin, specializat în relațiile chino-europene în cadrul German Marshall Fund, a declarat că, indiferent de rezultatul concret al reuniunii, însăși desfășurarea acesteia constituie un mesaj în sine.

2. Temele abordate în cadrul vizitei

La Bruxelles, Wang Yi a avut întrevederi cu președintele Consiliului European, Charles Michel, și cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, participând totodată la cea de-a XIII-a rundă a Dialogului Strategic la Nivel Înalt China–UE, alături de Kaja Kallas. Această rundă de dialog a fost considerată esențială în conturarea liniilor directoare pentru summitul China–UE și a abordat o serie de subiecte sensibile, printre care dezechilibrele comerciale, restricțiile asupra exporturilor de pământuri rare, criza din Ucraina și tensiunile din Orientul Mijlociu.

Uniunea Europeană a reiterat necesitatea unor măsuri concrete din partea Chinei pentru reechilibrarea relației economice bilaterale, exprimând în același timp preocupări legate de drepturile omului și de sprijinul indirect oferit Rusiei de către unele companii chineze. De asemenea, Bruxelles a reafirmat susținerea pentru politica „O singură Chină”, subliniind opoziția fermă față de orice acțiune unilaterală de modificare a status quo-ului în strâmtoarea Taiwan. Dialogul s-a încheiat cu un acord de principiu privind menținerea canalelor de comunicare deschise și promovarea unei cooperări punctuale pe teme globale de interes comun.

În paralel, Wang Yi a avut întrevederi bilaterale cu prim-ministrul belgian Alexander De Croo și cu viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe, Hadja Lahbib.

Într-o declarație care a atras atenția presei internaționale, ministrul chinez a afirmat, potrivit South China Morning Post, că „Beijingul nu poate permite pierderea Rusiei în război”, o formulare ce pare să confirme importanța strategică pe care China o acordă menținerii unui echilibru de putere în fața presiunilor exercitate de Statele Unite, atât în Europa, cât și în regiunea Indo-Pacific.

Foto: Wang Yi, ministrul chinez de externe, și omologul său german, Johann Wadephul, în timpul conferinței de presă comune desfășurate la Berlin

Pe 3 iulie, la Berlin, Wang Yi a susținut o conferință de presă comună alături de ministrul german de externe, Johann Wadephul. Aceasta este prima vizită a lui Wang Yi în Germania de la instalarea noului guvern german, în luna mai a acestui an.

Potrivit Global Times, cotidianul economic Handelsblatt remarca importanța acestei întâlniri, anticipând că subiecte precum aprovizionarea cu pământuri rare și definirea unei noi direcții strategice a Germaniei față de China se vor afla în centrul discuțiilor. Poziția coaliției de guvernare față de Beijing rămâne, totuși, neclară, existând voci în cadrul Partidului Social-Democrat (SPD) care pledează pentru atenuarea tonului confruntațional. Adis Ahmetovic, purtător de cuvânt pe politică externă al grupului SPD, a subliniat că, în pofida provocărilor, China rămâne un partener indispensabil și că întrevederea reprezintă o oportunitate de a explora noi direcții de cooperare. În același timp, mediul de afaceri german, în special marile companii precum Volkswagen, BMW și Mercedes-Benz, solicită guvernului federal o abordare mai pragmatică față de China.

În timpul conferinței, Wang Yi a apărat politica de control asupra exporturilor de bunuri cu dublă utilizare, invocând dreptul suveran al Chinei de a-și administra resursele strategice. Totodată, el a exprimat deschidere pentru dialog tehnic și cooperare punctuală. Wadephul a adoptat un ton echilibrat, dar a atras atenția asupra lipsei de transparență a politicilor comerciale ale Chinei, avertizând că restricțiile asupra exporturilor de pământuri rare afectează credibilitatea Chinei ca partener economic.

Foto: 4 iulie 2025, Paris – Ministrul chinez de externe Wang Yi împreună cu ministrul francez pentru Europa și Afaceri Externe, Jean-Noël Barrot, în cadrul întâlnirii oficiale bilaterale

La Paris, în ultima etapă a vizitei, ministrul chinez de externe Wang Yi a purtat discuții cu omologul său francez, Jean-Noël Barrot. Potrivit comunicatului emis de Ministerul Afacerilor de Externe al Chinei, cele două părți au convenit asupra consolidării parteneriatului strategic global, acordând prioritate cooperării în domenii precum energia nucleară, aviația, inteligența artificială, energia verde și biotehnologia. A fost reafirmată importanța unui mediu de afaceri echitabil, transparent și nediscriminatoriu pentru companiile din ambele țări, în vederea stimulării unui parteneriat economic durabil și reciproc avantajos.

Potrivit Global Times, fostul ministru francez de externe, Hubert Védrine, a declarat recent într-un interviu acordat Nouvelles d’Europe că China este deja pregătită pentru o cooperare pe termen lung cu Europa. În schimb, Europa traversează un moment deosebit de delicat, fiind divizată în interior: unii susțin necesitatea unor măsuri de precauție față de posibile riscuri provenite din relația cu China, în timp ce alții pledează pentru continuarea unei strategii de cooperare. În opinia sa, anul 2025 va fi unul decisiv, care va arăta dacă Europa este capabilă să găsească o strategie echilibrată, inteligentă, între „protecție moderată” și „cooperare responsabilă”.

Potrivit unei relatări preluate de Global Times din Associated Press, Sun Chenghao, cercetător asociat la Centrul pentru Studii Strategice și de Securitate din cadrul Universității Tsinghua, a afirmat că se speră ca, în viitor, Uniunea Europeană să adopte o poziție mai autonomă în relația cu China, „ceea ce ar însemna să-și formuleze politica externă în funcție de propriile interese, și nu printr-o simplă aliniere la una dintre tabere.

În contextul tensiunilor comerciale recente, printre care impunerea de taxe antidumping de până la 35,3% de către UE asupra vehiculelor electrice chineze și restricționarea accesului companiilor chineze la achiziții publice europene, vizita lui Wang Yi în Franța apare ca o încercare de recalibrare a relațiilor bilaterale. Prin reafirmarea interesului comun pentru cooperare economică și strategică, Parisul devine un actor-cheie în efortul Chinei de a păstra deschise canalele de dialog în Europa.

Prin prisma etapelor parcurse la Bruxelles, Berlin și Paris, vizita ministrului chinez de externe, Wang Yi, a abordat o paletă extinsă de teme strategice, economice și geopolitice. Pentru a înțelege mai profund implicațiile acestei deplasări, este util să examinăm modul în care a fost reflectată în mediul academic chinez, unde a fost percepută drept un semnal semnificativ în actualul context internațional tensionat.

În acest sens, mai mulți analiști din China au formulat interpretări relevante privind cadrul și mizelor diplomatice ale vizitei.

În materialul de săptamâna viitoare, oferim o selecție de opinii extrase și traduse din presa chineză, cu accent pe contribuțiile a trei experți de referință.

(va urma)

Paula Toma este Director executiv al Centrului de Studii Sino-Ruse (CSSR) din cadrul Fundației Universitare a Mării Negre „Mircea Malița”.