Ce se află în spatele înscenării atacului cu drone asupra Kremlinului

Specialiştii sunt de acord că atacul cu drone asupra Kremlinului de noaptea trecută a fost o înscenare a ruşilor. Cu ce scop? Încercăm să „ghicim” în rândurile ce urmează.

De ce înscenare?

Ruşii au multiple, concentrice, sisteme de apărare antiaeriană în jurul Moscovei şi, mai ales, în jurul Kremlinului. Nu este posibil ca două drone venite tocmai din Ucraina să treacă de toate aceste sisteme fără să fie identificate.

Ce capacitate de distrugere puteau avea două drone încât să străpungă zidurile Kremlinului şi să distrugă tot, până la buncărul în care se află, probabil, Putin? Nu este posibilă o astfel de capacitate pe drone.

Înscenarea a fost imediat prezentată de canalele de propagandă ruseşti, cu acuzaţia că e opera ucrainienilor la comanda americanilor. O dovadă că totul a fost premeditat.

Înscenarea are un scop mai important, pentru că altfel populaţia Rusiei ar fi râs de vulnerabilităţile sistemelor de apărare antiaeriană ale Moscovei, şi ale clădirilor Kremlinului.

Motivele înscenării

De luni de zile Moscova n-a înregistrat vreun avans considerabil pe frontul cu Ucraina. În ciuda costurilor uriaşe pe care le presupune războiul împotriva „întregului Occident”, cum spune acum propaganda rusă. Putin nu este în stare să prezinte poporului său vreun succes notabil.

În bătălia pentru Bachmut, Prigojin anunţă că s-ar putea retrage, pentru că nu are suficientă muniţie de la armata Rusiei.

Urmează contraofensiva ucrainiana despre care nimeni nu ştie cum se va sfârşi. Având în vedere echipamentele militare, muniţia şi informaţiile venite de la NATO, ruşii nu ştiu la ce să se aştepte. Mai ales că armata lor este decimată şi a pierdut jumătate din echipamente, muniţii şi mijloace de luptă.

Această contraofensivă, dacă va fi încununată de succes, va însemna sfârşitul politic, poate şi fizic, al lui Putin. De aici concluzia că este disperat, şi poate apela la mijloace extreme pentru a-şi păstra poziţia în fruntea statului rus.

Se înregistrează tot mai multe atentate pe teritoriul Rusiei. Ard depozite de muniţii, deraiază trenuri, în atacuri teroriste nerevendicate de Ucraina.

Vine 9 mai, ziua Victoriei, sărbătoare importantă pentru ruşi. Putin nu are ce „livra” populaţiei, după un an şi trei luni de război, în care Rusia a pierdut 200.000 de militari. Îi trebuie urgent victorii răsunătoare împotriva Ucrainei, altfel nu are ce spune în discursul său din 9 mai, din Piaţa Rosie. Şi îşi pierde şi bruma de credibilitate pe care o mai are în ochii supuşilor săi.

Ce ar putea întreprinde Rusia în următoarele ore şi zile

Acum, când atmosfera internaţională este inflamată de acuzaţiile Rusiei împotriva Ucrainei şi Americii, este posibil să asistăm la atacuri ale Armatei Rusiei, de o anvergură mare sau foarte mare. Justificate de așa zisa încercare a Ucrainei şi a Americii de a-l asasina pe Putin.

Este posibil un atac masiv cu rachete asupra clădirilor guvernamentale de la Kiev. Kievul are o apărare antiaeriană bine pusă la punct, dar o ploaie de rachete nu poate fi oprită în totalitate. Este suficient să scape câteva, şi să distrugă clădirea guvernului, a parlamentului, a ministerului Apărării şi câteva ambasade importante, printre care a Americii, a Marii Britanii. Totul va fi prezentat ca un răspuns la încercarea de asasinare a lui Putin.

Mai puţin probabil, ruşii ar putea lansa o bombă nucleară tactică. Într-o zonă mai puţin populată a Ucrainei, dar pe traseul pe care vine arsenalului militar din occident care Ucraina. Sigur că riscul este enorm. Pe căi neoficiale, NATO şi America l-au avertizat pe Putin să nu treacă această linie roşie, care ar însemna afectarea ţărilor NATO prin norul de radiaţii, şi automat declanşarea art 5 din tratatul NATO. Ce urmează dacă Putin trece această linie roşie, este greu de spus acum, cel mai probabil intrarea NATO în război împotriva ruşilor.

Riscurile momentului vin din faptul că Putin este încolţit. Armata Rusiei nu mai are resurse să înregistreze victorii în Ucraina, iar contraofensiva ucrainiană le dă ruşilor fiori.

Un politician de teapa lui Putin, dacă este şi încolţit şi riscă să piardă puterea, poate chiar viaţa, acţionează iraţional.

Tot ce putem spera este că NATO este pregătită să reacţioneze oricare ar fi scenariul la care va apela Putin.