Usturoiul românesc devine tot mai greu de găsit în piețele și supermarketurile din România. De ce scade dramatic producția românească

0
0
Publicat:

Usturoiul românesc devine tot mai greu de găsit în piețele și supermarketurile din România, fiind înlocuit treptat de importuri din China, Turcia, Spania, Olanda și Egipt. Acestea acoperă acum o parte semnificativă a consumului intern, iar românii aleg produsele străine mai ales din lipsa alternativei interne.

Usturoiul românesc devine tot mai greu de găsit FOTO: Shuterstock
Usturoiul românesc devine tot mai greu de găsit FOTO: Shuterstock

Deși usturoiul importat are un preț mai ridicat, aspectul său atrăgător și disponibilitatea pe tot parcursul anului îl fac preferatul cumpărătorilor.

În același timp, legumicultorii români renunță treptat la cultivarea usturoiului, motivul principal fiind subvențiile insuficiente, care nu acoperă costurile reale de producție, potrivit Agrotv.

Conform datelor disponibile, România a importat în 2023 aproximativ 6.307,3 tone de usturoi, în valoare de circa 13 milioane de dolari.

Potrivit sursei citate, cele mai mari cantități au provenit din Olanda (3.613,3 tone), urmată de Turcia (867,6 tone), Spania (616,7 tone), Germania (425,9 tone) și China (263 tone).

Comparativ, producția internă de usturoi uscat a fost de 45.801 tone, ceea ce înseamnă că importurile au reprezentat doar 13,77% din producția națională.

Statul român susține producătorii prin schema de minimis derulată din 2018, cu un cuantum de 3.000 de euro/ha și o valoare maximă în 2024 de 4.230.000 de euro. Totuși, datele INS arată că aceste ajutoare nu au stopat scăderea producției:

  • 2018: 57.975 tone
  • 2019: 54.862 tone
  • 2020: 61.142 tone
  • 2021: 60.601 tone
  • 2022: 50.235 tone
  • 2023: 45.801 tone

Chiar și cu aceste date, România rămâne unul dintre principalii producători de usturoi din Uniunea Europeană.

Specialiștii avertizează însă că fără măsuri suplimentare de sprijin pentru agricultori, usturoiul românesc riscă să devină tot mai rar, iar consumatorii vor depinde exclusiv de importuri.

