Noi imagini inedite din dosarele Epstein. Michael Jackson și Mick Jagger, printre celebritățile din anturajul pedofilului

Departamentul de Justiție a publicat mult-așteptatele documente din dosarul Epstein, vineri, pe site-ul său, într-o primă tranșă, iar printre acestea se află noi fotografii în care apar celebrități precum Michael Jackson și Mick Jagger.

Fotografiile conțin imagini din casele lui Epstein, inclusiv camere decorate cu fotografii nud și covoare de un albastru strălucitor. Departamentul de Justiție nu a oferit niciun context pentru aceste imagini incluse în dosare.

Fostul președinte Bill Clinton apare în multe fotografii, la petreceri și alături femei. El a negat vehement că ar avea vreo cunoștință despre crimele lui Epstein.

Peste 600.000 de pagini legate de pedofil au fost publicate anul acesta. Administrația Trump s-a prezentat drept „cea mai transparentă din istorie” în urma dezvăluirilor de vineri.

O analiză inițială indică faptul că documentele publicate provin din trei anchete separate privind infracțiunile sexuale comise de Jeffrey Epstein împotriva unor minore.

Multe dintre dosare par să provină dintr-o anchetă polițienească din 2005 în Palm Beach, Florida, urmată de o anchetă federală care a culminat cu controversata înțelegere de recunoaștere a vinovăției din 2008.

Altele se referă la o anchetă ulterioară lansată de procurorii din Manhattan în 2019 - un caz care nu a fost niciodată finalizat după ce Epstein a murit în închisoare în așteptarea procesului.

Materialul publicat vineri reprezintă doar un prim lot, nu întreaga arhivă care ar trebui publicată în întregime sâmbătă, în conformitate cu Legea privind transparența dosarelor Epstein.

O secțiune a dosarelor conține aproximativ 170 de imagini redactate cu femei în poziții sexuale.

O alta conține o listă de maseuze cu 254 de nume redactate.

Procurorul general adjunct Todd Blanche a explicat că Departamentul de Justiție ia măsuri suplimentare de precauție pentru a se asigura că identitățile sutelor de victime ale lui Epstein sunt redactate.

„Mă aștept să publicăm câteva sute de mii de documente astăzi”, a spus Blanche.

„Și aceste documente vor veni în tot felul de forme, fotografii și alte materiale asociate cu toate anchetele privindu-l pe Epstein.”

„Așadar, astăzi, câteva sute de mii, iar în următoarele două săptămâni, mă aștept la încă câteva sute de mii”, a adăugat el.

Înainte de publicare, președintele american Donald Trump a refuzat să răspundă la întrebări despre publicarea documentelor după un eveniment care a avut loc vineri în Biroul Oval.