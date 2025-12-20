Ce sancțiuni riscă cei care folosesc petarde și artificii de sărbători

Autoritățile avertizează că folosirea petardelor și artificiilor fără respectarea regulilor poate atrage sancțiuni serioase.

Pe măsură ce se apropie Crăciunul și Revelionul, petardele și artificiile devin nelipsite de la petreceri, dar ele sunt și motivul pentru care mulți români ajung să fie sancționați de autorități. Legea spune clar ce tipuri de articole pirotehnice pot fi folosite de persoane fizice și ce pedepse sunt aplicate în cazul nerespectării regulilor stabilite.

Autoritățile reamintesc că folosirea petardelor și artificiilor este reglementată strict, iar motivul e simplu: acestea pot fi periculoase cei care le utilizează, dar și pentru cei din jur.

Scopul noilor reguli prevăzute de Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, modificată și completată prin Legea nr. 92/2025, intrată în vigoare la 9 august 2025, este să limiteze accesul la articole pirotehnice periculoase și să reducă numărul accidentelor care apar în fiecare an în perioada sărbătorilor de iarnă.

Cum sunt clasificate articolele pirotehnice

Legea împarte articolele pirotehnice în mai multe categorii, în funcție de nivelul de risc și de domeniul de utilizare. Astfel, există:

* articole pirotehnice de divertisment (categoriile F1, F2, F3 și F4);

* articole pirotehnice de scenă (categoriile T1 și T2);

* alte articole pirotehnice (categoriile P1 și P2).

Această clasificare este esențială, deoarece doar o singură categorie este destinată utilizării de către publicul larg, fără autorizații speciale.

Articole permise pentru persoane fizice

Persoanele fizice pot deține și utiliza, pe tot parcursul anului, exclusiv articole pirotehnice din categoria F1, considerate cu risc foarte scăzut, dar, chiar și în acest caz, legea interzice persoanelor fizice fabricarea, importul sau comercializarea lor.

În categoria materialelor pirotehnice permise intră, de regulă, artificiile de brad, bețișoarele și focurile bengale, pocnitorile pentru petreceri, jerbele de mici dimensiuni, granulele scânteietoare, chibriturile detonante, scânteile, pocnitorile cu confeti sau bobițele explozive.

Aceste articole produc un nivel neglijabil de zgomot și sunt destinate utilizării în spații restrânse. Ele pot fi vândute doar persoanelor care au împlinit vârsta de 16 ani.

Ce este strict interzis fără autorizaţie

Articolele pirotehnice din categoriile F2, F3, F4, T1, T2, P1 și P2 nu pot fi comercializate și nici folosite de persoane fizice, în scop personal. Acestea sunt considerate deosebit de periculoase, din cauza riscului de explozii puternice, incendii, distrugeri materiale sau răniri grave.

Utilizarea lor este permisă doar specialiștilor autorizați - pirotehnicieni sau artificieri - care dețin cunoștințele și echipamentele necesare pentru manipulare în condiții de siguranță.

De regulă, aceste articole sunt folosite în spectacole, pe platourile de filmare sau în cadrul unor evenimente organizate legal.

Cine are voie să vândă artificii

Comercializarea articolelor pirotehnice este permisă doar persoanelor juridice autorizate, în limitele categoriei pentru care au obținut autorizație de la inspectoratul teritorial de muncă și de la structurile Poliției.

Legea interzice explicit confecționarea, deținerea, importul, comercializarea sau utilizarea materiilor explozive de către persoane neautorizate.

Ce sancțiuni riscă cei care încalcă legea

Regimul sancțiunilor este unul sever. Astfel, constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă fapte precum comercializarea articolelor F1 către minori, vânzarea acestora de către persoane neautorizate sau depozitarea lor fără respectarea condițiilor legale.

Mult mai grave sunt faptele care implică articole din categoriile interzise publicului larg. Potrivit legii, prepararea, deținerea, folosirea, depozitarea sau comercializarea fără drept a articolelor pirotehnice F2–F4, T1–T2 și P1–P2 se pedepsește cu închisoare de la un an la cinci ani.

În paralel, legea prevede și sancțiuni contravenționale. Astfel, activitățile desfășurate fără drept, precum cumpărarea, transportul sau utilizarea neautorizată a articolelor pirotehnice, pot fi sancționate cu amenzi între 1.000 și 7.500 de lei, aplicate de inspectorii de muncă sau de polițiști.

În cazul persoanelor juridice, cuantumul amenzilor se majorează cu 100%.

Restricţii

Chiar și articolele permise nu pot fi utilizate oriunde. Legea interzice folosirea lor în anumite condiţii:

* între orele 24:00 și 6:00, cu excepția perioadelor autorizate, precum și a evenimentelor de interes local, național sau internațional, în baza aprobării autorităților locale;

* la o distanță mai mică de 50 m de construcțiile de locuințe cu până la 4 niveluri și la mai puțin de 100 m față de cele cu peste 4 niveluri;

* la o distanță mai mică de 500 m de instalațiile electrice de înaltă tensiune, de locurile de depozitare și livrare a combustibililor lichizi sau solizi, de instalațiile de gaze;

* la o distanță mai mică decât cea prevăzută de reglementările în vigoare pentru obiectivele chimice și petrochimice ori pentru alte obiective care prezintă pericol de incendiu sau explozie;

* în locurile în care există riscul producerii de alunecări de teren, avalanșe sau căderi de pietre;

* pe drumurile publice deschise circulației rutiere, pe aleile pietonale și în spații deschise cu aglomerări de persoane; la o distanță mai mică de 500 m de păduri.