Miercuri, 13 Mai 2026
Adevărul
Cannes 2026 s-a lansat la apă precum iahturile din port

Precedat de o conferință de presă, în care am aflat că Thierry Fremaux împinește 25 de ani de când e la cârma Festivalului, a fost ca un meci de ping-pong a la Marty Supreme. De ce 3 spaniole în copetiție și niciun italienesc ? De ce atât de feminist afișul din Thelma și Louise? De ce Fast and Furious astă seară? Sigur n-ar fi fost luat să concureze la vremea sa, dar are publicul său (precum Cursa noastră, aș zice) și un studiou influent: Universal.

Festivalul a devenit mai permisiv cu Netflix, dar în continuare fără selfie pe covorul roșu. În ceea ce ne privește, îl avem pe premiatul și acreditatul Radu Nema, pentru fotografii de colecție.

Aseara deschiderea a fost spectaculosă. Cu un show foarte Hollywoodian, cu o Jane Fonda fabuloasă și de bun augur pentru Cristian Mungiu, acum 19 ani, (anul acesta doar el și japonezul ar putea câștiga un al doilea Palme d'or). Și cu un discurs al unei Maestre de Ceremonii extraordinare, franco-maliana Eye Haidara, care a citat replici cult și a încheiat cu shaba-da-ba-da din Un bărbat și o femeie (cu Claude Lelouch în sală) și citat în Juste une, pe care sper să-l aduca vreun distribuitor în România.

Cum era de așteptat (că doar am făcut un interviu cu președintele juriului Park Chan-wook, la Institutul francez, din București, în 2000) și-a ținut speechiul în coreană, deși știa engleză și s-a râs copios, că nu s-a auzit traducerea!

De astă dată n-au mai apărut pe ecran imagini din peliculele selecționate. Păcat.

Apoi Peter Jackson, neo-zeelandezul, Stapân al inelelor are acum și laurii de onoare ai Croazetei. A fost secondat de vedeta sa: Elijah Wood, care i-a făcut laudatio. Cineastul a glumit că se miră că n-a primit-o acum 28 de ani, de la prima prezență, cu... Bad Taste!

Apoi proiecția „Venus electrique", realizată de Pierre Salvadori și co-scenarizată de Rebecca Zlotowski este despre o escroacă profitoare dintr-un bâlci, din 1928, care dă peste un pictor văduv disperat. Spiritism, care funcționează în momentele de cumpănă, de la Victor Hugo la al nostru Hașdeu. În Franța de la politicieni la staruri, peste 50% din populație consultă clarvăzătoare. Actori: Pio Marmai și Vimala Pons (care jucau în L' Attachement de la Cesaruri, ea era doctoriță din România) și Anais Demoustier și fermecătorul Gilles Lellouche. Infinit mai tandru și mai înduișător decât cel de anul trecut.

De azi, primul titlu din cele 22.

De la fața locului, corespondent pasionat de cea de-a 7-a Artă.

