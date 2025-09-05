search
Vineri, 5 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Campania de ură a Rusiei împotriva Ursulei von der Leyen

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Incidentul cu presupusa perturbare a semnalului GPS al avionului șefei Comisiei Europene a stârnit batjocură și ironii în Rusia. De ce a devenit Ursula von der Leyen ținta campaniilor de denigrare rusești.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, este ținta unor atacuri deliberate ale rușilor
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, este ținta unor atacuri deliberate ale rușilor

După presupusa perturbare intenționată a sistemului de navigație prin satelit GPS, în Rusia s-a revărsat un val de batjocură și ironii la adresa președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Politiciana a zburat pe 31 august spre Bulgaria. Perturbarea GPS a avionului s-a încheiat cu o aterizare neprogramată în orașul Plovdiv.

Autoritățile din Bulgaria bănuiesc că Moscova se află în spatele atacului și îl pun în legătură cu războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe de la Moscova, Maria Zaharova, a calificat însă acuzațiile drept „fake și paranoia”.

Insultele și calomniile la adresa președintei Comisiei Europene prind însă teren fertil în Rusia. Ursula von der Leyen, în vârstă de 66 de ani, pare să fi devenit o țintă principală a propagandei rusești de ură.

Atacuri sub centură

Astfel, fostul președinte și actual vicepreședinte al Consiliului de Securitate, Dmitri Medvedev, o atacă frecvent pe președinta Comisiei Europene în rețelele sociale. Printre „expresiile lui preferate” la adresa Ursulei von der Leyen se numără „o mătușă-ginecolog rea”.

Întreaga carieră a politicienei germane este redusă adesea, în spațiul public rusesc, la câțiva ani în care a lucrat ca medic asistent la clinica de ginecologie din Hanovra. Faptul că von der Leyen a studiat arheologia, științele economice și medicina, precum și că a fost ministru la nivel de land și la nivel federal – inclusiv ministru al muncii și ministru al apărării – aproape că nu este menționat.

Dmitri Medvedev a fost președinte al Rusiei între 2008 și 2012
Dmitri Medvedev a fost președinte al Rusiei între 2008 și 2012


În decembrie 2022, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, scria pe Telegram: „Având în vedere starea actuală a Uniunii Europene, a devenit clar de ce o ginecoloagă a fost numită președinta Comisiei Europene”.

Șeful Mariei Zaharova, ministrul de externe Serghei Lavrov, a numit-o pe von der Leyen, în martie 2025, „Führer Ursula”. Motivul: solicitările șefei Comisiei Europene privind întărirea capacităților de apărare ale UE.

Glumele care depășesc limita decenței la adresa Ursulei von der Leyen au devenit rutină pentru moderatorii populari ai talk-show-urilor politice din televiziunea rusă.

Care este motivul atacurilor pe Internet?

Experții intervievați de DW indică mai multe cauze posibile pentru campaniile de denigrare la care este supusă Ursula von der Leyen în Rusia. Ei le pun pe seama poziției sale, a politicilor pe care le promovează – dar și a faptului că este femeie.

Declarațiile lui Medvedev au avut ca scop „ridiculizarea Ursulei von der Leyen și prezentarea ei drept o politiciană care nu trebuie luată în serios”, afirmă Susanne Spahn, expertă în propagandă rusă la Universitatea din Passau. Ținta Kremlinului este „slăbirea și divizarea UE ca actor internațional”.

Stefan Meister, de la Societatea Germană pentru Politică Externă (DGAP), atrage atenția asupra rolului Ursulei von der Leyen în sprijinirea Ucrainei, dar nu numai. „Este clar că sistemul lui Putin este marcat de o masculinitate toxică și că el respinge femeile din politică”, spune Meister.

„În același timp, este vorba de UE ca țintă centrală, după ce politica SUA sub Donald Trump s-a apropiat de Rusia. Astfel, von der Leyen reunește ambele elemente: UE, percepută ca ceva slab și, în același timp, ‘rău’ din perspectiva Rusiei, deoarece sprijină în mod decisiv Ucraina.”

Aliați: președintele ucrainean Volodimir Zelenski și Ursula von der Leyen
Aliați: președintele ucrainean Volodimir Zelenski și Ursula von der Leyen


Andreas Umland, de la Centrul de Studii pentru Europa de Est din Stockholm, compară atacurile verbale la adresa Ursulei von der Leyen cu modul în care Rusia a tratat-o pe fosta șefă a diplomației americane Hillary Clinton.

Ură față de Hillary Clinton, ură față de von der Leyen

„Antipatia Rusiei față de Ursula von der Leyen amintește de fosta campanie rusească împotriva lui Hillary Clinton, care la vremea respectivă a fost și ea demonizată de presa controlată de Kremlin”, afirmă Umland.

Atât von der Leyen, cât și Clinton sunt politicieni determinați, cu o poziție clară față de regimul lui Putin și cu o influență politică majoră în Uniunea Europeană, respectiv în Statele Unite.

„Ele sunt, în spectrele politice ale țărilor lor de origine, mai degrabă șoimi decât porumbei, atunci când vine vorba despre evaluarea critică a Rusiei și sprijinul militar acordat Ucrainei.”

Von der Leyen se remarcă prin declarații deosebit de dure la adresa Moscovei. Astfel, în 2022, ea a afirmat că Rusia trebuie să sufere în Ucraina o „înfrângere strategică”.

Resentimente rusești

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, repetă regulat această formulă atunci când vorbește despre rolul Occidentului în sprijinirea Ucrainei.

„În 2022, Ursula von der Leyen a jucat un rol-cheie în nominalizarea Ucrainei ca stat candidat la aderarea la UE. În 2025, ea a influențat reorientarea geopolitică a Uniunii Europene și consolidarea responsabilității sale în materie de apărare”, amintește Umland.

De asemenea, ea a dezvoltat o relație politică de prietenie cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

În acest context, afirmă expertul, nu este deloc surprinzător faptul că Ursula von der Leyen „a devenit ținta campaniilor de denigrare rusești”.

Roman Goncharenko - DW

Opinii

Mai multe de la Deutsche Welle

FAZ: "Transnistria la capătul puterilor"
Opinii
Comisia de la Veneția: Georgescu nu poate fi scos din joc?
Opinii
Davos - absența României din lume
Opinii

Top articole

Partenerii noștri

image
Un patron din Cluj a ajuns la spital după ce a fost bătut de propriii angajați. Ce s-a întâmplat
digi24.ro
image
O femeie din Australia a fost concediată după ce a antrenat fără să știe o inteligență artificială care să-i preia postul
stirileprotv.ro
image
Cum prepari cartofi la cuptor cu cașcaval și smântână. Rețeta este foarte simplă și ideală pentru orice ocazie
gandul.ro
image
MApN: Grup de drone aeriene detectate la 36 de mile marine de Sulina
mediafax.ro
image
Giovanni Becali a dezvăluit salariul uriaș al lui Kurt Zouma la CFR Cluj: „E o lovitură”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Un preot din Mureș a căzut în ispită cu o enoriașă. Soțul ei a aflat și s-a răzbunat pe paroh
libertatea.ro
image
România ratează digitalizarea prin buletinele electronice. Milioane de români nu le vor mai primi gratuit. De ce s-a ajuns aici
digi24.ro
image
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
gsp.ro
image
Ce răsturnare de situație! Ianis Hagi s-a răzgândit, pe ultima sută de metri
digisport.ro
image
VIDEO Nicușor Dan, după 100 de zile la Cotroceni: Nu știu în ce birou stau. Mi s-a spus, dar am uitat
stiripesurse.ro
image
O profesoară a fost arestată după ce s-a aflat ce a făcut cu doi dintre elevii ei
antena3.ro
image
Vremea 8 septembrie - 6 octombrie 2025. Prima lună de toamnă, cu temperaturi de peste 33 de grade Celsius
observatornews.ro
image
Vine iarna mai repede decât ne așteptam! Pe ce dată scad temperaturile sub 0 grade Celsius în România, potrivit meteorologilor Accuweather
cancan.ro
image
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, apariție mai mult decât îndrăzneață
prosport.ro
image
Palatul a ţinut secret până acum! Regele Charles este din ce în ce mai rău, dezvăluirile apropiaţilor
playtech.ro
image
Bombă! Andrei Borza, la un pas de a fi coleg cu Cristiano Ronaldo la Al-Nassr. Giovanni Becali: „2 milioane de dolari pe an”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
"Battle of the Sexes": Aryna Sabalenka i-a dat răspunsul pe loc lui Nick Kyrgios
digisport.ro
image
Compania austriacă OMV intenţionează să facă reduceri de personal, în special la Petrom
stiripesurse.ro
image
Ce avere are Vasile Blaga. Politicianul deține 48 de terenuri și este printre cei mai bogați parlamentari din Timiș
kanald.ro
image
Avocatul Mark Zuckerberg a dat în judecată Facebook pentru suspendarea contului său. „Se dă drept o celebritate”
playtech.ro
image
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
wowbiz.ro
image
Vouchere pentru plata facturilor la energie, anunţ OFICIAL de la Ministerul Muncii
romaniatv.net
image
Anunț major privind pensiile românilor până la finalul anului!
mediaflux.ro
image
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
gsp.ro
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Facultățile de care mulți se feresc. Zeci de locuri la buget, neocupate: „Caută altceva”
click.ro
image
Riști să rămâi fără pensie dacă nu depui luna aceasta un act esențial. Ce trebuie să faci, mai exact?
click.ro
image
„Am fost mare vagaboandă”. Replica cu care Stela Popescu a șocat înainte să moară! Ce făcea, de fapt, în tinerețe
click.ro
Kate Middleton foto profimedia (2) jpg
Momentul emoționant cu Kate Middleton, care a demonstrat că e o mamă de nota 10! Gestul ei a fost aplaudat de mulți
okmagazine.ro
Strudel cu nuci Sursa foto shutterstock 410310433 jpg
Ştrudel cu nuci aşa cum n-ai mai gustat până acum
clickpentrufemei.ro
6 oona si chaplin 2 profimedia 0101843630 jpg jpeg
„Chaplin m-a sedus când aveam 15 ani. Avea cereri revoltătoare”. Dacă ar fi trăit azi, era în închisoare
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Eclipsa de Lună din 7 septembrie. Ce schimbări aduce pentru fiecare zodie. Semnul zodiacal ce va trage lozul câștigător
image
Facultățile de care mulți se feresc. Zeci de locuri la buget, neocupate: „Caută altceva”

OK! Magazine

image
Momentul emoționant cu Kate Middleton, care a demonstrat că e o mamă de nota 10! Gestul ei a fost aplaudat de mulți

Click! Pentru femei

image
„Prieteni cu beneficii”. Ce presupune acest aranjament intim dintre Harry Style și Zoe Kravitz?

Click! Sănătate

image
Recunoşti care dintre imagini este generată cu inteligenţa artificială?