Campania de ură a Rusiei împotriva Ursulei von der Leyen

Incidentul cu presupusa perturbare a semnalului GPS al avionului șefei Comisiei Europene a stârnit batjocură și ironii în Rusia. De ce a devenit Ursula von der Leyen ținta campaniilor de denigrare rusești.

După presupusa perturbare intenționată a sistemului de navigație prin satelit GPS, în Rusia s-a revărsat un val de batjocură și ironii la adresa președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Politiciana a zburat pe 31 august spre Bulgaria. Perturbarea GPS a avionului s-a încheiat cu o aterizare neprogramată în orașul Plovdiv.

Autoritățile din Bulgaria bănuiesc că Moscova se află în spatele atacului și îl pun în legătură cu războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe de la Moscova, Maria Zaharova, a calificat însă acuzațiile drept „fake și paranoia”.

Insultele și calomniile la adresa președintei Comisiei Europene prind însă teren fertil în Rusia. Ursula von der Leyen, în vârstă de 66 de ani, pare să fi devenit o țintă principală a propagandei rusești de ură.

Atacuri sub centură

Astfel, fostul președinte și actual vicepreședinte al Consiliului de Securitate, Dmitri Medvedev, o atacă frecvent pe președinta Comisiei Europene în rețelele sociale. Printre „expresiile lui preferate” la adresa Ursulei von der Leyen se numără „o mătușă-ginecolog rea”.

Întreaga carieră a politicienei germane este redusă adesea, în spațiul public rusesc, la câțiva ani în care a lucrat ca medic asistent la clinica de ginecologie din Hanovra. Faptul că von der Leyen a studiat arheologia, științele economice și medicina, precum și că a fost ministru la nivel de land și la nivel federal – inclusiv ministru al muncii și ministru al apărării – aproape că nu este menționat.





În decembrie 2022, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, scria pe Telegram: „Având în vedere starea actuală a Uniunii Europene, a devenit clar de ce o ginecoloagă a fost numită președinta Comisiei Europene”.

Șeful Mariei Zaharova, ministrul de externe Serghei Lavrov, a numit-o pe von der Leyen, în martie 2025, „Führer Ursula”. Motivul: solicitările șefei Comisiei Europene privind întărirea capacităților de apărare ale UE.

Glumele care depășesc limita decenței la adresa Ursulei von der Leyen au devenit rutină pentru moderatorii populari ai talk-show-urilor politice din televiziunea rusă.

Care este motivul atacurilor pe Internet?

Experții intervievați de DW indică mai multe cauze posibile pentru campaniile de denigrare la care este supusă Ursula von der Leyen în Rusia. Ei le pun pe seama poziției sale, a politicilor pe care le promovează – dar și a faptului că este femeie.

Declarațiile lui Medvedev au avut ca scop „ridiculizarea Ursulei von der Leyen și prezentarea ei drept o politiciană care nu trebuie luată în serios”, afirmă Susanne Spahn, expertă în propagandă rusă la Universitatea din Passau. Ținta Kremlinului este „slăbirea și divizarea UE ca actor internațional”.

Stefan Meister, de la Societatea Germană pentru Politică Externă (DGAP), atrage atenția asupra rolului Ursulei von der Leyen în sprijinirea Ucrainei, dar nu numai. „Este clar că sistemul lui Putin este marcat de o masculinitate toxică și că el respinge femeile din politică”, spune Meister.

„În același timp, este vorba de UE ca țintă centrală, după ce politica SUA sub Donald Trump s-a apropiat de Rusia. Astfel, von der Leyen reunește ambele elemente: UE, percepută ca ceva slab și, în același timp, ‘rău’ din perspectiva Rusiei, deoarece sprijină în mod decisiv Ucraina.”





Andreas Umland, de la Centrul de Studii pentru Europa de Est din Stockholm, compară atacurile verbale la adresa Ursulei von der Leyen cu modul în care Rusia a tratat-o pe fosta șefă a diplomației americane Hillary Clinton.

Ură față de Hillary Clinton, ură față de von der Leyen

„Antipatia Rusiei față de Ursula von der Leyen amintește de fosta campanie rusească împotriva lui Hillary Clinton, care la vremea respectivă a fost și ea demonizată de presa controlată de Kremlin”, afirmă Umland.

Atât von der Leyen, cât și Clinton sunt politicieni determinați, cu o poziție clară față de regimul lui Putin și cu o influență politică majoră în Uniunea Europeană, respectiv în Statele Unite.

„Ele sunt, în spectrele politice ale țărilor lor de origine, mai degrabă șoimi decât porumbei, atunci când vine vorba despre evaluarea critică a Rusiei și sprijinul militar acordat Ucrainei.”

Von der Leyen se remarcă prin declarații deosebit de dure la adresa Moscovei. Astfel, în 2022, ea a afirmat că Rusia trebuie să sufere în Ucraina o „înfrângere strategică”.

Resentimente rusești

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, repetă regulat această formulă atunci când vorbește despre rolul Occidentului în sprijinirea Ucrainei.

„În 2022, Ursula von der Leyen a jucat un rol-cheie în nominalizarea Ucrainei ca stat candidat la aderarea la UE. În 2025, ea a influențat reorientarea geopolitică a Uniunii Europene și consolidarea responsabilității sale în materie de apărare”, amintește Umland.

De asemenea, ea a dezvoltat o relație politică de prietenie cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

În acest context, afirmă expertul, nu este deloc surprinzător faptul că Ursula von der Leyen „a devenit ținta campaniilor de denigrare rusești”.

Roman Goncharenko - DW