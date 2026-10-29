Breaking news: „Arestați imediat șefii partidelor arabe!”

Un ministru israelian de extremă dreapta cere arestarea imediată a șefilor partidelor arabe care au câștigat locuri în Knesset. Interesantă și deloc neașteptată cerere, căci îmi pare a se constitui ca un preambul exemplar la ceea ce, în caz de nevoie, ar putea fi reflexul politic (de așteptat rapid și violent) al lui Trump în cazul în care se vor confirma rezultatele dezastruoase pentru republicani intuite prin lectura sondajelor de opinie.

Itamar Ben Gvir Foto: EPA EFE

Atunci cu siguranță că va spune că opoziția criminală a furat alegerile și că, în consecință, nu recunoaște rezultatele. Dar va mai face și altceva, folosind vastele rețele de care dispune prin intermediul diferitelor agenții care pot fi sesizate că a existat un complot împotriva ordinii statului?

De ce nu?

Ar avea la dispoziție multe alte exemple de politică internă bazată pe folosirea extremă a forței pentru anihilarea oricărei opoziții, de exemple mai vechi sau mai noi oferite de statele „bananiere” din America de Centrală și de Sud pe vreme când cu ajutorul CIA erau impuse guverne conduse de diverși generali de tinichea...Vom vedea dacă se va reveni la procedeele de atunci dar, în așteptare, chiar trebuie să fim atenți la acest episod absolut fabulos care s-a petrecut azi în Israel.

Ministrul Itamar Ben Gvir, responsabil de domeniul strategic al securității naționale, a solicitat în mod oficial arestarea șefilor partidelor arabe, acuzate de a fi primit ajutoare din străinătate care le-au permis să înregistreze victoria istorică în alegerile de zilele trecute, atunci când au obținut un scor care le propulsează nu numai în Parlament, ci le oferă și o marjă importantă de negociere, poate decisivă pentru formarea unei coaliții cu șanse de a primi mandatul de a conduce țara. A spus ministrul israelian: „Shin Bet (serviciul de informații interne) trebuie să-i aresteze începând din dimineața asta pe șefii partidelor arabe bănuite a fi primit bani din Qatar”.

Clar și concis, fără apel. Se bazează spun surse israeliene, pe faptul că judecătorul Noam Sohlberg, șeful Comisiei Electorale, l-a însărcinat pe David Zini, șeful Shin Bet, să ancheteze „bănuielile grave” de ingerință în procesul electoral prin intermediul „finanțărilor provenind de la actori care acționează împotriva actorilor care acționează împotriva intereselor Israelului”.

Desigur, dacă există o asemenea suspiciune, ancheta trebuie să fie făcută și măsurile legale trebuie luate fără ezitare. OK, dar nu înainte ca procedurile legale să fie îndeplinite și justiția să dea un verdict final. Dar situația de acum, după cum vedeți, este total diferită: cel mai înalt responsabil guvernamental pentru securitatea națională cere arestarea în avans a unor politicieni și asta este un semnal deosebit de grav deoarece poate duce sau cel puțin poate alimenta o nouă criză politică și, la fel de grav, poate servi pe plan internațional la motivarea luării unor decizii care chiar să lovească în prestigiul și credibilitatea Israelului.

E foarte ușor, în acest moment, după o asemenea declarație, ca neprietenii Israelului să spună că singurul scop urmărit este influențarea sau chiar împiedicarea opoziției de a funcționa , cu tot cu libertatea de exprimare și pluralismul pe care se spune că le implică. Și, evident, veți vedea, urmează replici ale unor guverne și organizații internaționale care vor condamna apelul făcut de ministrul israelian drept o încălcare gravă a drepturilor minorităților.

Interesant de văzut cum va evolua această situație. Va ajunge oare la nivelul de conflict constituțional, cu un ministru care cere arestarea unor cetățeni pe baza unor acuzații care nu au fost încă probate și recunoscute de justiție? Se poate să nu se întâmple nimic, dar atunci problema este că oricum s-a creat un precedent periculos de care se vor folosi cu siguranță cei care vor contesta un rezultat al alegerilor care să le fi fost nefavorabil și atunci, imediat, se deschide calea violențelor interne și conflictelor, câteodată, cum este cazul în Israel, dublând totul cu dimensiunea tragică a conflictelor interetnice și religioase.