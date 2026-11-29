“Românul e deștept, asta e convingerea mea, fără discuție. Românul e deștept de jos până sus. Școlit sau neșcolit, românului îi funcționează mintea. Și îi merg și mâinile”, spune Lucia Maria Ortansa.

Foto: FOTO: arhivă personală Lucia Maria Ortansa

Era 17 decembrie 1923. De atunci, România a schimbat regi, regimuri, conducători și generații. Lucia a schimbat orașe, școli, profesii și decoruri. A urcat pe scena teatrelor din Iași și Bacău, a făcut turnee prin țară, a renunțat la actorie pentru a-și urma soțul la București și a descoperit o altă pasiune, la Animafilm. A trăit un secol și trei ani de Românie, cu toate schimbările, rupturile și începuturile lui. Astăzi locuiește la Otopeni, într-un centu de seniori, se plimbă în fiecare zi, are tabieturile ei, o prietenă dragă căreia îi povestește dintr-o viață cât un roman și un temperament care nu s-a lăsat îmblânzit de trecerea timpului. Când vorbește despre români, spune că sunt oameni cu suflet și că „românul e deștept de jos până sus”.

O copilărie cu multe adrese, într-o Românie care învăța să fie întreagă

Lucia s-a născut la Odorhei, pe 17 decembrie 1923. Tatăl ei, ofițer, fusese transferat acolo, iar mama era însărcinată când familia a ajuns în Ardeal. Nu avea să rămână însă prea mult în același loc. În acei ani, mutările făceau parte din viața familiilor de militari. Tatăl era trimis dintr-un oraș în altul, iar copiii învățau să o ia de la capăt, să-și facă prieteni noi și să transforme necunoscutul într-un loc familiar. Lucia a început școala la Târgu Jiu. A continuat la Focșani, a trecut prin alte orașe, iar studiile le-a încheiat la Buzău. O copilărie cu multe drumuri și multe școli, dar și cu o lecție pe care avea să o poarte toată viața: capacitatea de a se adapta. „M-am simțit bine oriunde am fost. Și la Fălticeni, și la Iași și pe unde am fost. M-am adaptat”, spune ea.

1/11 WhatsApp Image 2026 11 28 at 09 43 00 jpeg Foto: FOTO: arhivă personală Lucia Maria Ortansa

În timp ce Lucia creștea, România Mare era, la rândul ei, un proiect în construcție. Iar despre dorința românilor de a trăi într-o singură țară vorbește cu o convingere care nu s-a tocit în timp. „Marea majoritate a românilor și-au dorit unirea. Și-au dorit unirea să fie toți la un loc, sub aceeași siglă. Așa, cel puțin percepția mea asta a fost.”

Pentru Lucia, Unirea înseamna puterea de a construi împreună, de a nu mai fi bucăți disparate, de a avea un rost comun.

„Când sunt mai multe la un loc, cum e acum România, e altceva decât disparate și cu venituri reduse pentru bucățica aia de pământ. E altceva și e în beneficiul țării.”

Nu pretinde că își amintește toate evenimentele politice ale copilăriei. Era prea mică pentru a înțelege ce însemna reorganizarea unui stat. Dar a rămas cu o convingere despre oamenii acestei țări, pe care o exprimă fără ezitare.

Foto: FOTO: arhivă personală Lucia Maria Ortansa

„Cred că românii noștri și atunci, și acum sunt oameni buni, sunt oameni cu suflet. Asta cred că ne pune așa o siglă a românilor, că sunt oameni buni, cu cap, oameni deștepți.” Apoi vine una dintre cele mai categorice afirmații ale sale: „Românul e deștept, asta e convingerea mea, fără discuție. Românul e deștept de jos până sus. Școlit sau neșcolit, românului îi funcționează mintea. Și îi merg și mâinile.”

Fata care a ales scena și a ajuns la Teatrul Național din Iași

La un moment dat, drumurile familiei au dus-o la Iași. Acolo, Lucia a ales Conservatorul de Artă Dramatică. Era o tânără care descoperea o lume nouă, cu repetiții, roluri, regizori și spectacole. Studenții erau selectați pentru practică, iar ea s-a numărat printre cei remarcați. Treptat, a ajuns să joace la Teatrul Național din Iași.

Scena a devenit locul în care putea să fie altcineva în fiecare seară, să intre în viețile unor personaje și să le împrumute, pentru câteva ore, propriul chip și propria voce. Dar nici în teatru nu era totul doar despre artă. Lucia își amintește foarte limpede că banii contau atunci, așa cum contează și astăzi. La un moment dat, a primit o ofertă de la Bacău. Salariul era de aproximativ trei ori mai mare decât cel pe care îl avea la Naționalul din Iași. Pentru o tânără actriță, tentația era enormă. A plecat împreună cu alți colegi.

Foto: FOTO: arhivă personală Lucia Maria Ortansa

„Chiar dacă inima spunea să nu pleci, cam așa era, dar am fost tentată și prinsă în acția asta. Erau bani, nu glume.”

A rămas la Bacău aproximativ 15 ani. Acolo a întâlnit regizori importanți, a jucat în spectacole și a plecat în turnee prin toată țara. Trupa era formată din oameni veniți din mai multe locuri, mulți de la Naționalul din Iași. Se cunoscuseră, lucraseră împreună și deveniseră, după cum spune ea, „un suflet toți”. A fost o perioadă frumoasă, cu spectacole, deplasări, oameni buni și sentimentul că aparține unei comunități. O lume în care teatrul nu se oprea la ușa instituției, ci pleca la drum, prin țară, pentru a ajunge și la oamenii din alte orașe.

A renunțat la scenă pentru omul pe care îl iubea

Bucureștiul a venit odată cu o poveste de dragoste. Lucia era căsătorită cu Costel, farmacist, iar când acesta a decis că vrea să se mute în Capitală, pentru a fi aproape de fratele său, ea l-a urmat. La 40 de ani, după o carieră în teatru, a trebuit să o ia aproape de la zero.

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A încercat să continue actoria în București, însă accesul într-un teatru important, precum Naționalul, nu era deloc simplu. A înțeles că drumul ei pe scenă se încheiase. „Am renunțat la actorie când Costel a spus că ne mutăm la București.” A ales să fie alături de omul pe care îl iubea și a găsit o altă cale. A încercat o vreme să lucreze în cinematografie, ca secretar de platou. Trebuia să urmărească filmările, să ia notițe, să țină evidența probelor și a oamenilor implicați. Dar munca presupunea multe plecări de acasă.

„N-am putut să rezist și trebuia să plec mult de acasă și să-mi las soțul de izbeliște. N-am putut. Și nici nu mă atrăgea.” Așa a ajuns la Animafilm, unde s-a angajat ca redactor. Și aici povestea ei ia o întorsătură frumoasă: femeia care renunțase la scenă a descoperit că îi place poate chiar mai mult să spună poveștile altora.

Foto: FOTO: arhivă personală Lucia Maria Ortansa

A doua viață profesională: omul, o floare și o poveste

La Animafilm, Lucia a rămas până la pensionare. A făcut reportaje, a participat la filmări, a lucrat la diafilme și diapozitive. Uneori filma un om, alteori o floare. Era o muncă variată, care îi permitea să descopere lumea din jur și să spună povești în alt fel decât de pe o scenă. „Era o muncă frumoasă și mi-a fost pe suflet. Făceam reportaje, făceam filmări, filmam un om, filmam o floare. Era varietate și lucruri frumoase, cu interes pentru om.”

Când este întrebată ce meserie i-a plăcut mai mult, actoria sau munca de redactor, răspunsul ei este surprinzător de limpede: „Dacă aș face o comparație, pot să spun că m-am simțit chiar mai bine ca redactor decât actor.” Își amintește scena, rolurile și atmosfera actorilor. Dar redacția îi oferea ceva ce simțea că îi lipsea: varietate, oameni, întâmplări, drumuri și povești. „Mi-a plăcut, mi-a plăcut”, repetă ea când vorbește despre meseria pe care a învățat-o din mers. A schimbat scena cu reportajul, fără să-și piardă curiozitatea față de oameni.

Patru limbi străine și o lume care nu i-a fost niciodată străină

Lucia vorbește patru limbi străine. Este un detaliu care spune ceva despre curiozitatea și deschiderea ei către lume, într-o epocă în care accesul la informație, la călătorii și la alte culturi era cu totul diferit de cel de astăzi. A trăit într-o Românie în care lumea s-a schimbat de mai multe ori, iar felul în care oamenii comunicau, călătoreau și își imaginau viitorul s-a transformat radical. A cunoscut generații diferite, a lucrat în teatru și cinematografie și a avut disponibilitatea de a învăța și de a se reinventa. Nu a fost o viață liniară. Nici una în care toate lucrurile s-au întâmplat după un plan. A fost o viață în care unele drumuri s-au închis, altele s-au deschis, iar Lucia a mers mai departe.

La Otopeni, încă își face plimbarea zilnică

Astăzi, Lucia Maria Ortansa locuiește la Centrul ECHO AssertivO din Otopeni. Acolo are rutina ei, tabieturile și micile ritualuri care dau structură zilelor. Se plimbă în fiecare zi și nu a renunțat la plăcerea de a sta de vorbă cu oamenii. Cea mai bună prietenă a ei este psiholoaga centrului, căreia îi povestește din viața ei plină. Între ele s-a legat o prietenie în care Lucia își poate așeza amintirile, poate vorbi despre oamenii pe care i-a cunoscut, despre teatru, despre București și despre toate lumile prin care a trecut. Are o fire aprigă și hotărâtă. Nu pare să fi pierdut nici plăcerea conversației, nici interesul pentru ceea ce se întâmplă în jurul ei. Își păstrează obiceiurile și independența de spirit, iar plimbarea zilnică este unul dintre lucrurile la care nu renunță.

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Foto: FOTO: arhivă personală Lucia Maria Ortansa

În decembrie, Lucia își sărbătorește ziua de naștere: 103 ani. Este Săgetător, iar dacă ar fi să-i cauți semnul distinctiv dincolo de horoscop, l-ai găsi probabil în această nevoie de a merge înainte, de a nu rămâne prea mult într-un singur loc, de a nu considera că o poveste s-a terminat doar pentru că un capitol s-a închis.

România ei și România noastră

Lucia s-a născut într-un an în care România își căuta forma modernă. A prins o lume în care oamenii mergeau la teatru și la cinematograf, în care orașele se schimbau odată cu familiile, în care o tânără putea să-și înceapă viața profesională pe scenă și să o continue, decenii mai târziu, într-o redacție de film.

A văzut o țară trecând prin monarhie, război, comunism și democrație. A trăit schimbări pe care astăzi le studiem în cărți și pe care generațiile mai tinere le cunosc, de multe ori, doar din poveștile părinților și bunicilor. Când o întrebi despre români, vorbește despre inteligență, despre suflet și despre capacitatea oamenilor de a face lucruri.

„Românul e deștept de jos până sus”, spune ea. Într-o perioadă în care vorbim atât de mult despre ceea ce ne desparte, Lucia își amintește că românii și-au dorit să fie împreună. Că Unirea a însemnat, pentru oamenii de atunci, speranța că, împreună, pot avea o țară mai puternică.

Aproape cât Unirea de bătrână, Lucia Maria Ortansa nu pare să fi încheiat socotelile cu viața. Își păstrează plimbările, tabieturile, prieteniile și opiniile. Are amintiri cât pentru mai multe cărți și încă are cui să le povestească. Poate că secretul unei vieți atât de lungi stă în capacitatea de a o lua de la capăt, de a te adapta fără să te pierzi, de a iubi un om suficient cât să schimbi orașul pentru el și de a descoperi, chiar și la maturitate, o meserie care să-ți fie mai aproape de suflet decât cea pe care ai visat-o în tinerețe.

Viața ei este doar o mărturie despre cât de mult poate dura timpul dar și o poveste despre cât de multă viață poate încăpea în timp.