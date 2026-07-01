Armata care nu cedează în războiul de uzură de la granița României

Un comandant care refuză spectacolul

La peste patru ani de la începutul invaziei ruse, armata ucraineană se află într-o poziție pe care majoritatea analiștilor occidentali o descriu, surprinzător pentru o forță aflată sub presiune constantă, drept una de forță relativă. Generalul Oleksandr Sîrski, comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, a explicat recent, într-un interviu acordat ziarului britanic The Times, de ce refuză să vorbească despre un „punct de cotitură” iminent. Declarația sa nu este un semn de pesimism, ci expresia unei discipline strategice rar întâlnite la această scară: convingerea că războiul se câștigă prin administrarea răbdătoare a resurselor, nu prin gesturi spectaculoase menite să producă titluri de presă. Această abordare are rădăcini adânci în formația lui Sîrski, absolvent al Academiei Militare Superioare din Moscova la finalul anilor '80. Spre deosebire de generația de ofițeri ucraineni formați după 2014 în contact strâns cu doctrina NATO — care tinde să gândească în termeni de manevră rapidă și rupere de front — Sîrski aplică o logică pe care a demonstrat-o deja la Bahmut: o bătălie de uzură pură, criticată la vremea respectivă pentru lipsa ei de grandoare, dar care a impus Rusiei un cost enorm pentru un câștig teritorial minor. Este exact calculul pe care generalul îl numește astăzi, fără ocolișuri, „matematica uzurii”.

Școala sovietică — uzura ca doctrină, nu ca eșec

Gândirea operațională sovietică, codificată în manualele de artă militară din anii '30–'80, nu a urmărit niciodată victoria prin manevră rapidă și decisivă ca scop în sine. Chiar și doctrina adâncimii operaționale a lui Tuhacevski — adesea citată ca exemplu de gândire ofensivă — era în esență o teorie a epuizării sistemice a adversarului pe mai multe eșaloane simultane, nu o căutare a unui punct de colaps spectacular. Uzura era instrumentul, adâncimea era metoda. Pentru el, bătălia nu se câștigă printr-un moment — se administrează printr-un proces.

Școala occidentală — victoria decisivă ca ideal

Tradiția militară occidentală modernă, de la Clausewitz încoace, a fost dominată de căutarea Niederwerfungsstrategie— strategia doborârii, a punctului de ruptură al adversarului. Această tradiție a fost radicalizată de doctrine precum AirLand Battle (anii '80, NATO/SUA) și mai târziu de efectele RMA (Revolution in Military Affairs) — ideea că tehnologia și viteza pot comprima războiul într-o victorie rapidă și cu pierderi minime proprii. Irakul din 1991 și 2003 au părut să confirme modelul. Afganistanul și tot ce a urmat l-au infirmat.

De ce contrastul contează pentru Sîrski

Ofițerii ucraineni care s-au format sau au fost influențați de consilierii NATO după 2014 — iar tensiunea dintre cele două culturi militare rămâne una reală în interiorul armatei — sunt înclinați spre o gândire centrată pe manevră: ruperea rapidă a liniilor, operațiuni concepute să producă un impact psihologic și mediatic imediat. Contraofensiva din 2023 a purtat amprenta acestei logici, dar și pe cea a presiunii politice occidentale, care cerea rezultate vizibile pe termen scurt. Sîrski nu a proiectat acea contraofensivă. El a gestionat Bahmutul — o bătălie de uzură pură, contestată intern tocmai pentru că părea lipsită de grandoare doctrinară. Dar logica lui era sovietică în cel mai tehnic sens: dacă inamicul cheltuiește mai mult decât câștigă, bătălia are sens indiferent de harta zilei.

Concluzia care susține metafora

„Matematica uzurii" nu e o formulă pesimistă — e o formulă de școală. Ea descrie o tradiție în care războiul se măsoară în rate de consum, nu în linii de front, și în care răbdarea este o categorie operațională, nu o virtute morală. Sîrski nu promite spectacol pentru că școala lui nu a considerat niciodată spectacolul drept criteriu de victorie.

Dronele, avantajul care schimbă raportul de forțe

Cel mai încurajator element din bilanțul recent al Ucrainei ține de domeniul care a devenit, în mod neașteptat pentru mulți observatori de la începutul războiului, terenul ei de superioritate: războiul cu drone. Potrivit generalului Sîrski, pentru a patra lună consecutivă — din decembrie 2025 până în martie 2026 — bilanțul „sosiri minus plecări” al armatei ruse a rămas negativ, pierderile depășind numărul de soldați efectiv recrutați. Cifrele publicate de state-majorul ucrainean și analizate independent de ISW arată amploarea decalajului: în primul trimestru din 2026, Ministerul rus al Apărării a reușit să recruteze aproximativ 80.456 de oameni, un ritm insuficient pentru a acoperi cei circa 85.290 de militari pierduți în aceeași perioadă, potrivit datelor Statului-Major General al Ucrainei. Un alt calcul, bazat pe bugetele regionale ruse, este și mai sever: deficitul lunar este estimat la 10-15%, Ucraina distrugând peste 90.000 de militari ruși în primul trimestru, în timp ce Rusia a reușit să recruteze doar 70.000-80.000. Oficiali occidentali citați de Bloomberg confirmă tendința: în ianuarie 2026, Rusia a suferit cu aproximativ 9.000 de pierderi mai mult decât a reușit să înlocuiască. Este exact tiparul pe care ISW și IISS îl confirmă independent — două dintre cele mai respectate voci analitice occidentale pe acest subiect.

Producția internă ucraineană de drone FPV, de recunoaștere și de sisteme robotizate terestre a crescut într-un ritm pe care puțini l-ar fi anticipat în 2022. Această industrie autohtonă, construită practic din mers, sub presiunea directă a războiului, oferă Ucrainei ceva ce armamentul importat nu poate oferi la aceeași viteză: capacitatea de a adapta rapid tehnologia la tacticile inamicului și de a produce la scară fără să depindă exclusiv de calendarul politic al partenerilor occidentali. Analiștii de la CEPA și IISS văd în acest domeniu principalul activ asimetric al Kievului — o zonă în care inovația compensează diferența brută de resurse dintre cele două state.

Rusia plătește un preț pe care economia sa de război abia îl absoarbe

Estimările occidentale citate în presă indică peste 300.000 de soldați ruși uciși până la începutul anului 2026, o cifră care, cumulată cu răniții și dezertorii, reprezintă o hemoragie umană greu de susținut pe termen nelimitat. Deși Moscova reușește deocamdată să compenseze aceste pierderi prin recrutare intensivă — inclusiv din închisori, din regiuni îndepărtate și din teritoriile ocupate —, semnele de tensiune sunt vizibile. Sîrski a remarcat că Rusia intenționează să formeze noi divizii și brigăzi în cursul lui 2026, însă majoritatea acestor unități există deocamdată mai degrabă pe hârtie decât pe teren, fiind sub efectiv din cauza problemelor tot mai acute de recrutare calitativă. Aceasta este, de fapt, esența optimismului prudent care transpare din analizele occidentale recente: chiar dacă Rusia continuă să înainteze, câștigurile ei teritoriale se măsoară în zeci de metri pe zi, la un preț uman și material disproporționat față de rezultatul obținut. Ucraina, prin simplul fapt că rezistă și impune acest cost, câștigă practic în fiecare zi o bătălie tăcută de uzură — chiar dacă harta frontului nu o arată imediat.

O strategie pentru 2026: apărare activă, nu pasivitate

Un element esențial al poziției lui Sîrski, adesea trecut cu vederea în relatările grăbite, este că renunțarea la o mare contraofensivă în 2026 nu înseamnă renunțare la inițiativă. Generalul a fost explicit: obiectivul strategic pentru acest an este o operațiune defensivă activă, menită să epuizeze forțele ruse în mod sistematic, în paralel cu construirea rezervelor ucrainene și pregătirea condițiilor pentru o viitoare ofensivă de amploare. Este o lecție învățată direct din experiența contraofensivei din 2023, care a reflectat parțial o logică de manevră occidentală și parțial presiunea politică de a produce rezultate vizibile rapid — o presiune pe care Sîrski pare acum decis să nu o mai repete. Această maturizare doctrinară este, în sine, un motiv de încredere pentru susținătorii Ucrainei. O armată care își permite să gândească pe termen lung, fără a fi forțată să producă victorii de fațadă pentru consum mediatic, este o armată care își tratează resursele — umane și materiale — ca pe un capital strategic, nu ca pe un decor pentru comunicare. Think-tank-urile occidentale, de la CSIS la Foreign Affairs, subliniază constant că exact acest tip de disciplină, mai degrabă decât un singur moment de glorie pe front, este ceea ce va decide, în cele din urmă, rezultatul războiului.

Condițiile victoriei: ce mai lipsește?

Analizele occidentale converg spre un set relativ clar de condiții pentru ca Ucraina să ajungă într-o poziție de forță reală, fie pe front, fie la o eventuală masă de negocieri. Continuarea loviturilor de precizie asupra infrastructurii energetice și industriale ruse rămâne esențială, iar campania ucraineană de „deep strikes/lovituri în adâncime” a produs deja daune semnificative economiei de război a Kremlinului. La fel de importantă este menținerea presiunii economice prin sancțiuni, un instrument ale cărui efecte se acumulează lent, dar constant. Cea mai frecvent menționată condiție rămâne însă sprijinul occidental constant și predictibil. Reducerea ajutorului american din 2026 a pus o presiune considerabilă pe partenerii europeni, iar continuitatea livrărilor de muniție, de sisteme de apărare antiaeriană și de finanțare pe termen lung este descrisă drept factorul care poate face diferența între o Ucraină capabilă să-și mențină ritmul actual de uzură favorabil și una nevoită să cedeze teren din lipsă de resurse. În paralel, reformele interne de mobilizare și gestionare a resursei umane rămân un șantier deschis, recunoscut deschis chiar de comandamentul ucrainean, dar unul pe care Kievul pare hotărât să îl abordeze, nu să îl ignore.

Victoria ca proces, nu ca eveniment

Mesajul central pe care presa occidentală îl reține din poziția lui Sîrski este, în cele din urmă, unul de reziliență calculată. Rusia nu a ajuns încă la stadiul de epuizare totală, iar economia sa de război continuă să funcționeze sub un control social strict. Dar tendința generală — pierderi umane care depășesc capacitatea de recrutare de calitate, formațiuni noi subdimensionate, avansuri teritoriale marginale la costuri uriașe — merge constant în defavoarea Moscovei. Ucraina, la rândul ei, nu are încă resursele pentru o ofensivă de amploare, dar construiește, metodic și fără grabă, condițiile pentru a le avea. Așa cum rezumă generalul Sîrski, punctul de cotitură rămâne, pentru moment, „o speranță pentru viitor”, nu o realitate prezentă. Dar tocmai această sinceritate strategică — refuzul de a promite un moment care nu a sosit încă, în favoarea unui angajament ferm față de un proces care funcționează — este, potrivit analiștilor occidentali, motivul pentru care armata ucraineană continuă, la mai bine de patru ani de război, să reziste, să inoveze și să impună adversarului un preț pe care acesta cu greu și-l mai poate permite.

Post Scriptum: Umor de front-hai sa mai face și puțin haz de necaz.

Fragmente de umor circulate în mediul public, le-am inclus ca notă de atmosferă la finalul analizei. ”Un oligarh rus cade de pe un iaht. Al doilea oligarh cade de pe un iaht. Al treilea oligarh cade de pe un iaht. Putin anunță că Rusia a lansat programul național de înot”. Putin se uită pe hartă și zice satisfăcut: „Uite, am cucerit toată Ucraina!” Ajutorul îi șoptește: „Domnule președinte, asta e harta din 2022. Ați întors-o invers.”