Alexandru și familia lui. Povestea unei mame - Un diagnostic care a schimbat o viață

Alexandru este un copil care iubește oamenii. Îi îmbrățișează, îi caută, își dorește prieteni și se bucură sincer atunci când cineva îl primește în lumea lui. Are o inteligență remarcabilă, o sensibilitate aparte și o nevoie profundă de afecțiune. Dar, într-o lume care nu știe întotdeauna cum să primească un copil diferit, tocmai dorința lui de a se apropia de ceilalți a devenit uneori motiv de respingere.

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Povestea lui Alexandru începe înaintea dosarelor, a certificatelor și a instituțiilor. Avea doar doi ani și opt luni când mama lui a primit primele răspunsuri la întrebările care o nelinișteau. Diagnosticul de tulburare din spectrul autist a schimbat totul. Nu pentru că Alexandru devenise alt copil, ci pentru că, din acel moment, mama lui trebuia să învețe să privească viitorul altfel.

Odată cu diagnosticul au venit întrebările pe care nicio mamă nu ar trebui să fie nevoită să și le pună singură: Va vorbi? Va putea merge la școală? Va avea prieteni? Va putea fi independent? Cine îl va ajuta? Cine îi va apăra drepturile atunci când eu nu voi mai putea?

Nu a existat o instituție care să preia familia de mână și să îi arate drumul. Au existat recomandări, câteva numere de telefon și o mamă care a înțeles că, dacă vrea să îi ofere copilului ei o șansă, trebuie să înceapă să lupte.

Primii pași spre o lume care părea atât de departe

Au urmat ani de terapie. Zile întregi petrecute între cabinete, exerciții, evaluări și drumuri. În timp ce alți copii își petreceau după-amiezile în parc, Alexandru învăța să comunice, să se concentreze, să stea la masa de lucru și să înțeleagă lumea din jurul lui. După aproximativ un an de intervenție, a început să vorbească.

Pentru mulți părinți, primele cuvinte ale copilului sunt o amintire frumoasă. Pentru mama lui Alexandru, ele au fost victoria unui an întreg de muncă, speranță și teamă.

Dar fiecare progres venea cu o altă provocare.

Când a venit vremea grădiniței, mama a descoperit că dreptul unui copil la educație nu înseamnă întotdeauna și disponibilitatea unei instituții de a-l primi. Alexandru era agitat, avea dificultăți de adaptare și uneori trebuia luat acasă. Au existat refuzuri, telefoane și situații în care mama a simțit că diagnosticul copilului ei putea închide uși înainte ca cineva să încerce să îl cunoască.

A învățat, dureros, că uneori trebuie să explice foarte atent dificultățile copilului, de teamă că adevărul spus prea repede va deveni un motiv de excludere.

Școala – locul în care Alexandru își dorea să aparțină

Școala a adus alte speranțe și alte încercări.

Alexandru a intrat în clasa pregătitoare cu dorința de a fi asemenea celorlalți copii. Numai că lumea unei clase pline, cu zgomot, reguli, ritm și așteptări permanente, era uneori copleșitoare pentru el. Se ascundea sub bancă, ieșea din clasă, se agita și nu reușea întotdeauna să își controleze reacțiile.

În spatele acestor comportamente era însă un copil care încerca să facă față unui mediu pe care nu îl putea gestiona singur.

Mama a căutat soluții. A căutat un afterschool care să îl primească, un însoțitor care să îl ajute, terapeuți care să îl înțeleagă și profesori dispuși să vadă dincolo de dificultățile lui. Au existat locuri unde a fost refuzat și locuri unde a primit o șansă.

Într-o vacanță, copiii de la afterschool au mers la un loc de joacă. Alexandru își dorea enorm să meargă cu ei. Dar, din cauza temerilor legate de siguranța lui, a rămas în urmă.

Când mama a venit să îl ia, l-a găsit plângând.

„Mami, m-au uitat aici și nu m-au luat și pe mine.”

Poate că adulții au avut motive să se teamă. Poate că au crezut că iau cea mai sigură decizie. Dar pentru Alexandru nu a fost o decizie administrativă sau o măsură de precauție. A fost momentul în care a văzut că ceilalți copii pleacă împreună, iar el rămâne singur.

Asemenea momente nu apar în certificatele medicale. Nu sunt măsurate prin teste și nu se regăsesc în planurile de intervenție. Dar rămân în sufletul unui copil.

Dorința de a avea un prieten

Alexandru își dorește prieteni. Uneori atât de mult, încât nu știe când să se oprească din încercarea de a fi acceptat. A căutat apropierea unui coleg chiar și atunci când relația dintre ei a devenit dureroasă. A suportat respingeri și comportamente agresive, pentru că își dorea să fie prietenul lui. Mai târziu, frustrarea s-a transformat și în reacții nepotrivite din partea sa.

Pentru cei care privesc doar comportamentul, Alexandru poate părea un copil dificil. Pentru mama lui, este un copil care încă învață regulile nevăzute ale prieteniei, ale respingerii și ale apartenenței.

A existat însă și Andreea, însoțitoarea școlară care l-a ajutat să facă pași uriași.

La început, Alexandru fugea din clasă când nu mai putea suporta situația. Cu sprijin, a învățat să recunoască momentul în care se simțea copleșit și să ceară ajutor.

„Putem ieși cinci minute?”

Cuvinte simple. Dar în spatele lor erau luni de muncă și o schimbare enormă: un copil care nu mai fugea fără explicații, ci învăța să își exprime nevoile.

La sfârșitul anului școlar, când a început să se descurce cu mai puțin sprijin, Alexandru i-a spus Andreei:

„Mi-am adunat tot curajul și mă descurc fără tine!”

Aceasta este adevărata putere a incluziunii: nu să faci un copil dependent de ajutor, ci să îi oferi sprijinul de care are nevoie pentru a deveni mai autonom.

Copilăria dintre terapii, evaluări și uși închise

Numai că progresele lui Alexandru nu au însemnat sfârșitul dificultăților.

Au continuat evaluările psihiatrice și psihologice, terapiile, tratamentele, documentele pentru certificatul de handicap, adaptările școlare și încercările de a găsi activități potrivite. Au existat perioade în care continuitatea terapiei a fost afectată de neînțelegeri între adulți și de proceduri care au consumat timp prețios.

Pentru un copil aflat în dezvoltare, câteva luni nu sunt doar o perioadă trecută în calendar. Pot însemna abilități care se consolidează sau oportunități care se pierd.

Alexandru a vrut să participe și la un ansamblu artistic. A fost testat și acceptat. Era încântat de posibilitatea de a urca pe scenă. Dar dificultățile legate de formalități și de obținerea acordurilor necesare au împiedicat continuarea activității.

Încă o bucurie care a rămas doar o promisiune.

Mama lui a continuat să caute soluții, să scrie, să întrebe, să explice și să insiste. A învățat limbajul medicilor, al terapeuților, al școlii, al instituțiilor sociale și al procedurilor juridice. Nu pentru că și-ar fi dorit să devină expertă în toate acestea, ci pentru că viața copilului ei depindea de capacitatea ei de a înțelege un sistem complicat.

O mamă care trebuie să fie totul pentru copilul ei

În tot acest timp, trebuia să fie și mamă.

Să îl trezească dimineața. Să îi pregătească mâncarea. Să îl ducă la școală. Să îi administreze tratamentul. Să îl liniștească după o zi grea. Să îi explice de ce un coleg nu mai vrea să se joace cu el. Să îl îmbrățișeze când plânge. Să îi spună că este iubit, chiar și atunci când lumea îi transmite că este prea agitat, prea impulsiv sau prea diferit.

Și, în paralel, să muncească pentru a putea plăti toate acestea.

În 2026, costurile lunare estimate pentru terapii și afterschool ajungeau la aproximativ 5.700 de lei. Un însoțitor școlar putea adăuga încă 5.000–6.000 de lei. Peste 10.000 de lei pe lună doar pentru câteva dintre nevoile esențiale ale unui copil.

Dar există un cost pe care niciun buget nu îl poate calcula: timpul unei mame.

Orele lipsă de la serviciu. Nopțile nedormite. Teama de următorul telefon de la școală. Îngrijorarea că terapia ar putea fi întreruptă. Oboseala de a explica mereu aceleași lucruri unor oameni diferiți. Durerea de a vedea că propriul copil este exclus, deși își dorește atât de mult să aparțină.

Într-un mesaj trimis în decembrie 2023, mama lui Alexandru scria:

„Depun efort maxim să fie el bine, am inima cât un purice mereu.”

Poate că această frază spune mai mult despre viața ei decât toate documentele adunate de-a lungul anilor.

Pentru că povestea nu este doar despre un copil cu autism și ADHD. Este despre o mamă care trăiește permanent cu teama că, dacă ea nu insistă, nu întreabă, nu depune o cerere sau nu face un drum, ceva important pentru copilul ei nu se va întâmpla.

Este despre o femeie care trebuie să fie, în aceeași zi, părinte, îngrijitor, organizator, șofer, administrator, mediator și omul care găsește bani pentru următoarea lună de terapie.

Și care, seara, trebuie să găsească puterea de a zâmbi copilului ei.

Un copil inteligent, dar prea des singur

Astăzi, Alexandru are în continuare nevoie de sprijin. Evaluările arată că are capacități cognitive bune, dar și dificultăți importante de atenție, autoreglare și participare socială. Poate înțelege lecțiile, dar poate fi copleșit de zgomotul clasei. Poate învăța repede, dar îi poate fi greu să intre într-un joc. Poate dori din toată inima să aibă prieteni, dar să nu știe cum să păstreze o prietenie.

Acesta este unul dintre cele mai dureroase paradoxuri ale poveștii sale: un copil poate avea capacitatea de a învăța și totuși să nu găsească un loc în care să se simtă acceptat.

După trei ani de încercări de integrare în aceeași școală, mama a ajuns să caute un alt început pentru el. Nu pentru că ar fi avut garanția că în altă parte va fi mai bine, ci pentru că nu putea accepta ca singurătatea copilului ei să devină ceva normal.

Alexandru a fost numit „ciudat” și „copil prost”. A trăit respingeri și conflicte. A rămas uneori singur în pauze. Și totuși, continuă să își dorească prieteni.

Continuă să caute oamenii.

Continuă să iubească.

Copilul care trebuie să învețe să nu mai îmbrățișeze

Mama povestește că Alexandru îmbrățișează și sărută spontan oamenii, iar ea trebuie să îl învețe să respecte limitele celorlalți. Pentru el, afecțiunea vine firesc. Pentru lumea din jur, uneori, această afecțiune este greu de înțeles.

În cuvintele mamei, una dintre cele mai grele lecții pe care trebuie să i le predea este cum să nu își mai manifeste iubirea într-un fel care îi deranjează pe ceilalți.

Cât de trist este ca un copil să aibă atât de multă iubire de oferit și să fie nevoit să învețe, înainte de toate, cum să o exprime fără să îi incomodeze pe ceilalți.

Alexandru nu este doar un diagnostic. Nu este doar un certificat de handicap, un scor la o evaluare sau un comportament dificil.

Este copilul care a învățat să vorbească după un an de terapie. Copilul care a avut curajul să ceară cinci minute de liniște. Copilul care a vrut să urce pe scenă. Copilul care a plâns pentru că ceilalți au plecat la joacă fără el.

Este copilul care încă mai crede că oamenii pot fi prietenii lui.

Drepturi pe hârtie, singurătate în viața reală

Povestea lui Alexandru ne arată și o realitate pe care societatea românească o privește prea rar: între drepturile scrise în lege și viața reală a unui copil cu dizabilități poate exista o distanță uriașă.

Există certificate, recomandări, planuri de servicii, profesori de sprijin, evaluări și instituții. Dar pentru o mamă, toate acestea au valoare numai atunci când se transformă în ajutor concret.

Un copil nu poate trăi din recomandări neaplicate. Nu poate construi prietenii dintr-un certificat. Nu poate recupera timpul pierdut așteptând răspunsuri administrative.

Iar o mamă nu poate fi lăsată să țină singură locul tuturor instituțiilor.

Alexandru nu are nevoie de milă. Are nevoie de înțelegere, de profesioniști care să lucreze împreună, de o școală în care incluziunea să însemne mai mult decât prezența în catalog și de oameni care să îi ofere șansa de a fi copil.

Mama lui nu cere privilegii. Cere ca drepturile copilului ei să existe și în realitate, nu doar pe hârtie. Cere să nu mai fie nevoită să lupte pentru fiecare terapie, fiecare activitate, fiecare adaptare și fiecare oportunitate de a se bucura de copilărie.

Copilăria lui Alexandru nu poate aștepta

Dincolo de toate diagnosticele, Alexandru rămâne un băiat care vrea să se joace, să cânte, să aibă prieteni, să fie iubit și să simtă că aparține.

Iar dincolo de toate dosarele, mama lui rămâne o femeie care își dorește ceea ce își dorește orice mamă: să își vadă copilul fericit.

Într-o Românie în care prea multe familii sunt lăsate să se descurce singure, povestea lui Alexandru nu ar trebui să rămână doar povestea unei mame care nu renunță. Ar trebui să devină o întrebare adresată fiecăruia dintre noi și fiecărei instituții responsabile:

De ce trebuie un copil să lupte atât de mult pentru dreptul de a avea o copilărie?

Pentru că Alexandru nu are timp să aștepte ca sistemul să devină mai bun.

Copilăria lui se întâmplă acum.