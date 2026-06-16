Acordul lui Schrödinger: dilema americană între mozaicul iranian și vulnerabilitățile israeliene

Războiul dintre SUA și Israel împotriva Iranului din 2026 reprezintă un moment crucial în transformarea structurilor de securitate regionale și globale. Acest nou război din Orientul Mijlociu nu este unul interstatal convențional, ci o confruntare multidimensională, care implică domeniile militar, economic, cibernetic, psihologic, cognitiv, media și geopolitic. Războiul SUA & Israel vs. Iran a accelerat schimbările structurale din sistemul internațional, a contestat paradigma ‚supremației absolute și necontestate’ americane și a subliniat importanța crescândă strategiei asimetrice.

Partea americană este profund frustrată de faptul că Memorandul de Înțelegere (MoU) nu a fost încă semnat și îi acuză pe iranieni că încearcă să câștige timp, negociind excesiv, deoarece sunt incapabili să ajungă la un consens intern. La rândul său, Teheranul acuză Washingtonul că schimbă constant parametrii diplomatici, că nu dă dovadă de seriozitate în discuțiile despre limitarea acțiunilor Israelului în Liban și în cele despre ridicarea sancțiunilor, în special a celor primare.

Însă adevăratul test pentru a stabili dacă a apărut o nouă ecuație regională nu se află în ceea ce s-a întâmplat deja, ci în ceea ce urmează: dacă SUA vor reuși să își impună termenii de negociere într-un acord final, acest fapt ar însemna că victoria militară tactică va fi dublată și de un câștig strategic, însă dacă iranienii vor condiționa semnarea unui MoU de încetarea atacurilor Israelului asupra Libanului, ar fi pentru prima dată în istoria războaielor moderne din Orientul Mijlociu când o putere regională – Iranul – dovedește că are mijloacele, capacitatea și dorința de a-și folosi capacitatea militară împotriva unei părți terțe care îi atacă un aliat. Iar dacă pretențiile iraniene vor include și încheierea războiului din Fâșia Gaza – lucru incert în acest moment – acest aspect ar putea fi un adevărat punct de inflexiune (‚game-changer’, în evaluarea analiștilor israelieni) al noilor realități geopolitice din regiunea Orientului Mijlociu.

Noul calcul strategic al Iranului – doctrina pe mai multe fronturi

La peste o sută de zile de la izbucnirea războiului și la două luni de la agrearea unui armistițiu între Washington și Teheran, conflictul a revenit pe toate fronturile sale. Israelul a bombardat Beirutul, iar Iranul a răspuns cu atacuri asupra unor ținte israeliene și a unui elicopter Apache al armatei americane. În 8 iunie președintele Donald Trump a decis să răspundă militar și a amenințat cu intensificarea atacurilor.

Washingtonul a presupus că liderii din Teheran vor fi interesați de negocieri, ca urmare a bombardamentelor intense, a eliminării fostului Lider Suprem, Ali Khamenei, și a elitei politice și militare din primele cercuri ale puterii, a distrugerii unei bune părți a forțelor navale și aeriene, precum și a unor obiective strategice militare și civile. Însă Corpul Gărzilor Revoluției Islamice (IRGC), al căror membri conduc acum de facto Iranul, nu mizează în mod special pe diplomație. Mai degrabă caută un acord care să pună capăt războiului, dar care să consolideze și câștigurile percepute și reale ale Iranului, în special rolul de putere regională și pivot strategic al noii ordini internaționale.

Pe fondul unor astfel de nisipuri mișcătoare, restul regiunii Orientului Mijlociu rămâne blocat, în special Libanul. În timp ce guvernul din Beirut a încercat să demonstreze că are o libertate de acțiune față de Hezbollah mai mare decât în trecut, prin angajarea în discuții directe cu Israelul, încercările sale de a controla și dezarma gruparea militantă șiită s-au dovedit ineficiente. Pe măsură ce operațiunile militare israeliene din sudul Libanului continuă, Hezbollah rămâne slăbit, dar relativ popular, și se coordonează și colaborează cu Gărzile iraniene.

În același timp, reapariția amenințării grupării Houthi în Marea Roșie și amenințarea securității operaționale asupra strâmtorii Bab-el-Mandeb – folosită drept rută alternativă de transport de către statele din Golful Persic –, indică faptul că Teheranul are mijloacele de a valorifica capacitățile aliaților săi din Yemen.

În timp ce episoadele militare regionale sunt în desfășurare, cascada efectelor secundare ale războiului afectează întreg sistemul internațional: șocul economic care se răsfrânge asupra sistemelor energetice, alimentare și sanitare globale, fracturarea structurilor de alianță pe care Washingtonul s-a bazat timp de opt decenii, consolidarea Chinei drept actor non-beligerant și înclinat spre diplomație (inclusiv prin intermediul Pakistanului, acolo unde au avut loc primele tentative, din timpul acestui război, de negociere a unui acord SUA-Iran), subminarea proiectelor de neproliferare nucleară și amploarea urgențelor umanitare. Aceste consecințe secundare depășesc conflictul în sine ca importanță strategică globală și vor modela ordinea internațională mult timp după ce războiul se va fi încheiat.

Noii conducători ai Republicii Islamice au o nouă viziune și pe ‚frontul’ intern. În urma revoltelor în masă și a masacrului ulterior al protestatarilor din ianuarie 2026, iranienii păreau uniți împotriva regimului din Teheran. Politica internă a Iranului era definită atunci de ruptura dintre o populație neliniștită, obosită de izolare și epuizată de sancțiunile economice americane și un guvern din ce în ce mai nepopular și contestat în mod repetat. Războiul a complicat această imagine și șansa societății iraniene de a produce o schimbare organică, legitimă, din interior.

Distrugerile provocate de război au fost vaste și combinate cu retorica de război a președintelui american au provocat o reacție naționalistă care a depășit diviziunile politice. Furia publică față de regim, acumulată timp de patru decenii, nu a dispărut. Însă disidența este acum manifestată printr-o luptă națională împotriva unui inamic străin pe care iranienii îl compară cu Alexandru cel Mare, care a cucerit Persia în secolul al IV-lea î.Hr., cu armatele triburilor arabe care au invadat Imperiul în secolul al VII-lea d.Hr. sau cu mongolii, care au venit șase secole mai târziu.

Astfel, contrar așteptărilor americane și israeliene, războiul nu a declanșat un nou val de revolte și, paradoxal, cu cât războiul s-a prelungit, regimul s-a consolidat. Societatea iraniană s-a mobilizat nu împotriva statului, ci paralel cu acesta, organizând mitinguri în toată țara, formând lanțuri umane pentru a proteja centralele electrice și adunându-se pe podurile amenințate de atacurile americane. Linia de demarcație puternică dintre stat și societate, care caracterizase Iranul în ianuarie, s-a estompat – nu prin persuasiune sau represiune, ci prin experiența comună de a trăi bombardamentul și de a fi martori la distrugerea acestuia.

Războiul a adus o schimbare generațională în conducerea Iranului, aducând în prim-plan oameni cu experiențe și perspective diferite asupra statului, societății și politicii externe. Această nouă generație, educată și pregătită tot de vechea elită politico-militară, consideră acum că a obținut victorii semnificative, pe care intenționează să le traducă nu doar într-o nouă ordine regională, ci și într-o nouă ordine internă și un contract social cu populația, unul bazat mai degrabă pe identitatea iranian/persană, nu pe cea religioasă. Aceasta nu este liberalizare; de fapt, regimul continuă să reprime dur disidența politică. Dar statul recunoaște acum că are nevoie de o bază socială mult mai mare decât poate oferi doar ideologia islamică, impusă prin Constituția ratificată în aprilie 1980.

Dungaciu nu exclude o guvernare AUR-PSD: „Se poate negocia o formulă cu premier social-democrat”

Acordul SUA-Iran – o vulnerabilitate pentru Israel

Războiul din Iran a consolidat și o percepție mai veche privind alinierea intereselor strategice ale SUA și ale Israelului în Orientul Mijlociu. Primele semne ale unor neînțelegeri între Washington și Tel Aviv au apărut în timpul administrației Clinton și s-au aprofundat în timpul mandatelor președintelui Barack Obama. Odată cu al doilea mandat al lui Donald Trump, relația dintre cele două state a părut să intre într-o eră a colaborării perfecte, așa cum a fost ea gândită în urmă cu opt decenii. Însă războiul SUA & Israel vs. Iran, a readus în discuție diferențele de viziune și strategie privind Orientul Mijlociu. Ceea ce la sfârșitul lunii februarie părea a fi un parteneriat strategic bazat pe obiective strâns comune, pare acum să evolueze într-un parteneriat marcat de priorități din ce în ce mai divergente și dezacorduri tot mai mari cu privire la modul de abordare a războiului din Iran și a altor conflicte regionale. Deși atât președintele Donald Trump, cât și prim ministrul Benjamin Netanyahu continuă să împărtășească preocupări fundamentale de securitate, abordările lor au început să fie divergente, primul punând accent din ce în ce mai mult pe negocieri, pe procesul diplomatic și pe evitarea angajamentelor militare prelungite, în timp ce premierul israelian militează pentru menținerea presiunii militare asupra Iranului și a grupărilor sale fidele din regiune. Rapoartele recente despre schimburile tensionate dintre cei doi lideri sugerează că aceste diferențe devin mai pronunțate și vizibile public. În plus, presa israeliană și americană a relatat recent despre anumite suspiciuni ale comunității de intelligence și ale Pentagonului privind activitatea serviciilor secrete israeliene în interiorul SUA.

Suspiciunile privind activitatea serviciilor secrete israeliene vin într-un moment deosebit de sensibil, în care Washingtonul încearcă să avanseze în procesul de negocieri cu Iranul și să convingă Israelul să nu mai atace Libanul. Un acord SUA-Iran va limita libertatea de acțiune a Israelului, ar lăsa active strategice în mâinile Iranului sau va impune înțelegeri care nu se aliniază cu percepția guvernului israelian asupra amenințării. Pentagonul a ridicat evaluarea riscului de spionaj la cel mai înalt nivel din ultimele săptămâni, dar Casa Albă a tratat subiectul cu mare discreție.

Momentul ales demonstrează că este vorba mai mult decât de o scurgere de informații accidentală și poate însemna fie că Pentagonul și comunitatea de informații doresc să avertizeze împotriva supraexpunerii informațiilor sensibile către Israel, fie că relația dintre președintele Trump și premierul Netanyahu nu acordă Israelului acces nerestricționat la informații și cu siguranță nici drept de veto asupra politicii americane față de Iran.

De asemenea, o altă dilemă de securitate pentru Israel este ridicată de noua perspectivă asupra securității regionale a monarhiilor din Golful Persic. După ce timp de două decenii aceste state și-au menținut securitatea încercând să pară neutre în confruntările care implicau Iranul, cultivând relații de apărare profunde cu Washingtonul și menținând o linie deschisă de comunicare cu Teheranul pentru a preveni escaladarea militară, acum, guvernele din Golf își reconsideră, dacă nu chiar abandonează, toate cele trei strategii.

Pentru monarhii sunniți din Golf, războiul din Iran este cea mai recentă și poate cea mai clară dovadă că interesele lor nu se mai aliniază cu cele ale Israelului. Mulți dintre ei cred că guvernul israelian a convins administrația Trump să atace Iranul pe 28 februarie 2026, forțând în cele din urmă statele din Golf să plătească prețul unui război pe care nu l-au dorit niciodată. În lunile premergătoare conflictului, liderii regionali au încercat să convingă administrația americană să se abțină de la a ataca Iranul și să negocieze în schimb cu liderii Republicii Islamice. Conducătorii monarhiilor din Golful Persic au comunicat clar, atât public, cât și prin canale secrete, că nu vor permite ca teritoriile lor să fie folosite ca punct de plecare împotriva Iranului. Mai mult decât atât, au lucrat ani de zile pentru a îmbunătăți relațiile cu Iranul pentru a preveni escaladarea. Riadul, de exemplu, a semnat o destindere cu Teheranul în 2023, sub umbrela Chinei, după aproape un deceniu de tensiuni.

În prezent, mulți cetățeni ai Golfului consideră aspirațiile israeliene de dominație regională ca fiind fundamental incompatibile cu propria lor suveranitate – o dimensiune subestimată în mod constant de cei care au tratat normalizarea dintre Golf și Israel ca un substitut pentru rezolvarea problemei palestiniene.

Replica lui Dan Dungaciu către Kelemen Hunor: „Ani la rând a girat exact ce pretinde acum că detestă”

Washingtonul și-a structurat de mult timp strategia regională în jurul viziunii că securitatea Israelului și a țărilor din Golf sunt complementare și că normalizarea susținută de SUA produce stabilitate. Dar războiul de 12 zile din iunie 2025 și, mai ales cel început anul acesta în 28 februarie, au destructurat fondul acestei paradigme. Prăpastia dintre viziunea premierului Benjamin Netanyahu despre un Orient Mijlociu refăcut și aspirațiile statelor arabe este mult prea mare pentru a fi depășită. Ceea ce își doresc statele din Golf este o ordine de securitate care să le ia în serios interesele în propriile condiții – nu ca pe un corolar al ambițiilor israeliene sau iraniene.

Concluzii: a avea sau nu acord SUA-Iran

Realitatea incomodă este că niciunul dintre actorii implicați în acest război nu poate părăsi cu ușurință arena: SUA nu pot ignora atacurile asupra forțelor sale sau securitatea fluxurilor globale de energie; Israelul nu poate abandona doctrina de eliminare a amenințărilor considerate existențiale înainte ca acestea să se materializeze pe deplin; Iranul nu poate absorbi loviturile fără să demonstreze propriei societăți, dar și publicului regional, că are capabilitatea și dorința de a rezista atacurilor; iar monarhiile din Golf nu pot accepta perturbarea prelungită a propriilor economii și piețe, variabile care reprezintă chiar sursa legitimității acestor regimuri.

Când fiecare parte este blocată într-o strategie care este ‚rațională’ în termenii săi, dar incompatibilă cu celelalte, escaladarea devine dificil de oprit, iar victoria decisivă este imposibil de obținut. Toate acestea înseamnă că șansele unui acord permanent rămân incerte, deoarece antagonismele persistă în straturile structurale mai profunde ale geopoliticii regionale, iar acestea ar putea amâna sine die negocierile. Iranul se bazează pe apetitul în scădere al administrației Trump de a continua războiul și speră că acest lucru se va traduce într-un acord care va dura cel puțin câțiva ani, împreună cu o recunoaștere tacită a noului său statut regional. Pe de altă parte, pentru președintele american, acordul cu Iranul este o afacere neîncheiată care i-ar putea afecta moștenirea politică.

Războiul a accelerat declinul unipolarității și a întărit tranziția către o ordine internațională multipolară. De asemenea, a demonstrat că mediile de securitate contemporane sunt modelate de interacțiuni complexe între puterea militară, structurile economice, sistemele informaționale și rezistența socială. Viitoarea ordine regională va fi probabil caracterizată de competiție strategică, instabilitate controlată, diplomație selectivă și forme evolutive de descurajare. Cu toate acestea, stabilitatea durabilă va depinde de dezvoltarea unor mecanisme regionale de securitate incluzive și de angajamentul diplomatic continuu.

Ioana Constantin-Bercean este doctor al Universității din București, cercetător științific și expert în cadrul Grupului pentru Politică externă „Titu Maiorescu” din cadrul Parlamentului României.