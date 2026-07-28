 Trump spune că SUA poartă „discuții bune” cu Iranul, dar amenință cu reluarea atacurilor | adevarul.ro
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Trump spune că SUA poartă „discuții bune” cu Iranul, dar amenință cu reluarea atacurilor

Război în Orientul Mijlociu
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Președintele american Donald Trump a declarat luni că Statele Unite poartă „discuții bune” cu Iranul și că există șanse pentru încheierea unui acord privind conflictul dintre cele două țări. Liderul de la Casa Albă a avertizat însă că atacurile americane vor fi reluate dacă negocierile nu vor produce rezultate, relatează Reuters.

Donald Trump susține că există șanse pentru un acord între SUA și Iran. FOTO: AFP
Donald Trump susține că există șanse pentru un acord între SUA și Iran. FOTO: AFP

Purtăm discuții bune. Cred că există șanse mari să se întâmple ceva și, dacă se întâmplă, bine, iar dacă nu, ne întoarcem la ceea ce făceam acum două zile”, a declarat Trump.

Washingtonul a suspendat sâmbătă campania de atacuri aeriene asupra Iranului, după două săptămâni de bombardamente, o nouă schimbare de strategie în conflictul care durează de cinci luni.

Ulterior, la un miting electoral din Michigan, Trump a adoptat un ton mai dur. „Nu-i poți mitui. Trebuie să-i învingi și o să-i învingem rău de tot. Dar vom vedea cum se termină. În acest moment au loc negocieri foarte prietenoase”, a spus președintele american.

Teheranul contrazice versiunea lui Trump

Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmail Baghaei, a declarat că între cele două părți continuă să fie transmise mesaje prin intermediari și că Iranul nu a renunțat la diplomație. El a respins însă drept „fabricate” informațiile potrivit cărora Teheranul ar fi cerut reluarea negocierilor.

Un înalt oficial iranian declarase anterior pentru Reuters că Iranul își va suspenda atacurile atât timp cât armistițiul impus de Trump va fi respectat.

Tensiunile din regiune au continuat însă. Arabia Saudită a anunțat că a doborât drone care vizau obiective petroliere, inclusiv în Riad, și a susținut că acestea au fost lansate din Irak de grupări armate susținute de Iran. Autoritățile saudite și-au rezervat dreptul de a răspunde.

Separat, rebelii houthi din Yemen, aliați ai Iranului, au anunțat că au atacat conducta East-West, care transportă petrol către portul saudit Yanbu de la Marea Roșie.

Prețurile petrolului au scăzut puternic

Suspendarea campaniei militare americane, după 13 nopți consecutive de bombardamente, și declarațiile lui Trump privind negocierile au provocat o scădere puternică a prețurilor petrolului.

Prețurile petrolului au scăzut puternic luni. Țițeiul american WTI a pierdut 8,21%, ajungând la 81,98 dolari pe baril, iar Brent a scăzut cu 9,31%, la 87,77 dolari pe baril.

Potrivit unui oficial american citat de Reuters, comandanții militari l-au informat pe Trump că rămân fără ținte, iar generalul Dan Caine, cel mai înalt oficial militar al SUA, și-ar fi exprimat îngrijorarea cu privire la diminuarea stocurilor de muniție aeriană.

Trump a respins însă informațiile potrivit cărora armata americană s-ar confrunta cu o penurie de muniție, afirmând că stocurile sunt refăcute rapid după livrările către Ucraina.

Dispută privind Strâmtoarea Hormuz

Teheranul susține în continuare că deține controlul asupra Strâmtorii Hormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru aprovizionarea mondială cu energie.

Presa de stat iraniană a relatat luni, citând o sursă, că Iranul a întors din drum șase nave care ar fi încercat să traverseze strâmtoarea fără permisiune. Teheranul susține că navele pot trece doar printr-un culoar aflat mai aproape de coasta iraniană, asupra căruia exercită controlul și unde intenționează să impună taxe de tranzit.

Washingtonul și Teheranul au convenit în iunie asupra unui cadru pentru negocieri care ar urma să aibă loc până la sfârșitul lunii august și să abordeze inclusiv programul nuclear iranian. Cele două părți interpretează însă diferit prevederile referitoare la Strâmtoarea Hormuz: SUA susțin că acestea garantează libera navigație, în timp ce Iranul afirmă că îi permit să supravegheze tranzitul.

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