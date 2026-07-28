Incendiile fac ravagii în Franța și Spania. Urmează un nou val de temperaturi extreme

Pompierii din Franța și Spania încearcă să aducă sub control mai multe incendii de vegetație de amploare înainte ca temperaturile să crească din nou în această săptămână, ceea ce ar putea îngreuna intervențiile, relatează The Guardian.

Ministrul spaniol de Interne, Fernando Grande-Marlaska, a declarat că luni și marți sunt zile „absolut cruciale”, înainte de intensificarea căldurii începând de miercuri. Premierul Pedro Sánchez a avertizat, la rândul său, că urmează „ore dificile” în lupta cu incendiile.

Un incendiu din provincia Ávila, la vest de Madrid, a devenit cel mai mare înregistrat vreodată în Spania și a afectat aproximativ 50.000 de hectare. Alte două incendii sunt active la nord-vest de Madrid, iar suprafața totală arsă în apropierea capitalei a ajuns la aproximativ 70.000 de hectare.

Agenția meteorologică spaniolă Aemet estimează că valul de căldură va continua cel puțin până duminică. Temperaturile ridicate și intensificările locale ale vântului din sud sunt așteptate să îngreuneze intervențiile pompierilor.

Incendiul din Gironde se apropie de Bordeaux

Situația este dificilă și în Franța, unde pompierii sunt într-o „cursă contra cronometru”, potrivit purtătorului de cuvânt al pompierilor francezi, Eric Brocardi. Temperaturile ar putea ajunge la 40°C în unele regiuni începând de marți.

Una dintre cele mai grave situații este în Gironde, în sud-vestul țării. Ministrul francez de Interne, Laurent Nuñez, a descris incendiul drept „extrem de intens și imprevizibil”, precizând că acesta își generează propriile vânturi și avansează neregulat spre zona metropolitană Bordeaux.

Flăcările au ajuns la aproximativ 15 kilometri de oraș, iar autoritățile se pregătesc pentru eventualitatea unor noi evacuări.

Incendiul din Gironde a afectat până acum aproximativ 42.000 de hectare, una dintre cele mai mari suprafețe distruse de foc în Franța după Al Doilea Război Mondial. Aproximativ 220.000 de persoane au fost evacuate.

Președintele Emmanuel Macron, aflat într-o vizită la Bordeaux, a avertizat că „următoarele săptămâni vor fi dificile și trebuie să rezistăm”.

Peste 100.000 de hectare arse în Franța

Autoritățile franceze descriu sezonul incendiilor din acest an drept unul „complet excepțional”. Peste 116.000 de hectare de pădure și vegetație au ars în Franța de la începutul anului, comparativ cu aproximativ 70.000 de hectare pe parcursul întregului an 2025.

În Spania, bilanțul este și mai mare. Guvernul de la Madrid estimează că aproximativ 172.000 de hectare de teren împădurit au ars în acest an, de șase ori mai mult decât în perioada corespunzătoare din 2025.

Pedro Sánchez a legat amploarea incendiilor de criza climatică, afirmând că acestea nu mai pot fi privite drept evenimente izolate.

„Este cea mai dureroasă manifestare a crizei climatice, care alimentează incendii tot mai puternice și valuri de căldură tot mai frecvente, făcând teritoriul nostru tot mai vulnerabil. Nu mai vorbim despre o excepție, ci despre o regulă”, a declarat premierul spaniol.

Incendiile afectează și Italia și Portugalia

Comisia Europeană avertizează că sezonul incendiilor, început în aprilie, s-ar putea prelungi până la începutul lunii noiembrie. Bruxelles-ul a coordonat trimiterea a șapte avioane și patru elicoptere în Franța, precum și a șase avioane și trei echipe de pompieri forestieri în Spania.

Incendii au izbucnit și în nordul și centrul Portugaliei, unde peste 1.000 de pompieri și alți membri ai echipelor de intervenție luptă cu flăcările.

În Italia, peste 400 de persoane, printre care numeroși turiști, au fost evacuate pe mare din peninsula Gargano, în regiunea Puglia. Alte 58 de persoane și-au părăsit locuințele în Maratea, din cauza unui incendiu din Basilicata. Italia se pregătește pentru al patrulea val de căldură din acest an, cu maxime de 38-40°C prognozate începând de miercuri.

Fumul incendiilor din Franța a provocat și o deteriorare semnificativă a calității aerului în regiunea Nouvelle-Aquitaine și în zonele învecinate. Persoanele în vârstă, femeile însărcinate și cele cu afecțiuni respiratorii sau boli cronice au fost sfătuite să limiteze expunerea, iar autoritățile au trimis peste 1,5 milioane de măști FFP2 în regiune.