 Incendiile fac ravagii în Franța și Spania. Urmează un nou val de temperaturi extreme | adevarul.ro
search
Marți, 28 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Incendiile fac ravagii în Franța și Spania. Urmează un nou val de temperaturi extreme

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Pompierii din Franța și Spania încearcă să aducă sub control mai multe incendii de vegetație de amploare înainte ca temperaturile să crească din nou în această săptămână, ceea ce ar putea îngreuna intervențiile, relatează The Guardian.

Incendiile din Franța și Spania au distrus zeci de mii de hectare. FOTO: Arhivă
Incendiile din Franța și Spania au distrus zeci de mii de hectare. FOTO: Arhivă

Ministrul spaniol de Interne, Fernando Grande-Marlaska, a declarat că luni și marți sunt zile „absolut cruciale”, înainte de intensificarea căldurii începând de miercuri. Premierul Pedro Sánchez a avertizat, la rândul său, că urmează „ore dificile” în lupta cu incendiile.

Un incendiu din provincia Ávila, la vest de Madrid, a devenit cel mai mare înregistrat vreodată în Spania și a afectat aproximativ 50.000 de hectare. Alte două incendii sunt active la nord-vest de Madrid, iar suprafața totală arsă în apropierea capitalei a ajuns la aproximativ 70.000 de hectare.

Agenția meteorologică spaniolă Aemet estimează că valul de căldură va continua cel puțin până duminică. Temperaturile ridicate și intensificările locale ale vântului din sud sunt așteptate să îngreuneze intervențiile pompierilor.

Incendiul din Gironde se apropie de Bordeaux

Situația este dificilă și în Franța, unde pompierii sunt într-o „cursă contra cronometru”, potrivit purtătorului de cuvânt al pompierilor francezi,  Eric Brocardi. Temperaturile ar putea ajunge la 40°C în unele regiuni începând de marți.

Una dintre cele mai grave situații este în Gironde, în sud-vestul țării. Ministrul francez de Interne, Laurent Nuñez, a descris incendiul drept „extrem de intens și imprevizibil”, precizând că acesta își generează propriile vânturi și avansează neregulat spre zona metropolitană Bordeaux.

Flăcările au ajuns la aproximativ 15 kilometri de oraș, iar autoritățile se pregătesc pentru eventualitatea unor noi evacuări.

Incendiul din Gironde a afectat până acum aproximativ 42.000 de hectare, una dintre cele mai mari suprafețe distruse de foc în Franța după Al Doilea Război Mondial. Aproximativ 220.000 de persoane au fost evacuate.

Președintele Emmanuel Macron, aflat într-o vizită la Bordeaux, a avertizat că „următoarele săptămâni vor fi dificile și trebuie să rezistăm”.

Peste 100.000 de hectare arse în Franța

Autoritățile franceze descriu sezonul incendiilor din acest an drept unul „complet excepțional”. Peste 116.000 de hectare de pădure și vegetație au ars în Franța de la începutul anului, comparativ cu aproximativ 70.000 de hectare pe parcursul întregului an 2025.

În Spania, bilanțul este și mai mare. Guvernul de la Madrid estimează că aproximativ 172.000 de hectare de teren împădurit au ars în acest an, de șase ori mai mult decât în perioada corespunzătoare din 2025.

Pedro Sánchez a legat amploarea incendiilor de criza climatică, afirmând că acestea nu mai pot fi privite drept evenimente izolate.

Este cea mai dureroasă manifestare a crizei climatice, care alimentează incendii tot mai puternice și valuri de căldură tot mai frecvente, făcând teritoriul nostru tot mai vulnerabil. Nu mai vorbim despre o excepție, ci despre o regulă”, a declarat premierul spaniol.

Incendiile afectează și Italia și Portugalia

Comisia Europeană avertizează că sezonul incendiilor, început în aprilie, s-ar putea prelungi până la începutul lunii noiembrie. Bruxelles-ul a coordonat trimiterea a șapte avioane și patru elicoptere în Franța, precum și a șase avioane și trei echipe de pompieri forestieri în Spania.

Incendii au izbucnit și în nordul și centrul Portugaliei, unde peste 1.000 de pompieri și alți membri ai echipelor de intervenție luptă cu flăcările.

În Italia, peste 400 de persoane, printre care numeroși turiști, au fost evacuate pe mare din peninsula Gargano, în regiunea Puglia. Alte 58 de persoane și-au părăsit locuințele în Maratea, din cauza unui incendiu din Basilicata. Italia se pregătește pentru al patrulea val de căldură din acest an, cu maxime de 38-40°C prognozate începând de miercuri.

Fumul incendiilor din Franța a provocat și o deteriorare semnificativă a calității aerului în regiunea Nouvelle-Aquitaine și în zonele învecinate. Persoanele în vârstă, femeile însărcinate și cele cu afecțiuni respiratorii sau boli cronice au fost sfătuite să limiteze expunerea, iar autoritățile au trimis peste 1,5 milioane de măști FFP2 în regiune.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un blogger rus, susținător al războiului, care l-a numit pe Putin „criminal de război”, a fost internat într-un spital de psihiatrie
digi24.ro
image
Cine sunt cei opt senatori care s-au abținut la votul privind ieftinirea carburanților. Cei mai mulți provin din grupul PIR
stirileprotv.ro
image
„București, în șantier”. Episodul 5. Zici că a căzut o dronă pe Bulevardul Ferdinand, unde trebuie schimbate șinele de tramvai. Șapte muncitori se uită la o groapă, ca în glumele cu „Dorel”
gandul.ro
image
Prima REACȚIE a Rusiei după convocarea ambasadorului: „Va exista un răspuns”
mediafax.ro
image
Emil Grădinescu ignoră în continuare deciziile CNA: „FCSB a câștigat Cupa Campionilor Europeni”
fanatik.ro
image
România va primi peste 2 miliarde de euro de la NATO să construiască sute de km de conducte de aprovizionare cu combustibili
libertatea.ro
image
Tânăra de 22 de ani dată dispărută vineri din București a fost găsită moartă
digi24.ro
image
„E România o țară rasistă? » Italianul care trăiește aici de 20 de ani a dat răspunsul în direct: „Aveți niște înjurături...”
gsp.ro
image
Internetul a ”explodat”, din cauza ținutei purtate de Georgina Rodriguez: ”De ce e îmbrăcată așa lângă copii?”
digisport.ro
image
Cât de des poți consuma ton fără să-ți pui sănătatea în pericol. Medicii nutriționiști oferă răspunsul
click.ro
image
Pasagerul aspirat parțial pe geamul avionului Ryanair spune că singura ofertă primită de la companie a fost reprogramarea zborului
antena3.ro
image
Cele 2,5 milioane de acţiuni deţinute de Mircea Lucescu, transferate soţiei şi fiului acestuia
zf.ro
image
Mister total în cazul fetei care ar fi luat o bacterie la festival. Doar aparatul ECMO o mai ţine în viaţă
observatornews.ro
image
Mesajul de ADIO al Oanei Adiaconiței. Ce a scris pe Facebook, cu câteva ore înainte să moară 🥲
cancan.ro
image
Decizie cu impact devastator la pensie. Pensionarii cu grupe pierd mulți bani. Sentință definitiva a instanței
newsweek.ro
image
FOTO. Carmen Brumă, apariție fabuloasă în costum de baie! Imaginile momentului
prosport.ro
image
Inflație sau devalorizare? Diferența pe care mulți români nu o înțeleg și cum îți afectează, de fapt, banii
playtech.ro
image
Dumitru Dragomir, surprins de transferul de la Dinamo: ”E cel mai tare! Nu știu cum l-au putut lua”. Ce mutări de titlu trebuie să facă Nicolescu
fanatik.ro
image
Plățile instant gratuite au înfuriat Washingtonul. Cum ocolesc brazilienii rețelele Visa și Mastercard și ce sistem similar are România
ziare.com
image
Au început negocierile! Ar fi al treilea cel mai scump transfer din istoria fotbalului
digisport.ro
image
4 păduri terapeutice din lume care îți pot schimba starea de spirit. În ce țări din Europa pot fi găsite
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Nicușor Dan S-A DECIS! Intră în vigoare la 1 august 2026, anunț BOMBĂ pentru români
romaniatv.net
image
Este oficial. De azi, toate spitalele din România intră în GREVĂ
mediaflux.ro
image
„E România o țară rasistă? » Italianul care trăiește aici de 20 de ani a dat răspunsul în direct: „Aveți niște înjurături...”
gsp.ro
image
„Pot muri în orice clipă.” Mărturia cutremurătoare a unei femei care trăiește cu teama că o procedură estetică încercată și de vedete îi poate provoca un șoc septic
actualitate.net
image
Elon Musk: „Oamenii vor pierde controlul asupra lumii în care trăiesc în cinci ani. Suntem, în esență, o formă evoluată de cimpanzeu. Nu a trecut mult de când ne legănam prin copaci și mâncam banane în junglă. Încă mai mâncăm banane”
actualitate.net
image
Ultimele clipe din viața Anastasiei, tânăra de 22 de ani căutată prin RO-Alert. Ce a făcut înainte de tragedie
click.ro
image
Bianca Drăgușanu le pune la zid pe vedetele care apelează la injecții pentru slăbit: „Sunteți niște sirene mișto”
click.ro
image
Motivul pentru care Anca Serea pleacă separat de familie în vacanțe: „De zece ani”
click.ro
Contesa ungara foto Profimedia prelucrata cu AI jpg
Erotismul satanic al contesei care a ucis sute de virgine. Ritualul macabru pe care-l avea când era lună plină
okmagazine.ro
Nod Nord Nod Sud jpg
Nodul Nord în Vărsător vs Nodul Sud în Leu. Din 27 iulie, un ciclu cosmic de 18 luni ne rescrie destinele
clickpentrufemei.ro
Scheletul unui soldat roman a fost găsit într-o groapă dintr-o tabără militară din Slovacia (© ArÚ SAS – M. Ruttkay, M. Vojteček, M. Cheben, MH Invest)
Rămășițele îngropate în grabă ale soldaților lui Marcus Aurelius, descoperite într-o tabără militară romană
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Adela Popescu face zilnic 12.000 de pași, de 3 săptămâni. Ce îi arată acum cântarul
image
Ultimele clipe din viața Anastasiei, tânăra de 22 de ani căutată prin RO-Alert. Ce a făcut înainte de tragedie

OK! Magazine

image
Cum arată cea mai frumoasă nepoată a lui Grace Kelly în costum de baie. Prințesa este o "pradă" de preț pe Coasta de Azur

Click! Pentru femei

image
Vă vine să credeți că a adus pe lume șapte copii? Soția lui Alec Baldwin uimește cu silueta ei zveltă

Click! Sănătate

image
De ce nu mănâncă evreii carne şi lactate la aceeaşi masă?