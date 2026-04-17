De ce nu mai răspunde Grindeanu la telefon?

Sorin Grindeanu pare să fi inventat o nouă metodă de a conduce PSD, ignoră apelurile telefonice, mesaje și realitatea. De la începutul anului, liderul PSD și președintele Camerei Deputaților și-a făcut un obicei din a trata telefonul ca pe un obiect ostil, de parcă fiecare apel ar fi o citație, nu o încercare de dialog.

Nu îl caută doar ziariștii sau adversarii, îl caută colegii. Primari, președinți de Consilii Județene, oameni din partid, chiar și lideri din alte formațiuni. Toți se izbesc de aceeași tăcere compactă, de același zid de absență.

De curând, Petrișor Peiu (AUR) spunea la Antena 3 că ”Grindeanu, să vă spun un lucru, este cel mai prost crescut lider politic pe care l-am văzut vreodată. Nu numai că nu sună, nu răspunde la telefon niciodată, la salut, la bună ziua, la nimic”.

În Kiseleff 10 iritarea a devenit atmosferă. „Șefu’ nu răspunde” nu mai e o plângere, e un diagnostic de partid. Fuge de ei de la Camera Deputaților la partid și de la partid la Timișoara.

Primarii nu vor tratate de filozofie politică. Vor să se plângă de Bolojan, să ceară sprijin, bani, proiecte, intervenții, semnale. Vor, cu alte cuvinte, exact ce a oferit mereu PSD clientelei sale interne - acces. Când accesul dispare, începe panica.

În acest vid, Claudiu Manda pare să înainteze încet, dar vizibil, spre rolul de interfață a partidului, de om care vorbește cu restul tribului. E o mișcare veche în PSD, când liderul se izolează, partidul își caută repede un traducător, un dispecer, un surogat de autoritate. Așa se erodează puterea în interior. La fel a făcut și Ponta, a fugit de responsabilitatea de a vorbi cu partidul și l-a lăsat pe Dragnea iar Dragnea l-a lăsat fără partid.

Desigur, după explozia cazului Anton și după noile numiri de la DNA și DIICOT, colegii lui Grindeanu pot accepta, până la un punct, o anumită prudență. Dar asta nu explică lunile dinainte. Nu explică reflexul tăcerii.

Un lider care nu răspunde la telefon transmite, de fapt, un singur mesaj: nu mă interesează suficient de mult nici voi, nici problemele voastre. Iar în PSD, partid construit nu pe idei, ci pe lanțuri de comandă, favoruri și validări permanente, un asemenea mesaj este sinucigaș. Dacă ajungi să fii perceput ca indisponibil, începi să fii înlocuit în mintea propriului partid înainte să fii înlocuit în funcție.

Grindeanu riscă astfel să devină un paradox politic românesc: un lider aflat formal în vârful puterii, dar care, prin tăcere, își golește singur funcția de conținut. În politică, cine nu răspunde nu devine misterios, devine inutil.