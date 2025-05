George Simion nu exclude demisia pentru a-l instala pe Călin Georgescu: „Toate scenariile sunt pe masă”

Candidatul AUR George Simion a vorbit, într-un nou interviu, despre cum are de gând să-l aducă pe Călin Georgescu la conducere, dar și despre cei 500.000 bugetari care ar trebui să plece. I-a cerut, de asemenea, demisia procurorului general.

După ce a inflamat deja spiritele cu un prim interviu oferit unei televiziuni marți-seară, candidatul AUR George Simion a reluat, în cadrul unui alt interviu, la News.ro, tema aducerii în structurile de conducere ale statului a lui Călin Georgescu, independentul căruia i-a fost respinsă candidatura la Alegerile prezidențiale 2025, anunțând și un termen limită până la care să se întâmple asta.

Simion a comentat și deprecierea leului, în context făcând referire la eventuala schimbare a guvernatorului BNR Mugur Isărescu, dar și propusa reformă în sectorul bugetar din care ar trebui să plece jumătate de milion de angajații. A vorbit de asemenea despre aliații politici cu sprijinul cărora ar putea instaura un guvern care să-i fie favorabil, dar și despre situația dificilă în care s-ar afla în eventualitatea câștigării mandatului având în vedere că are interdicție de a intra în două țări vecine: Republica Moldova și Ucraina.

„Sunt pregătit să discut cu fiecare parlamentar şi cu fiecare partid”

Candidatul AUR a afirmat în interviul pentru News.ro că își cunoaște atribuțiile constituționale în calitate de președinte al României și că afirmațiile sale anterioare, făcute în cadrul unor interviuri pentru Financial Times și Digi 24, conform cărora poate schimba membrii Curții Constituționale, poate numi șefii serviciilor secrete și poate negocia o majoritate parlamentară nu înseamnă că își va depăși atribuțiile. „Aşa cum bine ştiţi, preşedintele propune, nominalizează şefii serviciilor, propune judecători la Curtea Constituţională”, a spus Simion, acuzând că „sunt foarte multe persoane agitate” care încearcă să îl denigreze pe el și pe susținătorii săi și care acum îl susțin pe contracandidatul său, Nicușor Dan, „într-o ultimă tentativă eşuată (...) de a duce mai departe lovitura de stat care a avut loc pe 6 decembrie”.

„Sunt aceleaşi ONG-uri, persoane din presă, care s-au implicat în mod activ. De fapt, sunt aceiaşi care s-au aliniat în spatele lui Iohannis, lui Băsescu, unele dintre ele în spatele lui Ion Iliescu în 1990, când au venit minerii”, a susținut Simion. Întrebat dacă face referire la jurnalistul Cristian Tudor Popescu, Simion a răspuns categoric: „Sigur că da”.

Întrebat dacă este pregătit să negocieze cu PSD pentru a-și atinge planurile expuse (numiri de judecători CCR, schimbarea şefilor serviciilor secrete), având nevoie de majoritatea în parlament, candidatul AUR a răspuns că este pregătit să discute „cu fiecare parlamentar și cu fiecare partid”.

„Mă consider un președinte de partid, momentan”

Simion a refuzat să spună dacă modul său de a face politică îl apropie mai degrabă de stilul fostului președinte Băsescu decât de cel al lui Klaus Iohannis.

„Mă consider un preşedinte de partid, momentan. Când voi fi preşedinte de ţară, voi fi şi atunci şi voi avea aceleaşi atribute, un om activ care obţine rezultate. Nu aş vrea să fac acest calificativ. Nu vreau să mă asemăn cu vreunul din preşedinţii pe care i-am avut până în prezent”, a spus Simion.

Acesta a mai precizat că pentru a numi șefii serviciilor secrete, pentru care de asemenea are nevoie de susținere, nu va juca dur, ci „în limitele prerogativelor constituţionale”. Confruntat cu realitatea că pentru toate aceste numiri are nevoie de aliați politici, Simion a răspuns: „nimic nu poate singur preşedintele”, insistând că își cunoaște rolul și locul, „mă mir că alţii nu şi-l cunosc”.

George Simion a explicat că acei „alții” sunt „cei care au participat activ la anularea alegerilor şi încearcă să mă denigreze acum cu fel şi fel de invenţii”. Printre „invenții” ar fi și „atacul asupra României provocat de disperarea lor de a mă asocia cu deprecierea cursului leu-euro”.

„Nu am informaţii că s-ar fi implicat guvernatorul Mugur Isărescu în anularea alegerilor”

George Simion a declarat că nu se simte deloc responsabil pentru creșterea cursului euro peste pragul de 5 lei. „Cu siguranţă cei care încearcă să răspândească această idee sunt duşmani ai poporului român. Nu George Simion a fost la conducere, nu George Simion este responsabil nici 0,01% pentru deficitul bugetar imens. Responsabilitatea aparţine clasei politice din ultimii 35 de ani, aparţine fostului premier Marcel Ciolacu şi celor care au participat activ la anularea alegerilor”, a susținut candidatul AUR.

Întrebat dacă guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, are și acesta o responsabilitate, Simion s-a ferit să-l învinovățească. „Nu am informaţii în acest sens că s-ar fi implicat guvernatorul Mugur Isărescu în anularea alegerilor, în acest deficit bugetar major, sub nicio formă” a spus Simion.

Cât despre o eventuală schimbare a lui Isărescu din fruntea BNR, Simion a răspuns că nu este una dintre prioritățile sale, dar că „pe viitor, sigur că trebuie să ne orientăm către tineri şi către o viziune mai energică”.

Concedierea a 500.000 bugetari: „Este o informație cel puțin trunchiată”

Simion și-a nuanțat și afirmațiile despre „deparazitarea” administrației centrale și locale și concedierea, treptat, a 500.000 angajați. „Este o informaţie cel puţin trunchiată”, a spus Simion, susținând că a mai făcut afirmația și în 2022 și 2023 și că este parte dintr-un „plan serios” de a reduce cheltuielile bugetare, iar planuri similare și-au asumat și alți politicieni - și l-a numit pe Marcel Ciolacu – fără să le ducă la capăt.

„Noi vrem să deparazităm administraţia publică centrală şi locală şi avem un plan pe mulţi ani de acum înainte, bine pus la punct şi îl găsiţi, e public. Nu îi face cinste lui Nicuşor Dan să sperie profesorii spunându-le că Simion îi va da afară” a spus Simion.

Cât despre cum a ajuns la cifra de 500.000, Simion a afirmat că a pornit de la realitatea din 2000, când în instituții erau 800.000 angajați, între timp numărul crescând cu jumătate de milion, care nu sunt însă doar „membri de partid care au înțesat administraţia locală şi centrală”, ci „mai avem pile, secretare, amante”.

„Vom avea concursuri serioase în administraţia locală şi centrală şi îi vom lăsa pe funcţionarii publici competenţi, oneşti să-şi facă treaba şi să nu se mai încurce de aceşti paraziţi cu carnet de partid”, a mai spus Simion.

Despre casele de 35.000 euro: „Da, este o acţiune de marketing”

Despre casele la doar 35.000 euro pentru care George Simion a lansat nu cu foarte mult timp în urmă un program de înscrieri, iar aproximativ 50.000 români s-au trecut pe liste, Simion a spus că este nevoie ca el și AUR să ajungă la guvernare pentru a implementa măsura. „Vom implementa această măsură pentru tineri, pentru familiile numeroase, pentru oamenii care îşi doresc să achiziţioneze locuinţe sociale când preluăm guvernarea şi lucrul ăsta se va întâmpla în curând. Nu îl facem pe persoană fizică sau în numele partidului. Sunt răuvoitori cei care distorsionează campania noastră, care a prins, a avut răsunet. La asta m-am referit când am spus că este o acţiune de marketing. Da, este o acţiune de marketing pentru a promova această măsură guvernamentală, nu individuală a lui George Simion”, a afirmat Simion. Primul apartament va fi predat „în maxim doi ani din momentul preluării guvernării”, a adăugat Simion.

„De ce nu mai poate fi preşedinte? Vom vedea”

Pentru că în interviuri anterioare a vorbit despre promisiunea făcută alegătorilor săi de a-l aduce pe Călin Georgescu în fruntea guvernului, George Simion a fost întrebat care sunt șansele să se întâmple acest lucru și când se va produce evenimentul.

„Nu aş vrea să fac astfel de estimări. Suntem o ţară care a trecut printr-un şoc, s-a dat o lovitură puternică democraţiei. Şi nu ştiu cât ne ia să ne revenim din şoc şi nu ştim ce obstacole întâmpinăm. Dacă, iată, nici până acum Curtea Constituţională nu a validat rezultatele alegerilor până la ora în care vorbim. Vedem despre ce e vorba”, a răspuns inițial Simion.

Întrebat dacă Georgescu este prima sa opțiune de prim-ministru, Simion a răspuns afirmativ, indicând și un termen: „Dacă dumnealui îşi doreşte acest lucru şi va opta în acel moment, în a doua jumătate a lunii mai, pentru această poziţie, 100%”.

Simion a evitat să răspundă dacă îl vede pe Călin Georgescu în fruntea guvernului sau în fruntea unui serviciu român de informații. „Nu îl văd eu. Poporul român l-a votat preşedinte...”, a ocolit Simion răspunsul, pentru ca la remarca jurnalistului „dar nu mai poate fi președinte” George Simion să ofere un răspuns surprinzător: „De ce nu mai poate fi preşedinte? Vom vedea”.

Discuția a mers mai departe, jurnalistul Sebastian Zachman expunând scenariul în care președintele George Simion numește un judecător la CCR, schimbă majoritatea, iar Curtea Constituţională este de acord ca Georgescu să candideze la prezidenţiale. „Demisionaţi din funcţia de preşedinte al României, în acest caz?”, a venit întrebarea. „Toate scenariile sunt pe masă. Nu vreau să fac încă pronosticuri şi afirmaţii hazardate”, a răspuns Simion.

„Îi cer demisia şefului Parchetului General”

În fruntea Guvernului, a mai spus Simion, Călin Georgescu ar putea ajunge într-un termen „de la câteva săptămâni la câteva luni”, dar până la sfârșitul acestei veri.

Simion a mai afirmat în cadrul interviului pentru News.ro, că Georgescu este la acest moment „persecutat politic”, din acest motiv candidatul AUR solicitându-i șefului Parchetului General demisia.

„Îi cer demisia şefului Parchetului General. Cred că e un gest de bun simţ să vină în prima zi de mandat, după ce românii au vorbit încă o dată, şi să rămânem cu oameni oneşti, nu cu oameni care fac dosare politice”, a spus Simion. Acesta ar trebui să demisioneze în prima zi de mandat a viitorului președinte.

„Îi cer demisia. Cred că e un gest de bun simţ să vină în prima zi de mandat, după ce românii au vorbit încă o dată, şi să rămânem cu oameni oneşti, nu cu oameni care fac dosare politice, cum este cazul lui Călin Georgescu şi cum este cazul meu, reiterez, de 11 luni am fost deposedat de telefon, nu s-a făcut nicio percheziţie informatică, dacă asta nu este poliţie politică, nu ştiu ce mai este”, a insistat Simion.

„Cu siguranţă, Partidul Oamenilor Tineri reprezintă un aliat”

Partidul Oamenilor Tineri „reprezintă, cu siguranță, un aliat”, a afirmat Simion. „Aţi văzut, Ana Maria Gavrilă a fost o persoană de onoare. Erau multe speculaţii în rândul adversarilor noştri politici care tot băgau zâzanie, că nu o să se retragă Ana Maria Gavrilă, Călin Georgescu nu îl susţine pe George Simion. Dar era evident. Chiar e nevoie să desenăm? Şi când vom desena, unii care au facultăţi şi doctorate tot nu vor înţelege. Dacă nu înţelegi un desen, nu ştiu ce ar mai trebui să facem”, a declarat Simion.

Întrebat dacă îi place cum se comportă șefa POT cu presa, Simion a evitat un răspuns clar, precizând că nu a văzut intervenția aliatei sale, dar insinuând că i-ar fi putut fi răstălmăcite spusele.

Ana Maria Gavrilă ar putea avea, pe de altă parte, un rol în guvern, nu a exclus Simion.

Invitat să menționeze calitățile pe care contracandidatul său, Nicușor Dan, le avea în urmă cu 20 de ani, atunci când l-a cunoscut, și pe care le-a păstrat, George Simion a menționat că și-a menținut calitatea de a milita pentru cauzele drepte. În cazul unei finale Crin Antonescu vs. Nicuşor Dan nu l-ar fi votat însă pe Dan, „având în vedere cercul de persoane dubioase din anturajul domniei sale din ultimii zece ani şi având în vedere că nu vrea să spună public numele donatorilor din campanie”.

„Este o glumă a justiţiei din Republica Moldova, dar accept...”

Despre subiectul sensibil al interdicției pe care o are de a intra în Republica Moldova, dar și în Ucraina, George Simion a declarat că faptul că i s-a fixat termen în procesul în care a dat în judecată guvernul Republicii Moldova pe 19 mai, la o zi după alegerile din România, este „o glumă a justiţiei din Republica Moldova, dar accept...”.

Simion a refuzat să comenteze cu privire la verdictul care ar putea fi pronunțat în acest caz. „Nu cred nimic, cred că încep să-mi intru în rolul de preşedinte şi răspund politic, politically correct, corect din punct de vedere politic. Şi vă spun că pe 19 va avea loc un termen de judecată într-un proces care se va desfăşura corect, echidistant. Şi eu voi considera această problemă rezolvată şi nu voi mai reveni asupra ei, chiar dacă am fost umilit, chiar dacă convingerile mele de unificare paşnică a celor două maluri ale Prutului au fost instrumentalizate de adversarii mei politici”, a spus Simion.

Acesta a mai precizat că a contestat și decizia din Ucraina, în 2022, dar între timp apărătorul său din acel proces, Eugen Pătraș, a primit și acesta interdicţie în Ucraina, „fiind cetăţean ucrainean, etnic român”, „iar motivul pentru care a primit acea interdicţie este că a depus dosarul Patriarhiei Române pentru oficializarea, pentru primirea de statut juridic pentru Patriarhia Română în Ucraina”.