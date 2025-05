George Simion explică cine sunt „paraziții” din administrație: „Laudă statul la stat degeaba”

George Simion a afirmat că este nevoie să scăpăm de „paraziţii din administraţia locală şi centrală” care dau un exemplu prost pentru celelalte domenii de activitate, miercuri, 7 mai,, la dezbaterea organizată de BNS, unde a participat şi Nicușor Dan, contracandidatul său.

Declarația vine după ce candidatul AUR la prezidențiale a declarat că vrea să reducă cu 500.000 numărul bugetarilor din instituțiile statului.

„A spus contracandidatul meu că vreau să dau afară profesorii. A minţit. Nu este o problemă cu profesorii din această ţară. Nu este o problemă cu cadrele medicale din această ţară. Nu este o problemă cu poliţiştii, militarii, pompierii din această ţară şi în general cu corpurile profesionale. Nu este o problemă cu funcţionarii publici, oneşti, muncitori din această ţară. Problema pe care o avem în România este cu paraziţii politici, cu membrii de partid care au înţesat România atât în administraţia locală cât şi în administraţia centrală. Dau un exemplu foarte prost pentru celelalte domenii de activitate şi laudă statul la stat degeaba”, a precizat George Simion în cadrul dezbaterii Blocului Național Sindical (BNS), unde a participat şi Nicușor Dan, contracandidatul său.

Candidatul AUR a mai spus că la începutul anului 2000 erau 800.000 de angajaţi în sectorul public în România iar acum sunt peste 1,3 milioane de angajaţi.

„Din oportunism politic, falia aceasta globalistă, progresistă, satanistă, care susţinea exact aceleaşi măsuri, care sunt de bun simţ, toate guvernele ştiu ce trebuie făcut, dar nu pot face aceste guverne ceea ce trebuie pentru ţară, pentru că au pile, relaţii, secretare, amante, membrii de partid, care trebuie să paraziteze administraţia locală şi centrală şi trebuie să blocheze activitatea oamenilor, muncitori, capaţi, care îşi doresc să performeze în administraţia locală şi centrală. Cum scăpăm România din această criză? Să auzim, să vedem, să vedem fapte. Crescând taxele, cum vrea coaliţia Pupu, nefăcând nimic, cum n-a făcut nimic Klaus Iohannis, decât vizite în Zanzibar, Egipt şi Ruwanda, s-au luat nişte măsuri concrete pentru piaţa forţei de muncă, pentru rezolvarea crizelor suprapuse în care ne aflăm”, a spus Simion.

Acesta a mai spus că nu el este de vină pentru deprecierea leului.

„Nu eu am depreciat leul, cum v-au minţit ieri ( 6 mai n.r.) la televiziunile sistemului, plătite din bani publici. Nu eu am creat un deficit bugetar imens de 9,3%, în realitate vă zic că este mai mare. Nu am fost părtaşi cu oamenii aceştia. Eu sunt urmaşul lui Klaus Werner Iohannis? Eu sunt un om din mijlocul vostru, care vrea să înveţe şi care vrea să conlucreze cu voi pentru a avea dialog social, pentru a avea o lege a salarizării unitare ca v-a fost promisă şi nu vi s-a oferit, pentru a avea ocazia de a munci corect în România, nu cu cea mai mare impozitare pe muncă din toate statele Uniunii Europene la nivel de salariu minim. Nu poţi performa economic, nu te poţi dezvolta în momentul în care eşti impozitat cu 42% din salariu din venit. Nu poţi. Nu poţi performa în momentul în care te împrumuti pe pieţele externe cu 8% sau 10% din dobânzi”, a menţionat George Simion.

Nicușor Dan și George Simion, candidații calificați în turul doi al alegerilor prezidențiale din 18 mai, s-au întâlnit miercuri pentru prima oară față în față după scrutinul de duminică, în cadrul congresului Blocului Național Sindical — primul eveniment public la care apar împreună, după ce Simion a obținut cel mai mare număr de voturi în primul tur, iar Dan a reușit cu dificultate să intre în finală, devansând candidatul Coaliției.