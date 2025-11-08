Cum e vremea sâmbătă. Județele care intră sub cod galben de ploi și vânt

Sâmbătă este în vigoare o atenţionare Cod galben de ploi importante cantitativ emisă de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) pentru judeţele Gorj şi Mehedinţi. O alta, de vânt şi precipitaţii mixte, vizează Oltenia, nord-vestul Munteniei și sudul Banatului. În țară, temperaturile maxime nu vor trece de 18 grade, iar cele minime vor coborî până la 4 grade

Codul galben de precipitații însemnate cantitativ și intensificări ale vântului este valabil până duminică, 9 noiembrie, la ora 10.

„În intervalul menționat în Oltenia, nord-vestul Munteniei și sudul Banatului va ploua pe arii extinse și se vor acumula cantități însemnate de apă, local de 25...30 l/mp și izolat de peste 40...50 l/mp. Temporar vântul va avea intensificări în masivele sudice, cu rafale de 70...80 km/h pe creste, precum și în sudul Banatului, în special pe parcursul zilei de sâmbătă, cu viteze de 50..60 km/h”, precizează ANM.

În Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1700 m, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

Precipitații importante cantitativ în Mehedinți și Gorj,

Celalată atenționare Cod galben se referă la precipitații importante cantitativ și este valabilă tot până la ora 10 a zilei de duminică, în două județe din țară.

„În județele Mehedinți și Gorj, cu precădere la munte, va ploua și se vor acumula cantități de 60...80 l/mp. În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting)”, transmite ANM.

Pe parcursul zilei de sâmbătă, temperaturile maxime se vor încadra, în general, între 12 și 18 grade, iar minimele vor fi cuprinse între 4 și 14 grade.

În Capitală, vor fi nori și temporar va ploua. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 7…8 grade.