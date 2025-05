Ce spun Nicușor Dan și George Simion despre creșterea euro. „Au fost anumite companii care au pariat împotriva leului”/ „Nu orice e rezultatul unei conspirații”

Prezenți la Congresul Blocului Național Sindical (BNS), George Simion și Nicușor Dan au fost întrebați pe cine consideră responsabil pentru lovitura de curs euro-leu înregistrată ieri, când un euro a depășit pragul de 5 lei.

"Din informațiile pe care le am, au fost anumite companii care au pariat împotriva leului. (..) A fost o mișcare electorală penibilă, românii nu mai pot fi influențați de astfel de chestiuni. Daca ma întrebați de deficit, o să arăt către cei care au fost la conducere", a fost răspunsul lui George Simion.

"Nu orice se întâmplă în lume sau în România e rezultatul unei conspirații. Am avut același efect după alegerile din noiembrie. Vă spun două lucruri: vă amintesc conferința mea de ieri unde am încercat să calmez acest fenomen și să dau asigurarea de stabilitate. Pe de altă parte, din nou și din nou, dacă ne uităm la oamenii care promit că vor face să ne uităm ce au făcut. Eu am luat primăria cu datorii și am adus-o peste ratingul național", a fost replica lui Nicușor Dan.

La rândul lui, George Simion a menționat că datoriile Primăriei Capitalei au crescut.

"E logic să ai datorii dacă împrumuturile acelea se duc în dezvoltare. Acum câteva zile, statul a încercat să se împrumute de 500 milioane și nu a venit nimeni. Acum trei săptămâni, PMB a încercat să se împrumute de 500 de milioane și ofertă a fost dublă, asta e diferența", a fost răspunsul lui Dan.

Banca Națioanală a României a afișat, miercuri, 7 mai 2025, un curs istoric la euro de 5.0991 lei, în creştere față de ziua de luni, când a depășit pragul de 5 lei.

Nicușor Dan și George Simion, candidații calificați în turul doi al alegerilor prezidențiale din 18 mai, s-au întâlnit miercuri pentru prima oară față în față după scrutinul de duminică, în cadrul congresului Blocului Național Sindical — primul eveniment public la care apar împreună, după ce Simion a obținut cel mai mare număr de voturi în primul tur, iar Dan a reușit cu dificultate să intre în finală, devansând candidatul Coaliției.