search
Sâmbătă, 8 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Video Declinul combinatelor siderurgice din România. De la producțiile record de oțel la „coșmarul industrial distopic”

0
0
Publicat:

Siderurgia din România are o istorie îndelungată, iar în anii industrializării comuniste a atins apogeul, impulsionată de resursele naturale bogate ale țării și de expansiunea marilor combinate. Fostele oțelării au traversat perioade îndelungate de declin, iar unele au dispărut complet.

Fostul combinat siderurgic din Hunedoara în anii '90. Foto: Peter de Graaf, Ramblings.nz
Fostul combinat siderurgic din Hunedoara în anii '90. Foto: Peter de Graaf, Ramblings.nz

Istoria siderurgiei din România are rădăcini vechi de milenii, zăcămintele bogate de fier din regiunile Banatului și Transilvaniei fiind exploatate în Antichitate. Tot de atunci datează primele ateliere de topit fierul, ale căror rămășițe au fost identificate de arheologi și istorici.

Primele furnale industriale au fost înființate în sud-estul României, în apropierea minelor de fier din Banatul Montan și din Munții Poiana Ruscă, iar în secolul al XIX-lea au fost construite primele uzine producătoare de oțel.

Regimul comunist a extins centrele industriale, transformându-se în combinate siderurgice cu mii de angajați, cele mai mari fiind la Galați, Hunedoara, Reșița, Călărași, Târgoviște și Brăila.

Producția de oțel, în scădere

Alte uzine funcționau în deceniile de comunism la Câmpia Turzii, Oțelu Roșu, Bocșa Montană, Roman și Slatina, dar și în alte localități mai mici cu tradiție metalurgică, unde se produceau semifabricate, țevi, piese turnate și oțeluri speciale.

În 1989, producția de oțel brut a României se ridica la 14,5 milioane de tone, însă după 1990, a intrat în declin pe fondul restructurărilor din metalurgie și minerit și al închiderii multor capacități industriale considerate neviabile.

Cel mai recent raport publicat de Institutul Național de Statistică arată că în 2023, producția anuală de oțel brut a României s-a ridicat la 1,65 milioane de tone, aproape la jumătate din capacitatea de producție a celui mai mare combinat siderurgic din România, aflat la Galați.

Sectorul siderurgic s-a confruntat în ultimii ani cu mai multe probleme care au afectat activitatea complexelor siderurgice și, recent, au contribuit la închiderea unuia dintre cele mai vechi combinate din România, cel din Hunedoara, fondat ca uzină siderurgică în 1884.

Printre problemele reclamate de companii și de specialiști s-au numărat costurile tot mai mari ale energiei electrice și gazului, sprijinul limitat acordat de statul român acestui sector, pierderea competivității economice față de producătorii din Asia și din unele state ale Uniunii Europene,

„Condițiile de piață foarte dificile, generate de prețurile ridicate la energia electrică și de presiunea importurilor la prețuri reduse din afara Uniunii Europene, au făcut imposibilă continuarea activității. ArcelorMittal Hunedoara nu mai poate absorbi pierderi financiare suplimentare”, informau, recent, reprezentanții ArcelorMittal, într-un comunicat care anunța închiderea combinatului siderurgic din Hunedoara (video). Complexul siderurgic, mai avea 470 de angajați, înainte de a fi închis din luna octombrie.

Costurile mari de modernizare, dar și costurile materiilor prime s-au numărat și ele printre problemele cu care s-a confruntat în ultimii ani siderurgia românească, dependentă decenii la rând de importuri.

Cum arăta siderurgia comunistă

Numeroși români au rămas cu nostalgia marilor combinate din deceniile comuniste, care absorbeau cea mai mare parte a forței de muncă din orașele mono-industriale construite în jurul acestora.

Regimul comunist le prezenta într-o lumină idealizată, lăudând producțiile „record” sau îndeplinirea în avans a planurilor de lucru impuse muncitorilor.

Combinatul din Hunedoara în anii '80. Sursa: Azopan.ro
Combinatul din Hunedoara în anii '80. Sursa: Azopan.ro

Erau omise, în schimb, de propaganda comunistă, problemele grave cauzate de poluarea industrială a orașelor, costurile uriașe de producție, ineficiența economică a multor uzine, condițiile de lucru precare și veniturile mici obținute de angajații din siderurgie, în comparație cu muncitorii din alte țări.

Citește și: Phoenix Baia Mare, combinatul îngropat în propria cenușă. Cum arată acum locul interzis din nord-vestul României

România își propusese încă din anii ’50 atingerea autosuficienței în producția de oțel, necesară pentru alimentarea industriei esențiale de construcții de mașini. Producția de oțel a crescut de la 550.000 de tone în 1950 la 1,8 milioane de tone în 1960 și, odată cu construcția combinatului siderurgic de la Galați, la 6,5 milioane de tone în 1970.

Construcţia combinatului siderurgic Galaţi a început în 1960, iar potrivit unori istorici peste 12.000 de oameni, cei mai mulţi din satele regiunii Moldovei au fost angajaţi pentru lucrările necesare. Combinatul a fost inaugurat de Nicolae Ceauşescu, în 14 septembrie 1966. În anii '70, numărul salariaţilor combinatului a ajuns la 40.000, iar cel al angajaţilor de pe întreaga platformă siderurgică depăşea 50.000 de oameni. Era cel mai mare combinat construit în România.

În ciuda acestei creșteri impresionante a producției de oțel din anii '70, ea nu a reușit să acopere cererea, iar calitatea oțelului era insuficientă pentru multe aplicații din industria construcțiilor de mașini, arătau, în 1991, autorii volumului „România, un studiu al țării”, editat de Ronald D. Bachman și publicat de Biblioteca Congresului SUA.

Combinatul din Hunedoara în anii '80. Sursa: Azopan.ro
Combinatul din Hunedoara în anii '80. Sursa: Azopan.ro

„Prin urmare, la începutul anilor 1970, guvernul a decis construirea unui combinat siderurgic ultramodern la Târgoviște, folosind tehnologie vest-germană. În a doua jumătate a deceniului, un alt complex de mari dimensiuni a fost ridicat la Călărași – din nou cu tehnologie occidentală. Totuși, industria nu a reușit să atingă obiectivul de producție de 18 milioane de tone pentru anul 1980, pe măsură ce țara intra într-un declin economic general”, informau cercetătorii americani, în volumul „România, un studiu al țării”.

În 1985, producția de oțel a României ajunsese, potrivit studiului, la 13,8 milioane de tone, iar în 1988 la 14,3 milioane, încă sub țintă, dar suficient pentru a plasa România printre primele zece țări producătoare de oțel din lume raportat la populație, notau autorii volumului.

Anii ‘80, începutul sfârșitului pentru combinate

Specialiștii arătau că programul de industrializare al Partidului Comunist Român s-a bazat pe resurse naturale bogate, printre care cele mai extinse rezerve de petrol și gaze din Europa de Est, cărbune, minereuri metalice și alte minerale și lemn. Căile navigabile interioare și porturile maritime cu ape calde au facilitat comerțul intern și extern, iar numeroasele râuri care izvorau din zonele de munte ofereau posibilități pentru irigații și pentru producerea de energie electrică.

„În ciuda acestor avantaje naturale, economia anilor 1980 s-a confruntat cu o gravă penurie de materii prime și energie, pe măsură ce o mare parte dintre rezervele cele mai accesibile se apropiau de epuizare. În plus, ani de exploatare neglijentă a resurselor au provocat degradări severe ale mediului, afectând în special rezervele de apă, solul și pădurile”, concluzionau autorii volumului.

Hunedoara în anii '90. Foto: Peter de Graaf. Ramblings.nz
Hunedoara în anii '90. Foto: Peter de Graaf. Ramblings.nz
Citește și: Va ajunge combinatul siderugic la fier vechi? Controversele privatizării și închiderii fostului colos industrial al Hunedoarei

În anii ‘90, orașele siderurgice ale României ofereau o imagine dezolantă. Complexele industriale, cu mii de angajați, dar cu tehnologii învechite, mai rezistau cu greu economiei de piață în care România făcea primii pași după o perioadă îndelungată.

„Producţia de oţel a crescut dramatic sub dictatorul comunist Nicolae Ceauşescu, datorită fetişului său pentru industria grea, iar până în anii 1980, siderurgia Hunedoarei era cea mai mare din toate din Balcani. La începutul anilor '90, siderurgia era deja în declin, dar era încă imensă, poluantă şi, într-un fel îngrozitor, uimitoare”, scria Peter de Graaf, un fotograf neo zeelandez care vizitase Hunedoara în anii ‘90.

Călătorul observa atunci priveliștea stranie a colosului industrial din Hunedoara, care înconjura Castelul Corvinilor și acoperea orașul cu noxe. 

„Castelul din Hunedoara a fost înconjurat pe trei laturi de halele combinatului, de turnuri de beton de răcire, de cuptoare şi rânduri de coşuri de fum falnice care aruncau fum usturător, maroniu-roşcat. Culoarea era dată de dioxidul de azot, un gaz toxic care formează acid nitric la contactul cu ploaia. Pe măsură ce fumul se răspândea, cerul devenea roz ca şi cum ar fi întotdeauna apusul soarelui. A fost ca şi când am cădea într-un fel de coşmar industrial distopic sau în decorul unui film post-apocaliptic”, relata Peter de Graaf,

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Prima reacție a Poliției Române după ce Dani Mocanu nu a fost găsit pentru a fi trimis după gratii. Ce pedeapsă riscă
digi24.ro
image
Donald Trump vorbește în termeni elogioși despre România: ”Îmi place foarte mult de poporul român. E un popor minunat” VIDEO
stirileprotv.ro
image
Cum să îngrijești PLANTELE pe timp de iarnă. Puțini cunosc următoarele trucuri banale, dar foarte utile
gandul.ro
image
Vortexul Polar ar putea aduce fenomene severe în România: Cum va arăta iarna 2025–2026
mediafax.ro
image
Recunoști băiețelul din imagine? Astăzi e cunoscut și apreciat în toată România
fanatik.ro
image
Stenograme DNA: omul de afaceri Fănel Bogoș cerea „un portbagaj cu bunătăți” pentru liderul PNL Vaslui
libertatea.ro
image
Fratele lui Dani Mocanu sfidează Poliția Română, după ce manelistul a fost condamnat la ani grei de închisoare. Primul mesaj
digi24.ro
image
Un celebru vlogger român a ajuns în complexul ridicat de controversatul Radu Mazăre în Madagascar » Ce sport se practică lângă Oceanul Indian: teren în lucru
gsp.ro
image
Mircea Sandu a plecat din țară: ”Acolo nu este gaz!”. Cât costă mâncarea, în comparație cu România
digisport.ro
image
VIDEO Un nou trend periculos a ajuns în România. Provocarea a luat amploare, iar specialiștii avertizează asupra riscurilor. Ce presupune "Raw Egg Trend"
stiripesurse.ro
image
Încă o doctoriță găsită moartă în timpul gărzii, la Pediatrie 1 în Cluj-Napoca, după nici două săptămâni de la decesul Ștefaniei Szabo
antena3.ro
image
Comandă record dată de un bărbat din Iaşi de Black Friday. Cât a plătit pe 7 lingouri de aur
observatornews.ro
image
Fiica Elenei Lasconi, un nou derapaj în mediul online: 'Dacă aș conduce o țară acum, aș înarma Hamas și
cancan.ro
image
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
prosport.ro
image
Tichete sociale 2025: Pensionarii cu venituri mici pot cere a 13-a pensie. Suma e fixă și se acordă doar la cerere
playtech.ro
image
Cutremur la Rayo Vallecano! Andrei Rațiu, prins în mijlocul unui scandal de proporții
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
La aproape PATRU ani de la startul războiului din Ucraina, Putin a făcut anunțul: ”Aceasta este poziția noastră”
digisport.ro
image
Procurorii DNA dinamitează o întreagă organizație PNL: Linia de foc duce direct către vârful partidului
stiripesurse.ro
image
Ajutorul de deces 2025: Câți bani se acordă și cine poate beneficia de această indemnizație
kanald.ro
image
Ce ar putea cumpăra Elon Musk cu 1 trilion $, câte Românii ar încăpea în această sumă și de ce...
playtech.ro
image
El știe unde e Dani Mocanu! Ce se întâmplă acum cu artistul și evenimentele la care urma să cânte, în timp ce poliția îl caută în toată România
wowbiz.ro
image
Bani pentru bunici, înainte de Crăciun: Când va intra a „13-a pensie” pentru cei cu pensii mici
romaniatv.net
image
Schimbare radicală de vreme în România! Anunțul ANM
mediaflux.ro
image
Un celebru vlogger român a ajuns în complexul ridicat de controversatul Radu Mazăre în Madagascar » Ce sport se practică lângă Oceanul Indian: teren în lucru
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Tragedie în Vama Veche. Omul de afaceri Florin Dinu, găsit spânzurat în campingul Sandalandala. De ce și-a pus capăt zilelor
actualitate.net
image
S-a mutat în Turcia pentru iubire, dar el a părăsit-o după două luni. Ce a urmat i-a schimbat viața
click.ro
image
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
click.ro
image
Virginia Rogin rupe tăcerea despre căsnicia ei și trecutul dureros: „A fost un soț prost” Motivul pentru care actrița nu s-a recăsătorit
click.ro
Orlando Bloom foto Profimedia jpg
„Jos pantalonii!” Actorul satisfăcut oral de fiecare dată când spăla vasele. Oare ce se întâmpla când dădea cu aspiratorul?...
okmagazine.ro
vedete foto instagram jpg
Mărimea chiar contează, pentru că dimensiunea bărbăției lui le-a distrus mariajul!
clickpentrufemei.ro
L0019549 jpg
Împăratul Frankenstein: Despre experimentele sadice ale lui Frederic al II-lea și legătura cu România
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine a fost actrița de-o frumusețe răpitoare care i-a dăruit lui Emeric Ienei doi copii. Legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
image
S-a mutat în Turcia pentru iubire, dar el a părăsit-o după două luni. Ce a urmat i-a schimbat viața

OK! Magazine

image
”Prințul pervers”, cu o soție pe măsură! Sarah Ferguson a avut o aventură chiar când era însărcinată cu Prințesa Eugenie

Click! Pentru femei

image
Mercur retrograd și codul roșu de erori în comunicare! Urmează o perioadă de revizuire, nu de lansări

Click! Sănătate

image
Unde ar trebuie să pui oglinda în casă, conform Feng Shui?