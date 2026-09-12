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Tot mai mulți tați vor concediu pentru creșterea copilului

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Tot mai mulți tați aleg să stea acasă cu copiii în primii ani de viață, arată datele publicate de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS).

tata in sala de nasteri FOTO Pexels
Foto: Pexeles

În 2025, tații au reprezentat 14,41% dintre beneficiarii indemnizației pentru creșterea copilului, față de 13,22% în anul precedent. Numărul mediu lunar al taților care au primit acest sprijin a crescut de la aproximativ 21.000, în 2024, la peste 21.700, în 2025.

Creșterea este vizibilă și în cazul indemnizației maxime, de 8.500 de lei. În medie, aproape 2.000 de tați au beneficiat lunar de acest cuantum în 2025, comparativ cu aproximativ 1.500 în anul anterior.

Indemnizația medie primită de tați a fost de circa 3.679 de lei pe lună, ușor peste media de 3.628 de lei înregistrată în cazul mamelor. Potrivit ANPIS, valoarea medie a indemnizației a crescut cu aproximativ 10% pentru ambele categorii.

Datele arată, totodată, că tații sunt tot mai prezenți și în rândul părinților care revin mai devreme la serviciu. Ei au reprezentat 31,19% dintre beneficiarii stimulentului de inserție în 2025. Acest ajutor este acordat părinților care își reiau activitatea profesională înainte de încheierea perioadei de concediu pentru creșterea copilului.

În același timp, numărul total al beneficiarilor indemnizației pentru creșterea copilului a scăzut cu 5,23% în 2025 față de 2024, până la o medie lunară de aproximativ 150.861 de persoane. Evoluția poate reflecta atât schimbările demografice, cât și o implicare mai mare a taților în îngrijirea copiilor, informează juridice.ro.

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