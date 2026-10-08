 Ce se întâmplă cu fotografiile, conturile online și abonamentele după moarte. Cine poate avea acces la ele | adevarul.ro
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Ce se întâmplă cu fotografiile, conturile online și abonamentele după moarte. Cine poate avea acces la ele

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Fotografiile păstrate în cloud, conturile de e-mail și abonamentele digitale ridică o întrebare importantă: cine se poate ocupa de ele după decesul titularului? Răspunsul cere o distincție între drepturile care pot fi moștenite și posibilitatea de a accesa efectiv un cont.

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Foto: Pixabay

Moștenitorii pot dobândi drepturile patrimoniale transmisibile ale persoanei decedate, inclusiv cele legate de conținutul digital. Aceasta nu înseamnă însă că primesc automat parola sau că pot continua să folosească orice cont în numele titularului. Natura serviciului și condițiile contractuale contează, fără ca regulile platformei să înlocuiască legea aplicabilă.

Cine poate interveni?

Moștenitorii pot solicita clarificarea situației drepturilor transmisibile. Un executor testamentar poate administra bunurile moștenirii în limitele atribuțiilor sale. Separat, persoana desemnată printr-o funcție a platformei poate avea anumite posibilități de administrare, potrivit regulilor serviciului. Această desemnare nu o transformă, prin ea însăși, în moștenitor.

Dacă dumneavoastră trebuie să gestionați situația unui apropiat, diferențiați scopul cererii: recuperarea unor fotografii, administrarea unui profil și închiderea unui cont sunt operațiuni distincte. Simplul fapt că aveți parola nu dovedește că sunteți îndreptățit să realizați toate aceste operațiuni.

Fotografiile și mesajele nu devin automat publice

Obținerea fișierelor nu trebuie confundată cu dreptul de a le publica. Fotografiile și corespondența pot implica drepturile altor persoane, confidențialitatea și respectul datorat memoriei celui decedat. Valoarea lor sentimentală nu înlătură aceste limite.

Abonamentele trebuie analizate separat

Nu presupuneți nici că toate abonamentele încetează automat la deces, nici că toate se transmit moștenitorilor. Contează caracterul personal al serviciului și condițiile contractului. Încetarea abonamentului și clarificarea eventualelor obligații de plată sunt chestiuni diferite de recuperarea conținutului.

Pentru propriile conturi, puteți pregăti un inventar al serviciilor și puteți consemna ce doriți să fie păstrat sau șters. Opțiunile platformelor pot completa această organizare, dar nu înlocuiesc un testament valabil atunci când dispuneți de drepturi transmisibile.

Pentru informații juridice verificate consultați JURIDICE.ro!

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