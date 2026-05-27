search
Miercuri, 27 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Rețeaua manipulării: 76% din dezinformarea de pe TikTok vine de la doar 10 conturi. Proiectul de securitate digitală lansat la Cotroceni

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Miercuri, 27 mai, într-un eveniment găzduit la Palatul Cotroceni, în prezența președintelui României, s-a lansat o inițiativă susţinută de societatea civilă, România Imună și a unei infrastructuri civice și tehnologice din România dedicate detectării și combaterii, în timp real, a manipulării informaționale și interferențelor externe din spațiul digital.

Românii manipulaţi de reţele într-un procent îngrijorător
Analiză privind dezinformarea din România Foto: România Imună-româniaimuna.ro

Datele prezentate de reprezentanţii iniţiativei arată o realitate îngrijorătoare. 

  • 76% dintre toate narativele de dezinformare de pe TikTok sunt generate de doar 10 conturi.
  • 1 din 6 influenceri și 1 din 8 surse publice oficiale/de media răspândesc în mod repetat dezinformare în spațiul digital iar 20% dintre cele mai performante postări reprezintă atacuri orchestrate.

Costul anual al dezinformării pentru România este de 1 miliard de euro, pentru 2025 

„Adevărul” a stat de vorbă cu Andreea Nistor, specialist în educaţie şi co-fondator al proiectului. Potrivit acestora, modelele utilizate în state precum Franța, Suedia sau Marea Britanie urmăresc identificarea timpurie a narativelor cu potențial viral, folosind tehnologii specializate de inteligență artificială.

„Odată ce identifici aceste narative, poți obține între 12 și 48 de ore înainte ca informația să ajungă în mainstream. Este intervalul în care poți reacționa eficient”, explică reprezentanții proiectului.

De ce simpla combatere a știrilor false nu funcționează

Inițiatorii proiectului consideră că simpla negare a unei informații false nu este suficientă și poate avea chiar efecte contrare.

„În locul confruntării directe cu mesajele dezinformatoare, aceștia propun ocuparea spațiului digital cu informații verificate jurnalistic și exemple concrete care oferă context și perspective alternative. Ca exemplu, în locul combaterii directe a afirmațiilor potrivit cărora apartenența României la Uniunea Europeană ar fi afectat dezvoltarea țării, pot fi promovate informații despre infrastructura construită cu fonduri europene, proiectele educaționale finanțate din bani europeni sau companiile românești care și-au extins activitatea pe piața europeană.

Pe baza proiectelor pilot desfășurate până acum, organizația estimează că poate obține rezultate comparabile cu resurse de aproximativ douăzeci de ori mai mici. Strategia nu se bazează exclusiv pe reacție, ci și pe prevenție și educație media adaptată fiecărei teme de dezinformare.”

Imagine cu fostul dictator Nicolae Ceauşescu la o vizită de lucru
Nicolae Ceauşescu, vizită de lucru la Uzinele de Utilaj Chimic din Ploiești (© „Fototeca online"

Nostalgia comunismului, printre cele mai răspândite narative

Unul dintre exemplele oferite este narativul care promovează ideea că perioada comunistă a reprezentat o epocă de prosperitate și stabilitate.

Pentru combaterea unor astfel de mesaje, organizația dezvoltă materiale video care explică mecanismele de manipulare, modul de verificare a surselor și rolul elementelor emoționale utilizate în conținutul online.

Rezultatele experimentelor realizate până acum arată că persoanele expuse la astfel de materiale distribuie de până la patru ori mai puțin conținut dezinformator pe subiectele respective.

Raportul despre relaţia românilor cu reţelele sociale este îngrijorător
Andreea Nistor, iniţiatoarea proiectului la lansarea Raportului despre România

Lecția Franței: platformele sociale nu sunt suficiente

Un exemplu invocat de reprezentanții proiectului este cel al unui videoclip viral distribuit pe TikTok în Franța, care sugera în mod fals că ar fi avut loc o lovitură de stat și că Emmanuel Macron nu mai este președinte.

Materialul a acumulat milioane de vizualizări într-un timp foarte scurt. Deși autoritățile franceze au solicitat intervenția platformelor, videoclipul nu a fost eliminat, fiind considerat satiric.

În acest context, România Imună susține că succesul combaterii dezinformării nu poate depinde exclusiv de cooperarea rețelelor sociale.

„Trebuie să folosim infrastructura existentă a platformelor pentru a promova informații verificate și pentru a oferi oamenilor alternative la conținutul manipulator”. Implementarea sa în România a fost realizată în colaborare cu parteneri francezi.

Principalele concluzii ale studiului

  • Dezinformarea este concentrată într-un număr redus de surse, dar are un impact disproporționat: 76% din interacțiunile generate de conținutul dezinformator de pe TikTok provin de la doar 10 conturi.
  • Aproximativ 1 din 6 influenceri și 1 din 8 surse oficiale sau media distribuie în mod repetat conținut care conține elemente de dezinformare.
  • Un utilizator român care parcurge primele 50 de postări de pe TikTok este expus, în medie, la nouă postări de dezinformare și la foarte puțin conținut provenit din surse oficiale sau instituționale.
  • Instituțiile publice și organizațiile media generează conținut mai eficient din punct de vedere al impactului per postare, însă vizibilitatea lor rămâne redusă în comparație cu actorii care propagă dezinformarea.
  • Una din cinci dintre cele mai performante postări analizate face parte din campanii coordonate de influențare.
  • Dezinformarea nu vizează doar procesele democratice, ci și economia. Companii din domenii precum energia, agricultura, retailul, industria farmaceutică, automotive sau sectorul non-profit sunt ținte frecvente ale campaniilor de manipulare.
  • Toate campaniile analizate în 2026 se încadrează în șase mari categorii narative, cea mai răspândită fiind propaganda anti-occidentală.
  • Fenomenul este amplificat mai ales prin distribuție și coordonare: aceleași teme sunt promovate repetitiv de un număr limitat de conturi, suficient pentru a influența agenda publică din mediul online.

Trei direcții strategice pentru perioada următoare

Pentru perioada următoare, România Imună și-a stabilit trei direcții principale de acțiune.

Prima vizează monitorizarea permanentă a rețelelor sociale pentru identificarea timpurie a narativelor cu potențial de viralizare.

A doua constă în dezvoltarea unor campanii de prevenție adaptate fiecărei teme de dezinformare, pornind de la ideea că mesajele generale despre pericolele internetului au o eficiență redusă.

A treia direcție urmărește dezvoltarea unor programe de educație pentru consumatorii de social media, construite pe exemple concrete și pe explicarea mecanismelor de manipulare utilizate în diferite tipuri de conținut.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Elevă de clasa a V-a, discurs în lacrimi despre presiunea din școală, în timp ce ministrul Educației stătea pe telefon
digi24.ro
image
Un municipiu din România introduce transport public la doar 1 leu pe zi. Măsura, menită să reducă traficul și poluarea
stirileprotv.ro
image
După CNA, Gândul a sesizat și ANCOM despre abuzurile Google în România. Gigantul tech limitează accesul publicului la site în condițiile în care traficul direct, fără să treacă prin filtrele Google, aproape s-a triplat. Publicăm noi cifre interne care dovedesc, încă o dată, reaua intenție a Google
gandul.ro
image
Un „moment de cotitură” e iminent în războiul cu Rusia, spune un comandant ucrainean
mediafax.ro
image
Anamaria Prodan face dezvăluiri cutremurătoare. Cu ce problemă de sănătate s-a confruntat impresara
fanatik.ro
image
Un portar de ambasadă va avea salariu mai mare decât un profesor debutant, conform noii legi a salarizării – ANALIZĂ
libertatea.ro
image
Decizie istorică la Washington! Țara din Europa care va produce rachete Patriot pe teritoriul ei
digi24.ro
image
S-a despărțit de fostul internațional și acum participă în noul sezon de la Insula Iubirii
gsp.ro
image
Ferrari și-a lansat prima mașină electrică și a pierdut 4,6 miliarde de euro în 24 de ore! ”Arată ca un autobuz”
digisport.ro
image
Irina Columbeanu, copia fidelă a mamei sale! A atras toate privirile în New York cu ultima apariție
click.ro
image
Cu cine face Eugen Tomac guvernul? USR anunță că nu intră dacă e și PSD, și Kelemen pune condiții: Nu pot să mă trezesc singur cu PSD
antena3.ro
image
Cum pot cumpăra investitorii români acţiuni la listarea istorică a SpaceX. Evalua­rea de 1.750 mld. dolari reprezintă de 13 ori capitalizarea totală a tuturor companiilor listate la BVB
zf.ro
image
Fostă fabrică din Cluj, transformată într-un hub regional. Investiţia se va face din fonduri europene
observatornews.ro
image
Ajunsă în România, Maria dă de pământ cu Tamaș. A spus adevărul: ce i-a făcut Gabi la Survivor + ce s-a întâmplat în ultima noapte
cancan.ro
image
Instanța a spus dacă Armata e stagiu de cotizare în condiții speciale la pensie. 2.000.000 pensionari afectați
newsweek.ro
image
FOTO. Cum arată azi Gabriela Roșu, handbalista care a cucerit toată România cu gestul mai puțin obișnuit din avion!
prosport.ro
image
Un an de vechime pentru pensie va costa mai mult din iulie 2026. Casa de Pensii anunță recalculări inclusiv pentru cei care au plătit deja
playtech.ro
image
Atanas Trică, transfer spectaculos la Dinamo?! Oficialii celor de la U Cluj confirmă negocierile: “Există un interes”
fanatik.ro
image
Revoltă în sistemul de stat: „Noua lege a salarizării aduce beneficii doar pentru politicieni”. Ce spun categoriile direct vizate
ziare.com
image
Naomi Osaka a făcut parada modei pe teren, iar adversara ei a cedat și nu s-a ferit de cuvinte
digisport.ro
image
Dorian Popa și Andreea merg în vacanță cu nașii viitorului lor copil. Ce destinație au ales
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Selly și Smaranda stau cu chirie într-un apartament cu 4 camere. Cum arată locuința de mega lux. Un loc cozy, primitor și cu un vibe aparte / GALERIE FOTO + VIDEO
romaniatv.net
image
PAPARAZZI Ștefan Bănică Junior taie linia continuă cu BMV-ul decapotabil prin oraș! Bolidul roșu sare-n ochi FOTO
mediaflux.ro
image
Noul Ferrari, făcut praf de fani: „E groaznic!” „Parcă e transport în comun!”
gsp.ro
image
Și-a deschis cafenea într-o fostă cameră mortuară din Brașov. În spate se află un cimitir săsesc vechi de sute de ani | VIDEO
actualitate.net
image
Victor Rebengiuc, omagiat în lacrimi și aplauze la Odeon. Marele actor de 93 de ani, discurs impresionant: „Sper ca în curând să-mi întâlnesc foștii colegi. Sunt ultimul din această generație care încă mai vorbește la microfon” | VIDEO
actualitate.net
image
Tudor Chirilă, apariție rară alături de partenera sa la Gala Uniter 2026. Cum s-au afișat cei doi împreună
click.ro
image
Carmen Harra, previziune neașteptată despre Andreea Bălan și Victor Cornea: „Nu mai are nevoie de încă o lecție dură”
click.ro
image
Fiica lui Victor Socaciu, operată de urgență: „De-abia când nu mai poți merge înțelegi că mersul era o binecuvântare”
click.ro
Prințul Carl Philip al Suediei, profimedia 0167700970 (1) jpg
Superbul prinț cu sexualitate debordantă s-a însurat cu frumușica sexy ce poza erotic. ”Pretty Woman”, varianta regală
okmagazine.ro
Venezuela Fury foto Instagram jpg
„Nu gătiți nimic, să gătească soțul!” S-a măritat la 16 ani și acum le dă lecții femeilor
clickpentrufemei.ro
Un sanctuar preroman descoperit în provincia italiană Padova (© Soprintendenza ABAP per le province di Padova, Treviso e Belluno)
Un sanctuar preroman îngropat de un potop antic, descoperit de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Se închide un post de televiziune din România. Antena va lansa un alt canal tv: cum se va numi și ce emisiuni vor fi
image
Tudor Chirilă, apariție rară alături de partenera sa la Gala Uniter 2026. Cum s-au afișat cei doi împreună

OK! Magazine

image
Prințul care ar putea rămâne văduv. Înmormântarea e pregătită pentru soția care s-ar putea să nu mai apuce ziua încoronării

Click! Pentru femei

image
„Nu gătiți nimic, să gătească soțul!” S-a măritat la 16 ani și acum le dă lecții femeilor

Click! Sănătate

image
Ce ţi se poate întâmpla dacă iei cina târziu